Первый экзамен для «Спартака» Ваноли в дерби и попытка «Рубина» спасти сезон: РПЛ возобновляется

Прогноз 19-го тура Российской премьер-лиги

Российский футбол возвращается на весенний отрезок. Поскольку аэропорты в Краснодаре и Ростове-на-Дону приостановили работу, два матча из 19-го тура («Ростов» — «Крылья Советов», «Краснодар — «Локомотив») пришлось перенести. Но из оставшегося есть на что посмотреть. Сразу два матча с супер-афишами предлагают болельщикам без раскачки вернуться в футбольные баталии. Что покажут две команды-загадки «Спартак» и ЦСКА в московском дерби и смогут ли «Рубин» и «Химки» что-то противопоставить лидерам «Зениту» и «Динамо»?

«Спартак» — ЦСКА: дерби команд-загадок

Российский футбол возвращается сразу с шикарной афиши, многие годы бывшей главной в российском футболе. Спартаковцы после смены тренера на итальянца Паоло Ваноли представляют самый большой интерес в остатке сезона 2021/2022. Как поменялся «Спартак» и смогут ли спасти сезон после катастрофической осени?

У итальянца времени на проверки нет — уже сегодня у него мощнейшее дерби, в котором нужно выигрывать. Вместе с Ваноли в клуб пришел и помощник Лука Каттани в качестве спортивного директора.

Катани тут же взялся перестраивать ростер команды, и к весне мы видим уже другую «красно-белую» команду, нежели была в первой половине сезона. Из «Спартака» ушли нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, полузащитники Йоррит Хендрикс, а Александр Ломовицкий отправился покорять Казань. Андрей Ещенко перешел на тренерскую скамейку.

Новоприбывших тоже много: голкипер Илья Свинов, защитники Никита Чернов и Леон Классен, полузащитники Мартинс Перейра, Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а в нападение пришел ямаец Шамар Николсон.

Фото: pfc-cska.com

В попавшем под санкции ЦСКА тоже произошло «обновление крови». Прибыли полузащитники Хесус Медина Юссуф Языджи, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен. Правда, трое последних лишь на правах аренды. Покинули ЦСКА защитник Виктор Васин, полузащитники Эмиль Бохинен и Константин Кучаев. А форвард Федор Чалов, давно грезивший Европой, отправился в аренду в швейцарский «Базель».

Прогноз «Реального времени»:



Сложно давать прогнозы на основе лишь контрольных матчей в межсезонье. Совершенно точно сегодня мы увидим встречу двух других команд, которые не станут раскрываться сразу, а пойдут в осторожную разведку. Вряд ли будет много голов, но они точно будут. Поставим на результативную ничью.



1:1 — ничья

«Зенит» — «Рубин»: смог ли Слуцкий перестроить команду к весне и в этом году?

В понедельник в Петербурге действующий чемпион будет принимать еще одну загадку второй половины сезона — казанский «Рубин». Команда Леонида Слуцкого тоже получила неплохое усиление. Помимо уже упомянутого выше Александра Ломовицкого сюда из «Локомотива» перебрался Виталий Лисакович, который должен заменить Деспотовича. Он более подвижен и мобилен, чем ушедший серб, но мастерства у него пока явно меньше. Вернулся из аренды в «Крыльях» защитник Сильвие Бегич, неплохо показавший себя в прошлом сезоне. А среднюю линию усилил полузащитник Константин Кучаев, взятый в аренду у ЦСКА.

Сам Леонид Слуцкий постоянно повторяет, что его команды как правило проводят лучше вторые половины сезона. Примерно в таком же ключе он говорил и перед Новым годом, правда, не взяв ответственность за результат.

Фото: rubin-kazan.ru

Петербуржцы этой зимой усилились точечно — пришли форварды Юри Алберто, Иван Сергеев из «Крыльев», а также защитники Арсен Адамов и Нуралы Алип. Насколько это усиление — покажут 12 оставшихся туров.

В своем двухматчевом противостоянии с «Бетисом» «Зенит» выглядел убедительно, несмотря на поражение и ничью. Питерцы забили два мяча дома и в гостях не отсиживались на своей половине, забив два отмененных гола. В общем, атакующей мощи «сине-бело-голубым» хватает. В обойме у Семака большая скамейка, собранная из качественных бразильцев. Плюс питерцы уже сыграли два матча в Лиге Европы и получили возможность раскачаться к внутреннему чемпионату.

