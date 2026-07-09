Число иностранных абитуриентов в России выросло до 160 тысяч
Россотрудничество продвигает программы на иностранных языках для привлечения талантливых студентов
Более 160 тысяч иностранных абитуриентов зарегистрировались в 2026 году на портале Россотрудничества Education in Russia. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Шевцов.
— Задача увеличить к 2030 году количество иностранных студентов в РФ до 500 000 человек — серьезный вызов для системы образования. Цифра колоссальная, но она в любом случае будет достигнута, — передают слова Шевцова «Ведомости».
Он также отметил, что важно привлекать талантливых и заинтересованных в обучении в России студентов. Для этого Россотрудничество продвигает программы на иностранных языка. В прошлом году было 144 тысячи регистраций на портале.
Ранее сообщалось, что в России насчитывалось более 400 тысяч иностранных студентов.
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