Шойгу рассказал о создании коридоров для выхода мирных граждан на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что российские военные создали коридоры для выхода мирных граждан на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом, по его словам, украинские националисты не дают населению под угрозой оружия воспользоваться этими коридорами. Глава Минобороны добавил, что в России создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на базе Наццентра управления обороной РФ.

Шойгу также подчеркнул, что в ходе операции на Украине высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры. Мирным жителям ничего не угрожает.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.

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Дарья Акимова