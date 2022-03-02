«Жаль, что не предусмотрели заморозку золотовалютных резервов — это огромный просчет ЦБ»

Обзор фондового рынка на 2 марта 2022 года

Фото: скриншот видео cbr.ru

Как и предполагалось, в отношении финансового сектора России были введены максимально жесткие санкции в связи со спецоперацией на Украине. 25 февраля произошло самое большое падение фондового рынка страны за всю историю наблюдений, и национальная валюта подверглась жесточайшему давлению. Центробанк «сжег» 3 трлн рублей из золотовалютных резервов за два дня, осуществляя валютные интервенции (продавая валюту на рынке) для поддержания курса рубля от ухода в пике и выделяя дополнительную ликвидность (деньги) банкам через сделки РЕПО для того, чтобы они смогли удовлетворить массовый набег вкладчиков и клиентов. Начиная с 24 февраля россияне сняли колоссальную сумму — порядка 2 трлн наличных средств. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин анализирует, что происходило на рынках в последние два дня.



Развитие событий 28 февраля и 1 марта



Как и предполагалось, расширение санкций на возможность ЦБ РФ распоряжаться своими золотовалютными резервами (примерно половина из них заморожена) и отключение от системы SWIFT ряда ключевых российских банков привели к резкому падению курса рубля относительно всех ключевых валют и новому обвалу котировок акций российских компаний за рубежом 28 февраля.

После обвала котировок в конце прошлой недели торги на российском фондовом рынке утром в понедельник были отменены. Сначала был озвучен перенос начала торговой сессии на послеобеденное время, но потом ЦБ объявил о полной отмене торгов акциями на Московской бирже 28 февраля и 1 марта. Доступны будут только торги иностранными акциями по вечерам — с 17.30 до 23.50. Они будут вестись в режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах США. С 17.30 до 17.40 планируется проводить аукцион открытия, а с 17.40 ­— основные торги. Изменение расписания распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM. Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки РЕПО по стандартному расписанию.

На Лондонской бирже наблюдался обвал котировок российских компаний — с началом торгов расписки Сбербанка упали на 77% (исторический минимум), бумаги НОВАТЭК на 75,9%, X5 Group на 64,4%, «Газпрома» на 60%, «Роснефти» на 45,5%. К концу торгового дня наши компании немного отыграли падение, но чисто символически.

Фото: wikipedia.org

На валютном рынке торги на Московской бирже 28 февраля начались позднее обычного — в 10 часов, утренняя сессия была заранее отменена. После начала торгов курс доллара достиг исторического максимума в 90 рублей, а евро вырос до 101 рубля. После этого рост курсов остановился, упершись в установленные биржей предельные значения. Вскоре планка была поднята, и курсы тут же подскочили до новых лимитов — 95,48 и 107,35 соответственно. После нескольких поднятий планки курсы выросли до 109,2 и 122 соответственно, после чего начали корректироваться вниз. В итоге на конец торгов курс доллара снизился до 94,6, а евро до 106 рублей.

«Нет смысла окончательно добивать свой фондовый рынок»

Цены на газ в Европе выросли на 36% по итогам понедельника, а стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась до уровня 105,07 доллара за баррель, остановившись в итоге на отметке в 97,65 доллара.

Естественно, ЦБ, Минфин, Мосбиржа предпринимали меры по купированию разрастания кризиса на рынках. Были введены в действие следующие меры:

ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Основным мотивом является желание ЦБ добиться повышения процентных ставок по вкладам в банках для поддержания финансовой и ценовой стабильности и защиты сбережений граждан от обесценивания.

Минфин ввел обязанность по продаже 80% валютной выручки для компаний-экспортеров. Это очень понятный шаг, так как из-за прекращения валютных интервенций со стороны ЦБ (ввиду заморозки резервов) продажа валютной выручки способна поддержать курс рубля.

Был наложен запрет иностранным компаниям и гражданам продавать российские активы. Распродажи нерезидентов приводят к обвалам на фондовом и валютном рынках (инвесторы обменивают рубли от продаж акций на валюту). Данная мера понятна и своевременна, исходя из текущей ситуации и стоящих задач.

ЦБ установил предельный уровень роста доллара и евро (те самые планки выше). Теперь они меняются по указанию ЦБ, а не автоматически как раньше. Это разумный шаг, так как иначе мы увидим неконтролируемое обесценивание нашей валюты.

1 марта торги по акциям на Московской бирже не проводились, «биржевые каникулы» в действии, за что можно только поблагодарить финансовые власти. Нет смысла окончательно добивать свой фондовый рынок. Тем более фундаментально (по финансовым показателям) наши эмитенты в хорошей форме.

Фото: yandex.ru/maps

Валютный рынок 1 марта показывал неоднозначную динамику — на открытие торгов курсы доллара и евро росли до 100,8 и 113,6 соответственно, но после обеда стабилизировались на уровне 97 и 108 соответственно. Официальные курсы валют ЦБ на 2 марта установлены на уровне 91,75 за доллар и 102,91 за евро.

Что нас ждет дальше?

Все меры, которые мы упоминали в предыдущем тексте, были введены в действие. Это неудивительно, так как учебники по экономике не дают других вариантов. Очень жаль, что мы не предусмотрели возможность заморозки золотовалютных резервов, это лишило нас серьезного инструмента в виде валютных интервенций. Доля резервов в юанях должна была быть превалирующей, и это огромный просчет со стороны ЦБ.

Также были озвучены планы о выделении 11 млрд долларов для выкупа акций крупных российских эмитентов. Это очень хорошие новости, так как российскому рынку акций остро нужна ликвидность для того, чтобы его, по сути, реанимировать. В ситуации, когда нет спроса и полно предложений на продажу, данный шаг позволит поддержать фондовый рынок.

Нас ждут увлекательные дни впереди. По сути, сейчас мы видим макроэкономическую теорию в действии в столь короткий период времени и в столь экстремальных условиях. Будем наблюдать дальше. Пока что наши финансовые власти действуют строго по учебнику, что верно.



Артур Сафиулин