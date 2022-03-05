«Динамо» разберется со «Спартаком», а ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Прогноз 20-го тура Российской премьер-лиги

В весну российский футбол зашел браво и бойко — уже отыгран тур и Кубок России, где нетипично для весны было забито немало голов. Второй тур после возобновления (и 20-й по порядку) стал продолжением парада веселых матчей. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз: почему «Спартак» вновь останется без очков в дерби, как «Краснодар» справится с исходом легионеров и начнет ли «Рубин» побеждать в РПЛ.

«Динамо» — «Спартак»: вновь без шансов для «красно-белых»?

На прошлой неделе в традиционном прогнозе тура мы задавались вопросом, каким предстанет «Спартак» по версии Паоло Ваноли и как пройдет экзамен боем сразу в противостоянии с ЦСКА в московском дерби.

Ответ оказался простой: никак. «Армейцы» разобрали «Спартак», грамотно пресекли любые попытки «красно-белых» в атаке и не менее грамотно распорядились своими моментами и уверенно победили — 2:0.

Руки Паоло Ваноли видно было не очень. «Спартак» сыграл невнятно, а новички еще не адаптировались. Не впечатлил ямайский нападающий Шамар Николсон, ничего толкового не сделавший впереди. Зато в кубковом матче «красно-белые» камня на камне не оставили от «Кубани» — 6:1. Понятно, что краснодарцы, играющие в ФНЛ, — далеко не показатель, но это уже добавляет вопросы. Так какой «Спартак» был настоящий, тот, что безвольно отыграл с ЦСКА, или который ярко играет в атаке с краснодарцами? В общем, перспективы у «Спартака» в начале весны пока неопределенные.

Фото: spartak.com

Другое дело «Динамо», которое зашло в этот гол решительно мощно. Оба своих матча — в Премьер-лиге и Кубке России команда Сандро Шварца громила своих соперников по 3:0, не оставляя никаких шансов ни «Химкам», ни «Нижнему Новгороду». Как мы и писали в прошлый раз, преимущество динамовцев в том, что в отличие от конкурентов они не устраивали массовых перестроек, а сохранили свой состав, точечно усилив его Федором Смоловым. И нападающий отлично вписался в работающий механизм, настреляв два гола в двух матчах.

Прогноз «Реального времени»:



Даже учитывая удачный кубковый поединок «Спартака», условным фаворитом в этом поединке выглядит «Динамо». «Бело-голубые» в отличной форме, давно сыграны, что выливается в хорошую реализацию моментов. С другой стороны, дерби — вещь непредсказуемая. Здесь любой может выдать несвойственный уровень игры.



2:1 — победа «Динамо»

ЦСКА — ФК «Нижний Новгород»: «армейцы» на коне

ЦСКА тоже на коне, как бы каламбурно это не звучало. «Армейцы» зашли в весну с уверенной победы над главным соперником — «Спартаком» (2:0), а в Кубке России разобрались с еще одним претендентом на медали — «Сочи», 2:1 благодаря дублю Игоря Дивеева и двум шикарным навесам новичка армейцев Юсуфа Языджи, которые и выводили его на гол. Таким образом, ЦСКА обыграл «Сочи» впервые с ноября 2019-го года.

У Алексея Березуцкого под рукой довольно длинная обойма игроков, чтобы варьировать тактику в зависимости от оппонента. А турецкий полузащитник Языджи серьезно разнообразил вариативность в атаке.

А вот «Нижний Новгород» на Кубке России без шансов уступил «Динамо» (0:3), несмотря на эмоциональное руководство Кержакова на кромке поля и усилия Сильвестра Игбуна, Кирилла Кравцова и Милсона. Ресурсы, которыми обладает «Динамо», превосходит нижегородские, так что отыграть на одном высоком уровне им удалось без проблем.

