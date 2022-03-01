Офис Зеленского сообщил, что заявка Украины на вступление в ЕС принята

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заявка о вступлении страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована», — написал он в Twitter.

Также Ермак добавил, что президент Украины во вторник запланировал выступить с видеообращением к европейским депутатам.

Фото: pixabay.com

Ранее представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки о вступлении страны в ЕС. По его словам, заявка подписана президентом страны Владимиром Зеленским. Ее передали французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Косте.



Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется.

Переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии состоялись в понедельник. Офис Владимира Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

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Максим Кокунин