Новости происшествий

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины

10:22, 06.03.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины
Фото: vk.com/dnr_online_su

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России накануне вечером массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры украинских войск — 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов.

А сегодня утром ударом высокоточного оружия большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, пишет «РИА Новости».

Также подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне Бажання, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское. В целом они продвинулись на 11 километров.

Фото: vk.com/mil

За сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников. Поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и три радиолокационные станции ВСУ. Еще ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
Происшествия

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости происшествий

14:37 МСК Все новости
Новости раздела