Фото: fcnn.ru

С большим трудом волжская команда вырвала победу у аутсайдеров Премьер-лиги «Урала» (1:0) в Кубке России. Екатеринбуржцы сделали все, чтобы победу забрали нижегородцы. Уже на 55-й минуте получили красную карточку, а на 77-й и вторую. В итоге удалось дожать благодаря голу Николая Калинского с пенальти.

Прогноз «Реального времени»:



Единственный забитый мяч, и тот с пенальти — это не тот бэкграунд, с которым можно рассчитывать на положительный результат с таким мощным ЦСКА. Да еще и на «ВЭБ-Арене», где «армейцы» чувствуют себя прекрасно. Ставим на безоговорочную победу ЦСКА.



2:0 — победа ЦСКА

«Ахмат» — «Рубин»: веселья ждать не приходится

Наверняка в истории противостояний этих двух команд были и увлекательные поединки, но как правило, матчи грозненцев и казанцев — то еще испытание для сторонних зрителей. Больше двух мячей в этом противостоянии увидеть практически невозможно. Разве что в августе умудрились забить три впервые с апреля 2018 года.

Зато грозненцы в нынешнем сезоне серьезно подтянули в результатах и к игре с казанцами подходят на пятом месте в таблице, со всеми шансами финишировать в гипотетической еврокубковой зоне.

«Ахмат» прилично смотрелся в зимнее межсезонье, а с началом чемпионата пока только выигрывал у «Уфы» — 2:1. Сейчас команды должны сойтись в Грозном, а это совершенно точно означает, что будет закрытый и осторожный футбол. Хотя в нынешнем сезоне команда под руководством Талалаева забивает достаточно.

Фото: fc-akhmat.ru

«Рубин» же почти вытянул игру в Петербурге и даже вернулся с 0:2 в гостях. Однако сложно назвать эти голы исходящими из логики игры. Лисакович забивал после позиционной ошибки в обороне и ошибки вратаря Одоевского. В Кубке подопечные Леонида Слуцкого тоже помучились, но вырвали-таки победу у «Ротора». Много положительных впечатлений команда не оставила. Есть у «Рубина» и потери — микротравму получил Андерс Дрейер, а Ин Бом продолжает лечиться. А это означает, что центр поля казанцев может серьезно потерять в креативе.

Прогноз «Реального времени»:



«Ахмат» сейчас кажется чуть более фундаментальной командой, которая знает, как действовать. Тем более команда Талалаева играет дома, где выступает традиционно сильно. Казанцам нужно будет серьезно постараться, чтобы увезти хотя бы одно очко из Грозного. Сделаем ставку, что им это удастся.



1:1 — ничья

ФК «Краснодар» — «Урал»: так ли хороша краснодарская академия?

Интересный матч нас ожидает на юге России, где «Краснодар» в очень экспериментальном составе будет принимать екатеринбуржцев.

Сразу восемь иностранных футболистов не вышли на тренировку с командой в среду, после чего краснодарская команда приняла решение приостановить контракты с легионерами.

В матче понедельника не сыграют Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Викторе Классон и Реми Кабелла. Футболисты уже покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, однако контракты их продолжают действовать. Не будет участвовать в игре и теперь уже бывший главный тренер Даниэль Фарке, расторгнувший контракт.

Фото: fckrasnodar.ru

Очевидно, что «Краснодар» — команда, сильно зависимая от своих легионеров. Более того, именно они здесь являются системообразующими игроками. Поэтому будет крайне любопытно, как южане смогут перестроиться и справиться с «Уралом», усилившимся зимой.

Прогноз «Реального времени»:



Слишком большие потери среди системообразующих и креативных футболистов у «Краснодара», чтобы рассчитывать на победу. Команде в экстренном порядке приходится перестраиваться и, возможно, даже подтягивать резервные силы. Впрочем, не зря все эти годы работала академия «Краснодара». Вот и посмотрим, насколько она эффективна.



1:1 — ничья