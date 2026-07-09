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Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

07:00, 09.07.2026

Местами в восточных районах пройдет кратковременный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами в восточных районах пройдет кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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