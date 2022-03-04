«Уход» ИКЕА: шведы повергли в шок 900 работников фабрики в Зеленодольске

Останется ли международный мебельный гигант в России — пока неясно

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», сворачивание магазинов ИКЕА в России на фоне введения западных санкций против России из-за спецоперации на Украине может ударить по производству «Поволжского фанерно-мебельного комбината», принадлежащего братьям Сергею и Александру Когогиным. ПФМК является одним из нескольких десятков российских подрядчиков основанной в Швеции нидерландской группы по продаже мебели. Зеленодольский комбинат поставлял магазинам сети раскроенную фанеру, шпон и другие материалы. Накануне, по данным издания, руководство и коллектив ПФМК испытали шок после заявления компании о приостановке деятельности в нашей стране. «Разрыв контрактов с ИКЕА или остановка действия — это история, которая будет решаться с каждым подрядчиком отдельно», — считает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Какие действия предпримет руководство ПФМК по сохранению почти 900 работников комбината, пока неясно.

ИКЕА в России закрывается



Вчера во второй половине дня появилась шокирующая новость не только для рядовых казанских шопоголиков, но и для всех российских производителей мебели. После того как основанная в Швеции нидерландская торговая группа IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии, татарстанские деревообрабатывающие предприятия бросило в «холодный пот». Ведь хоть и временное прекращение работы всей сети магазинов мебельной сети сразу в двух государствах грозит остановкой производства.

Жертвой международного политического противостояния может оказаться и «Поволжский фанерно-мебельный комбинат» в Зеленодольске. На протяжении нескольких десятилетий ПФМК является подрядчиком ИКЕА, отгружая сети раскроенную фанеру, лущеный шпон, и, похоже, даже мебель из клееной фанеры (табуреты). Скорее всего, иностранный концерн остается одним из самых крупных партнеров ПФМК.

Жертвой международного политического противостояния может оказаться и «Поволжский фанерно-мебельный комбинат». Фото: 2gis.com

ПФМК: без комментариев

Спустя несколько часов после заявления нидерландской торговой группы «Реальное время» попыталось дозвониться до руководства комбината чтобы узнать о реакции на временный уход ИКЕА и будущих действиях. Но в приемной с ходу заявили, что на предприятии эту тему «комментировать не будут».

С аналогичным запросом, по данным корреспондента издания, обратилась в адрес ПФМК и пресс-служба администрации Зеленодольского района района, но и ей не дали разъяснений: «У них — шок», — предположили в райадминистрации.

Остальные попытки связаться с представителями менеджмента компании оказались тщетными. Ни рабочие телефоны, ни мобильные были недоступны. Лишь один из представителей комбината подтвердил, что ПФМК действительно работает с ИКЕА, а что произойдет после ее возможного ухода с российского рынка, отказался прогнозировать.

В настоящее время на предприятии трудятся около 900 работников. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ПФМК по итогам 2020 года составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 62,7 млн рублей. Сто процентов ПФМК принадлежит ООО «Залог», чьим бенефициаром является Сергей Когогин.

Два года назад перед собственниками стояла дилемма: какой из двух деревообрабатывающих заводов — ЗФЗ или ПФМК сохранить. Выбрали ПФМК, так как он был связан контрактными обязательствами с ИКЕА. «Так как ПФМК выпускает еще и мебель — мы работаем с IKEA, решили остановить ЗФЗ», — рассказывал тогда бывший гендиректор комбината Эдуард Егоров.

«У них — шок», — предположили в райадминистрации. Фото: yandex.ru

Срочно закрываемся

В мебельном концерне заявили, что закрывают магазины с сегодняшнего дня. Перед этим на сайте компании было опубликовано сообщение с объяснением причин временного сворачивания сети.

— В сложившейся ситуации IКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IКЕА в России с 4 марта 2022 года, — говорилось в сообщении, — Война уже оказала огромное влияние на человечество. Это также приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России

Правда, позднее это сообщение исчезло. Вместо него на сайте и в официальных аккаунтах сети появилось другое: «Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам будут выполнены. Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов вы сможете в магазинах и после 4 марта».