Прогноз «Реального времени»:



И это большая проблема для Слуцкого, у которого оборона строится заново. Ему вновь приходится ввинчивать Бегича, искать сочетания, учитывая возникшую конкуренцию в центре обороны, и надеяться, что турецкие наработки сработают. Атака «Зенита» выглядит внушительно и по сравнению с ударной концовкой первой части сезона нисколько не сдала.



2:1 — победа «Зенита»

«Химки» — «Динамо»: подмосковные ветераны против дерзкой молодости москвичей

Еще одни претенденты на еврокубки сегодня ненадолго съездят за МКАД, на полюбившуюся «Арену Химки», которую долгие годы использовали как домашнюю.

В «Химках» произошла очередная ротация главных тренеров, и вернувшийся было на пост Игорь Черевченко вновь вернул свой пост Сергею Юрану, уходившему из клуба в 2020 году со скандалом. Именно этот специалист выводил «Химки» в Премьер-лигу.

При Черевченко у подмосковного клуба все было более чем печально. Химчане замыкают турнирную таблицу РПЛ с 14 очками. За 18 туров побеждали лишь дважды, восемь раз сыграв вничью, и потерпели столько же поражений. Отставка напрашивалась.

В зимний перерыв химчане тоже особо не удивили. Хотя свое усиление красно-черные в межсезонье получили. Например, усилились опальным хавбеком Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым. Пришел сюда Гиа Григалава и португальский полузащитник Бруно Виана.

В общем, уже возрастные но мастеровитые футболисты пополнили «Химки», и это уже интересно.

Фото: fckhimki.com

Ну а «Динамо», наоборот, сплав молодых и дерзких лидеров, подкрепленный мастеровитыми легионерами, и эта команда собрана далеко не этой зимой. Вторая строчка «Динамо» — лучший показатель, что немцу Сандро Шварцу удалось собрать почти безупречный механизм. Но в эту зиму туда вольется еще и опытный Федор Смолов, переставший быть нужным «Локомотиву». А это точечное усиление как раз под финальную борьбу за Лигу чемпионов.

Прогноз «Реального времени»:



Несмотря на то что подмосковная команда провела зиму активно на трансферном рынке и теперь наверняка начнет выбираться со дна турнирной таблицы, противопоставить слаженному «Динамо» Юран мало что сможет. «Химки» только перестраиваются, а «бело-голубые» уже давно знают, как играть с позиции силы.



0:2 — победа «Динамо»

ФК «Сочи» — «Арсенал»: без шансов для туляков

Еще один сегодняшний матч пройдет в Сочи, где местный одноименный клуб примет тульский «Арсенал». Команда Владимира Федотова в этом сезоне радует глаз даже больше, чем в прошлом, и заслуженно борется за медали, а может, и за Лигу чемпионов. Третья строчка турнирной таблицы и 31 очко в активе — лучшая демонстрация силы и того, кто будет фаворитом в этом поединке.

«Сочи» располагает вариативной атакой и активной игрой через фланги, что вылилось в 30 голов за 18 туров. Хотя и пропустили 20. Чтоб закрыть эту «худую» сторону, сюда приобрели двух защитников Ванью Дркушича из словенского «Браво» и Артема Макарчука из калининградской «Балтики». А атаку еще больше обогатили Георгием Мелкадзе из «Спартака».

Фото: pfcsochi.ru

У туляков сезон не задался. Дмитрий Парфенов, проваливший начало сезона, был заменен на Миодрага Божовича, что дало лишь косметический эффект — 12-е место в турнирной таблице. Но теперь в Туле будет играть лучший бомбардир прошлого сезона в составе «Рубина» Джордже Деспотович.

Серб отлично провел прошлый сезон (14 голов), но в нынешнем году на фоне травм сильно сдал, и остается гадать, дело в недостатке мотивации в «Рубине» или форвард сам по себе больше не готов играть на прежнем уровне? Остаток сезона даст ответ на этот вопрос.

Прогноз «Реального времени»:



«Арсенал» наверняка сможет забить в гостях, но это максимум для команды Божовича на сегодня. Сочинцы играют острее, а на своем поле должны начать весну ударно.



3:1 — победа ФК «Сочи»