О чем вел диалог с традицией Абрек Абзгильдин
В галерее «Хазинэ» открылась ретроспективная выставка к 85-летию народного художника Татарстана
В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией — Гореф-гадәт белән әңгәмә». Ретроспектива работ художника расположилась сразу в четырех залах, она отражает разные периоды жизни мастера, которому, как отмечают искусствоведы, были по плечу все жанры и стили. Подробности — в материале «Реального времени».
Из шахтеров — в председатели Союза художников
Абрек Абзгильдин родился в 1937 году в небольшом городке Баймак в Башкирии. В Казань он приехал молодым человеком с серьезным жизненным опытом. Как рассказал заслуженный художник Татарстана Григорий Эйдинов, они познакомились в Казанском художественном училище:
— Абрек был своеобразным главой башкирской диаспоры в училище: в тот год поступили сразу четыре будущих художника из соседней республики. Мне на момент поступления было 14 лет, а Абреку 24 года! Только потом я узнал, что он отучился в горно-металлургическом техникуме, служил в армии и работал шахтером. Всегда был спокойный и рассудительный, он и потом оставался таким, когда стал председателем Союза художников Татарстана. А было это буквально на стыке эпох, в самом начале 90-х годов. Должность хлопотная, всегда на виду, на таких и сыплются все «шишки». Кто виноват, кто не сделал, не досмотрел? Конечно, председатель. Со мной он оставался дружен все годы. Возможно, потому что я не примкнул ни к одной из вечно противостоящих групп. Он смог пронести и сохранить наш Союз через это трудное время, которое теперь вспоминается с ностальгией — мы часто собирались вместе, чтобы отметить премии и выставки, поздравить друг друга и чувствовать себя единым целым. Важно сказать, что он не боялся критиковать коллег и учеников, на то и друг, чтобы указать на недостатки. Прислушаешься — и точно, есть что исправить, от этого работа только выигрывает.
Мать Тереза и татарская Мадонна
Работы Абрека Абзгильдина часто обращены к народным традициям. Очень большой цикл картин и декоративно-прикладных произведений посвящен Сабантую, другим национальным праздникам, воспевает поэзию Тукая. Значимую часть творчества занимают портреты, причем своих героев автор изображает в системе символов. Так, сразу привлекает внимание «Посвящение Тарковскому и Параджанову», где режиссеры словно увиты своими мыслями и чаяниями, персонажами из фильмов. Свое видение судьбы Рудольфа Нуриева художник отразил в картине «Прыжок к свободе», а рядом с неистовым танцором, на соседнем портрете — мудрый и щеголеватый Сергей Дягилев, сквозь столетие словно рассматривает — а кто у нас поедет на сезоны в Париж?
— Около 10 лет назад мы в последний раз делали выставку Абрека Абзгильдина, а теперь, после его ухода, мы словно заново знакомимся с его работами, переосмысливаем их. Все они очень разнообразны по жанрам, техникам, философским темам, но все его картины — о своей стране и своем народе. Что сегодня особенно актуально — это две масштабные работы, на которых изображены женщины — Мать Тереза и татарская Мадонна с младенцем. Они символизируют помощь человеку в трудных моментах, радость рождения ребенка, как и рождения поэта. Очень важно сочувствие друг другу одновременно с пониманием трудности ситуации, нам просто необходимо быть вместе, а объединяться лучше всего вокруг искусства. Мне очень жаль, что так мало представлено работ, показывающих Абрека Абзгильдина как монументалиста, сделавшего очень много в архитектуре. Ведь именно монументальную мастерскую он окончил в академии имени Сурикова. Особого внимания заслуживают три глиняных блюда из огромной серии с росписью на тему народных татарских праздников, — рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.
Отзвуки Древней Греции
Только половина картин с выставки принадлежит Государственному музею изобразительных искусств Татарстана, но и она составляет приличную коллекцию. Вторая половина принадлежит семье художника. Кстати, на выставке представлены сразу два последних приобретения музея у семьи — уже названный «Прыжок к свободе» и одна из ранних работ художника «Мой дворик», на которой явно просматривается подъем от Черного озера по улице Миславского к нынешней Кремлевской, тогда — улице Ленина. Написан он не в привычной манере Абзгильдина, это скорее эксперимент с красками в стиле «модерн». К слову, эксперименты и эклектика — вполне в манере художника. Очень ярко наложение времени и стилей отражено в небольшой работе «Сабантуй» с бегущими мальчиками.
— Мы видим, что здесь художник соединил культуру и историю двух народов — любимый татарский праздник и образы спартанских юношей, которые, как известно, на олимпиадах состязались обнаженными. Согласитесь, что и Сабантуй — своеобразный шаг к высшим спортивным достижениям, турнир силы и ловкости, который тоже имеет древние корни, — отметила хранитель живописи ГМИИ РТ, куратор выставки Айгуль Гатина.
Искусство «раздают» бесплатно
Весь март вход в «Хазинэ» будет бесплатным. Заведующая галереей Алина Шарафутдинова уверена, что такое решение в современных реалиях не только уместно, но и просто необходимо:
— Все знают, что в первый вторник месяца вход всегда бесплатный, и людей очень много приходит, что показывает, насколько искусство сегодня востребовано. Более того, ничто так не объединяет и так не утешает людей, как прекрасное. Очень радует тот факт, что нашу новость широко осветили СМИ и блогеры Татарстана, а Национальный музей РТ последовал нашему примеру — в Дом татарской книги, одно из подразделений музея, в этом месяце тоже можно прийти бесплатно.
Выставка Абрека Абзгильдина продлится ровно месяц, до 3 апреля.
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