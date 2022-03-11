Детского омбудсмена Татарстана вызвали в суд по делу о деловой репутации

Предприниматель подал иск о защите деловой репутации и вызвал в суд одну из родительниц и Ирину Волынец

Фото: Максим Платонов

Казанский предприниматель Саят Ахмедов, занятый в сфере услуг по дневному уходу за детьми в сети частных детсадов Sun school, подал иск о защите деловой репутации к одной из родительниц. Дошкольное учреждение с английским уклоном в прошлом году оказалось в эпицентре скандала из-за сообщений об издевательствах. Одна из мам пожаловалась, что ее ребенка якобы запирали одного, заставляли одеваться и раздеваться в наказание и кормили остатками еды, а позднее рассказала об этом в прямом эфире «Инстаграма» уполномоченному по правам ребенка в Татарстане Ирине Волынец — омбудсмен проходит по делу вторым ответчиком. Между тем по итогам проверки Прокуратуры Татарстана, информация о нарушениях не подтвердилась, предприниматель добивается опровержения озвученных сведений. Подробнее — в материале «Реального времени».



Сообщения мамы об издевательствах

Казанский предприниматель Саят Ахмедов, чей бизнес связан с сетью частных детсадов Sun school, подал иск против родительницы одного из воспитанников Гульназ Нигматуллиной и уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Бизнесмен требует удаления из Instagram сведений, порочащих его деловую репутацию, а также дать опровержения в ряде казанских СМИ. «Реальное время» в числе многих изданий проходит третьим лицом по делу.

Скандал разгорелся год назад, когда Нигматуллина, чей ребенок посещал частный детсад, пожаловалась, что над ее сыном издеваются в дошкольном учреждении. Мама трехлетнего Альвира заявила, что в садике мальчика якобы запирали одного, заставляли одеваться и раздеваться в наказание и кормили остатками еды. Также она сообщила, что одна из нянь подтвердила эту информацию. О ситуации родительница рассказала Ирине Волынец, беседа транслировалась в прямом эфире аккаунта омбудсмена в Instagram с темой «Хороший детский сад и плохой детский сад».

В беседе с Волынец Гульназ Нигматуллина рассказала, что ее сын посещал частный сад 3 месяца. Кроме того, об обращении воспитателей с мальчиком мама написала на своей странице в «Инстаграме», а на фото в посте под вывеской садика добавила надпись Evil school.



— Я видела, как каждое утро примерно в 10.00 моего сына заведующая Наиля забирала из игровой и куда-то уводила. Куда именно, я увидеть не могла, так как мой сын испарялся за дверью игровой. На мои множественные вопросы «почему Альвир не в коллективе?» и, собственно, «куда его увели?», мне няни, воспитатели и заведующая давали ложную информацию, что в другую игровую... Как выяснилось позже, никакой другой игровой комнаты не было — ребенка просто закрывали в раздевалке, — рассказала Гульназ.

Руководство детсада: «Обвинения абсолютно беспочвенны»

В свою очередь официальный ответ на обвинительный пост родительницы опубликовала администрация детсада:

— Ваши обвинения «на запирание» абсолютно беспочвенны, не имеют фактов и подтверждений. Важно, что на момент выхода поста мамы Альвира Нигматуллина, она уже знала решения Прокуратуры и Следственного комитета в нашу пользу, знала, что факты проверены и не подтверждены.

Этот пост, а также последовавший за ним прямой эфир в «Инстаграме», вызвали широкий общественный резонанс. Прокуратура Татарстана действительно провела проверку инцидента. Но, как сообщил нашему изданию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, «нарушений прав ребенка не допущено, нарушений федерального законодательства не выявлено». Поэтому в возбуждении уголовного дела родителям было отказано.

Постановление прокуратуры Нигматуллины обжаловать не стали, но решили провести независимую экспертизу состояния ребенка. Заказанное родителями исследование выявило у мальчика психологическую травму, полученную в результате жестокого обращения якобы со стороны персонала учреждения.



Прокуратура Татарстана действительно провела проверку инцидента. Фото: realnoevremya.ru

Еще одна экспертиза

Как следует из материалов дела, истец Саят Ахмедов заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. В свою очередь ответчики Гульназ Нигматуллина и Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане также предложили экспертам ответить на несколько вопросов относительно спора. Однако суд счел, что часть вопросов бизнесмена «предполагают субъективную оценку, а не анализ объективного содержания текста, решение вопроса о мотивационной составляющей поступка невозможно при лингвистическом или психолого-лингвистическом анализе текста. То же касается и оценки цели и направленности высказываний Уполномоченного по правам ребенка в РТ (вопрос третий данного ответчика). Кроме того, создание впечатления газетой намеренно или случайно не входят в предмет доказывания по данному делу и не имеют правового значения для правильного разрешения спора».

