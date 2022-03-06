Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России накануне вечером массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры украинских войск — 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов.

А сегодня утром ударом высокоточного оружия большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, пишет «РИА Новости».

Также подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне Бажання, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское. В целом они продвинулись на 11 километров.

Фото: vk.com/mil

За сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников. Поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и три радиолокационные станции ВСУ. Еще ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

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