«Еще вчера никто из директоров ИКЕА в России не говорил об этом»

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов в разговоре с «Реальным временем» обратил внимание на то, что ИКЕА приостанавливает работу на 3 месяца, а не уходит навсегда, как решило большинство граждан. Но для предприятий-поставщиков сети — это большой срок, если вдруг придется идти на вынужденный простой.

— К тому же это [3 месяца] — предварительное решение. Неизвестно, что решит совет директоров ИКЕА потом, — отметил он.

По его оценке, в России всего около 40% мебели иностранного производства и на ИКЕА приходится «совсем немного», так что дефицита мебели не ожидается. Но российским поставщикам компании придется нелегко. Их несколько десятков, и среди них и зеленодольский ПФМК, подтвердил он. «Еще вчера я разговаривал с одним из директоров ИКЕА в России, и никто ничего не говорил о том, что это произойдет сегодня», — сообщил Иртуганов, добавив, что известие о временной остановке торговой сети обрушилось внезапно, как снег на голову.

— У всех были контракты с ИКЕА. Разрыв с ними или остановка их деятельности — это история, которая будет решаться с каждым подрядчиком индивидуально, отдельно, — пояснил глава ассоциации. — О чем они смогут договориться с ИКЕА — я совершенно не представляю, не знаю, что она им пообещает. Возможно ли разрывать контракты без уведомления? Всегда есть форс-мажорные обстоятельства. Понятно, что светлое будущее наступит, но как себя будет вести в нем ИКЕА, я не берусь прогнозировать.

Стоит ли вставать в очередь к «Леруа Мерлен»?

Могут ли российские поставщики переориентироваться на время вынужденного простоя на другие сети? Например — «Леруа Мерлен»? «Нет, не могут направить поставки в «Леруа Мерлен», пока сама торговая сеть к ним не обратится, — пояснил Тимур Иртуганов. — Почему? Задания совершенно разные, ниши совершенно разные у ИКЕА и «Леруа Мерлен». Даже ценовые категории по одним и тем же товарам — разные, отличается и ассортимент. Взять и уйти в «Леруа Мерлен» — ну там сейчас очередь выстроится».

Собеседник издания сомневается, что смена торговой сети улучшит положение поставщиков. «Большой вопрос — стоит ли уходить сегодня, чтобы завтра такой же фокус выкинула еще одна иностранная компания. Ну мы не знаем, чего еще ждать!» — рассуждает он. По его словам, его больше беспокоит положение четырех локализованных предприятий ИКЕА, которые были построены в России: в Кировской области (ООО «Икеа Индастри Вятка»), в Ленинградской (ООО «Икеа Индастри Тихвин»), в Новгородской области. Чего ждать работникам предприятий-поставщиков ИКЕА?

— Руководитель каждого из них будет сам решать, продолжать ли работу, — сообщил Иртуганов.

В ближайшее время Минпромторг РФ планирует собрать подрядчиков ИКЕА, чтобы обсудить дальнейшие действия. Фото: minpromchr.ru

Будет ли отсрочка по кредитам и налогам

В ближайшее время Минпромторг РФ планирует собрать подрядчиков ИКЕА, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Даты пока не определены, как только будет информация, сразу сообщим», — ответили в пресс-службе министерства.

— Отсрочки по кредитам и налогам прорабатываются, но это уже на более высоком уровне, — пояснил Тимур Иртуганов. — Они будут приниматься как общесистемные меры и будут распространятся на разные отрасли, а не одну мебельную сферу. А узкоотраслевые вопросы Минпромторг также прорабатывает во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями.

По его словам, сейчас создаются несколько отраслевых групп, которые будет решать вопросы импортозамещения, налаживания логистики не только с регионами Юго-Восточной Азии, но и внутри РФ и с нашими партнерами в СНГ. «Уверяю, что правительство и Минпромторг работают в режиме чрезвычайной загруженности», — заверил он.