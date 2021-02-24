В Казани проверяют частный детский сад: мать ребенка заявила об издевательствах

Прокуратура проводит проверку по факту жалобы жительницы Казани, которая пожаловалась на сотрудников частного детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мама трехлетнего Альмира отдала ребенка в частный детский сад с английским уклоном. Сразу после этого мама заметила, что сын стал болеть и капризничать, однако списала это на «адаптационный период». В дальнейшем выяснилось, что мальчика запирали одного, заставляли одеваться и раздеваться в наказание и кормили остатками еды.

Фото: www.instagram.com/p/CLorrm7sAP_/



Мама начала наблюдать за происходящим в садике по камерам. Она заметила, что ее сына, сразу после прихода, отводят не в игровую, а в другое помещение. Когда отец ребенка пришел в детсад, Альмир сидел в раздевалке с няней, уткнувшейся в телефон. После этого родители расторгли договор с детским садом.

«Через пару дней мой сын начал делать странные вещи: брал любую сводку ключей, в игровой форме закрывал меня и говорил «ты в садике. Сиди тихо». Начала его расспрашивать, и по моему телу побежали мурашки. Альвир сказал: «Я плакал, меня апа ругала, била и закрывала на ключ в раздевалке», — написала мать ребенка.

Так как у женщины не было доказательств, кроме как слова трехлетнего сына, история была бы забыта, если бы в компанию, где работает мама мальчика, не устроилась няня, которая работала в этом садике в период, когда мальчик посещал учреждение. Она подтвердила слова ребенка и рассказала, что за плач его заставляли одеваться и раздеваться, закрывали на ключ, а кормят детей остатками еды.

Женщина обратилась к юристам за помощью. После этого «от няни и след простыл», однако мать ребенка намерена добиться справедливости, ведь в сад продолжают ходить маленькие дети.

Фото: realnoevremya.ru

В прокуратуре Татарстана уже организовали проверку по данному обращению.



«По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада. Надзорные мероприятия проведет прокуратура Приволжского района Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Реальное время» попросило детский сад прокомментировать обвинения женщины. На момент сдачи материала ответ не был получен.

Ольга Плешкова