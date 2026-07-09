Автор идеи «Ералаша» Алла Сурикова вернется в проект спустя 50 лет — снимать будет режиссер «Легенды №17»

Режиссер Николай Лебедев анонсировал съемки нового выпуска киножурнала

Фото: Динар Фатыхов

Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда №17» и «Экипаж», снимет один из выпусков «Ералаша». В нем появится Алла Сурикова — автор идеи создания легендарного детского киножурнала. Об ее участии Лебедев рассказал в интервью «Реальному времени».

— Мне предложили сделать пару сюжетов, я сказал, что смогу сделать один. Работа уже началась. Сейчас приеду, мне уже подобрали объекты, которые я должен посмотреть. Я уже выбрал артистов, и мы будем репетировать через несколько дней, — рассказал Лебедев в интервью «Реальному времени».

Он добавил, что роль Суриковой будет небольшой и съемки займут всего один день. Параллельно Лебедев работает над полнометражным проектом, который пока находится на стадии сценария.

Подробнее об участии Николая Лебедева в кинолаборатории и ближайших планах режиссера можно узнать в материале «Реального времени».



Вадим Вахрушев