В остальной части вопросы истца и ответчика Г.Р. Нигматуллиной были приняты судом за основу. Производство экспертизы поручили ООО «Бюро судебных экспертиз», эксперту Руссу Ксении Ринатовне. Суд поставил перед ней следующие вопросы:

Содержится ли в посте Нигматуллиной Г.Р. в ресурсе www.Instagram.com, в информации, распространенной на телеканалах «Эфир», ТНВ, REN TV, в прямом эфире Уполномоченного по правам ребенка в PT в ресурсе «Инстаграм» с темой «Хороший детский сад и плохой детский сад» негативная информация в отношении Центра по уходу за детьми Sun School? В случае положительного ответа на первый вопрос, в каких фрагментах содержатся такие сведения? В случае положительного ответа на первый вопрос, в какой форме выражены соответствующие сведения (предположение, утверждение и т.п.)? В случае положительного ответа на первый вопрос, является ли такая информация фактологической или представляет собой мнение, оценку?

Для проведения исследования назначили срок — до 18 января 2022 года. После проведения экспертизы, стороны попросили время на ознакомление с результатами. На недавнем судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела разъяснений ФГАОУ «КФУ» на заключение эксперта, а также просил о привлечении специалиста. Представитель ответчика попросил приобщить дополнительный отзыв на иск и заключение специалиста. Суд удовлетворил ходатайства, следующее заседание назначено на 23 марта.

Суд удовлетворил ходатайства, следующее заседание назначено на 23 марта. Фото: Максим Платонов

«Никоим образом не порочила имя этого детского сада»

«Реальное время» связалось с каждой из сторон конфликта, чтобы предоставить возможность высказать свою позицию по спору. Саят Ахметов адресовал вопросы издания своему представителю Александру Сидорову. Юрист истца заявил, что позиция истца изложена в материалах дела.

Гульназ Нигматуллина воздержалась что-либо отвечать до конца процесса: «Все комментарии будут после завершения дела». Еще один ответчик, уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец сообщила нашему изданию следующее:

— Никоим образом не порочила имя этого детского сада, потому что во время того прямого эфира она (Гульназ Нигматуллина, — прим. ред.) рассказывала, а я слушала для того, чтобы всю суть узнать, всю информацию. Никаких оценочных характеристик, никаких суждений я не выносила. Потому что здесь есть ребенок, родители, которые недовольны оказанием услуг в детском саду, отношением к ребенку, которые имеют претензии. Их ребенок прошел соответствующую экспертизу, которая и установила, что ребенку нанесен психологический ущерб сотрудниками этого детского сада. По крайней мере, нам эти документы были предоставлены.

Кроме того, как рассказала омбудсмен, она находится в постоянном контакте с семьей Нигматуллиных: «Родители не намерены останавливаться, хотят довести это дело до конца. Мотивация такая — чтобы виновные были наказаны, чтобы уберечь других детей от подобной ситуации. Непонятно, как долго продлится эта ситуация, но она на контроле у уполномоченного. И в любом случае, родители, которые обращают внимание на то, как их ребенок чувствует себя после детского сада, на его психологическое состояние — эти родители — молодцы. Потому что бывает всякое: и воспитатели тоже обычные люди, и выгорание профессиональное, и могут быть какие-то свои личные проблемы, вплоть до того, что воспитатель может быть просто не компетентен, не профессионален. И, конечно же, родители должны быть начеку».

Дошкольное учреждение с английским уклоном в прошлом году оказалось в эпицентре скандала из-за сообщений об издевательствах. Фото anzilant.ru

По ее словам, в последнее время увеличилось число обращений от жителей Татарстана по поводу различных конфликтов в образовательных учреждениях. Причем такие жалобы традиционно в лидерах среди других обращений к уполномоченному по правам ребенка. В таких случаях, подчеркнула Волынец, сторонам конфликта рекомендуют досудебное разрешение конфликта — медиацию. Правда, для этого нужно согласие всех сторон.

— Потому что суды — это сложно, долго, дорого, затратно в плане сил и нервов. Все мы люди, и, к сожалению, бывает так, что из-за небольшого недоразумения рождается серьезный конфликт, который затягивается на годы. Я не имею в виду случай, который рассматривался в прямом эфире. И как раз на этом примере мы видим, что частный детский сад — это не гарантия того, что у родителей нет претензий к воспитателям и администрации детского сада. Поэтому надо обращать внимание на все детали, когда речь идет о благополучии наших детей, — подытожила Ирина Волынец.

Сеть английских детских садов Sun School была основана в 2015 году и сегодня насчитывает 115 заведений, которые посещают почти 10 тысяч воспитанников в 30 городах России. В Казани действуют два заведения — на ул. Х. Мавлютова в ЖК «Три богатыря» и на пр. А. Камалеева.



Основной вид деятельности предпринимателя Саята Ахмедова, согласно открытым данным, — «розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах». Кроме того, он занимается «техобслуживанием и ремонтом автомашин», а также оказывает «консультационные и информационные услуги».

В мае 2021 года, говорится в базе данных «Синапс», он получил лицензию №10671 об «Образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования».