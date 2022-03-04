О чем вел диалог с традицией Абрек Абзгильдин

В галерее «Хазинэ» открылась ретроспективная выставка к 85-летию народного художника Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией — Гореф-гадәт белән әңгәмә». Ретроспектива работ художника расположилась сразу в четырех залах, она отражает разные периоды жизни мастера, которому, как отмечают искусствоведы, были по плечу все жанры и стили. Подробности — в материале «Реального времени».

Из шахтеров — в председатели Союза художников

Абрек Абзгильдин родился в 1937 году в небольшом городке Баймак в Башкирии. В Казань он приехал молодым человеком с серьезным жизненным опытом. Как рассказал заслуженный художник Татарстана Григорий Эйдинов, они познакомились в Казанском художественном училище:

— Абрек был своеобразным главой башкирской диаспоры в училище: в тот год поступили сразу четыре будущих художника из соседней республики. Мне на момент поступления было 14 лет, а Абреку 24 года! Только потом я узнал, что он отучился в горно-металлургическом техникуме, служил в армии и работал шахтером. Всегда был спокойный и рассудительный, он и потом оставался таким, когда стал председателем Союза художников Татарстана. А было это буквально на стыке эпох, в самом начале 90-х годов. Должность хлопотная, всегда на виду, на таких и сыплются все «шишки». Кто виноват, кто не сделал, не досмотрел? Конечно, председатель. Со мной он оставался дружен все годы. Возможно, потому что я не примкнул ни к одной из вечно противостоящих групп. Он смог пронести и сохранить наш Союз через это трудное время, которое теперь вспоминается с ностальгией — мы часто собирались вместе, чтобы отметить премии и выставки, поздравить друг друга и чувствовать себя единым целым. Важно сказать, что он не боялся критиковать коллег и учеников, на то и друг, чтобы указать на недостатки. Прислушаешься — и точно, есть что исправить, от этого работа только выигрывает.

Мать Тереза и татарская Мадонна

Работы Абрека Абзгильдина часто обращены к народным традициям. Очень большой цикл картин и декоративно-прикладных произведений посвящен Сабантую, другим национальным праздникам, воспевает поэзию Тукая. Значимую часть творчества занимают портреты, причем своих героев автор изображает в системе символов. Так, сразу привлекает внимание «Посвящение Тарковскому и Параджанову», где режиссеры словно увиты своими мыслями и чаяниями, персонажами из фильмов. Свое видение судьбы Рудольфа Нуриева художник отразил в картине «Прыжок к свободе», а рядом с неистовым танцором, на соседнем портрете — мудрый и щеголеватый Сергей Дягилев, сквозь столетие словно рассматривает — а кто у нас поедет на сезоны в Париж?

— Около 10 лет назад мы в последний раз делали выставку Абрека Абзгильдина, а теперь, после его ухода, мы словно заново знакомимся с его работами, переосмысливаем их. Все они очень разнообразны по жанрам, техникам, философским темам, но все его картины — о своей стране и своем народе. Что сегодня особенно актуально — это две масштабные работы, на которых изображены женщины — Мать Тереза и татарская Мадонна с младенцем. Они символизируют помощь человеку в трудных моментах, радость рождения ребенка, как и рождения поэта. Очень важно сочувствие друг другу одновременно с пониманием трудности ситуации, нам просто необходимо быть вместе, а объединяться лучше всего вокруг искусства. Мне очень жаль, что так мало представлено работ, показывающих Абрека Абзгильдина как монументалиста, сделавшего очень много в архитектуре. Ведь именно монументальную мастерскую он окончил в академии имени Сурикова. Особого внимания заслуживают три глиняных блюда из огромной серии с росписью на тему народных татарских праздников, — рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Отзвуки Древней Греции

Только половина картин с выставки принадлежит Государственному музею изобразительных искусств Татарстана, но и она составляет приличную коллекцию. Вторая половина принадлежит семье художника. Кстати, на выставке представлены сразу два последних приобретения музея у семьи — уже названный «Прыжок к свободе» и одна из ранних работ художника «Мой дворик», на которой явно просматривается подъем от Черного озера по улице Миславского к нынешней Кремлевской, тогда — улице Ленина. Написан он не в привычной манере Абзгильдина, это скорее эксперимент с красками в стиле «модерн». К слову, эксперименты и эклектика — вполне в манере художника. Очень ярко наложение времени и стилей отражено в небольшой работе «Сабантуй» с бегущими мальчиками.

— Мы видим, что здесь художник соединил культуру и историю двух народов — любимый татарский праздник и образы спартанских юношей, которые, как известно, на олимпиадах состязались обнаженными. Согласитесь, что и Сабантуй — своеобразный шаг к высшим спортивным достижениям, турнир силы и ловкости, который тоже имеет древние корни, — отметила хранитель живописи ГМИИ РТ, куратор выставки Айгуль Гатина.

Искусство «раздают» бесплатно

Весь март вход в «Хазинэ» будет бесплатным. Заведующая галереей Алина Шарафутдинова уверена, что такое решение в современных реалиях не только уместно, но и просто необходимо:

— Все знают, что в первый вторник месяца вход всегда бесплатный, и людей очень много приходит, что показывает, насколько искусство сегодня востребовано. Более того, ничто так не объединяет и так не утешает людей, как прекрасное. Очень радует тот факт, что нашу новость широко осветили СМИ и блогеры Татарстана, а Национальный музей РТ последовал нашему примеру — в Дом татарской книги, одно из подразделений музея, в этом месяце тоже можно прийти бесплатно.

Выставка Абрека Абзгильдина продлится ровно месяц, до 3 апреля.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов