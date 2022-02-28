Санкционное давление отправило российские фондовые рынки и рубль в нокаут

По итогам недели российские фондовые рынки пережили катастрофическое падение. В ноябре мы уже были свидетелями антирекорда на российских биржах, но нынешнее оказалось максимальным за все время наблюдений. Подробнее о дальнейших вариантах развития событий и возможных последствиях в своей статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Рубль попал под сильнейшее давление

Предыдущий антирекорд на российских фондовых рынках произошел 22 ноября прошлого года. Индекс Московской биржи тогда опустился ниже 3900 пунктов, а РТС пробил рубеж в 1650 пунктов. В итоге, день закрылся падением Мосбиржи на 3,58%, а РТС на 5,55%. Сопоставимого по скорости и масштабу падения не наблюдалось с апреля 2020 года. И это казалось обвалом, так как обычный уровень волатильности рынков не предполагает таких колебаний.

Однако обвал рынков на прошедшей неделе был катастрофическим, а 24 февраля — максимальным за все время наблюдений. Индекс Московской биржи по итогам дня потерял 33,2% и протестировал отметку в 1700 пунктов (то есть минимум с 2016 года), его долларовый аналог РТС 39,4%. При этом, в середине торгового дня индексы падали на 45-50%. Сильнее всего упали бумаги банковского и сырьевого сектора, рубль попал под сильнейшее давление и только интервенции ЦБ помогли удержать обменный курс в рамках приличного.

Рынки частично отыграли падение в пятницу 25 февраля, посчитав введенные на тот момент санкции недостаточно суровыми. Индекс Московской биржи вырос на 20% до уровня в 2470 пунктов. Лидерами роста стали бумаги Интер РАО (+31.16%), Транснефти (+29%) и Новатэка (+24,2%).

Индекс Московской биржи по итогам дня 24 февраля потерял 33,2% и протестировал отметку в 1700 пунктов. Фото Fitiss / wikipedia.org

Учитывая тот факт, что уже позже добавились новые санкции, вплоть до отключения от системы SWIFT, нас ждет очень нервный день на фондовых рынках в этот понедельник и Центробанк будет буквально сжигать свои золотовалютные резервы для поддержания обменного курса рубля и предоставления дополнительной ликвидности банкам. Например, 24 и 25 февраля ЦБ влил порядка 3 триллионов рублей в финансовую систему через сделки РЕПО с банками. Задача — не допустить паники населения и инвесторов. Давайте посмотрим, что происходило на рынках 24 и 25 февраля и что предпринимали ЦБ и российские биржи.

Нервная ситуация и бегство капитала с бирж

Сразу же после открытия рынков утром 24 февраля ЦБ начал валютные интервенции — продажа иностранной валюты за рубли из резервов (их размер порядка 640 млрд долларов, но из последних новостей стало понятно, что наложены санкции на ЦБ РФ и у него не будет возможности использовать резервы, номинированные в долларах и евро, для своих нужд — они попали под заморозку). Последний раз ЦБ прибегал к интервенциям в 2014 году на фоне девальвации рубля, стараясь удержать курс. Но потом от идеи валютного коридора решили отказаться и отпустили курс рубля в свободное плавание. Так мы оказались с долларом за 70 рублей.

Для справки: объем валютных интервенций в 2008 году превышал 200 млрд долларов, пик продаж валюты пришелся на декабрь, когда было продано 57,4 млрд долларов и 12,6 млрд евро.

Сейчас нас ждет примерно то же самое — какое-то время ЦБ будет удерживать курс от сваливания, а потом мы увидим очередную девальвацию, до уровня 100-120 рублей за доллар. Нервная ситуация с курсом рубля идет с начала января, когда началось падение курса. Из-за этого ЦБ прекратил ежедневные закупки валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила (когда цены на нефть выше заложенного в бюджете уровня ЦБ покупает валюту, когда ниже — продает).

По мнению многих экспертов такого сильного падения можно было избежать. Для этого надо было ввести так называемые «биржевые каникулы» (приостановка торгов). Сложно не согласиться, так как пострадало большое количество частных и институциональных инвесторов, которые очень серьезные потери. Без серьезной защиты инвесторов происходит мягкая национализация — основательно подешевевшие активы нерезидентов и российских акционеров выкупают госбанки на средства от ЦБ. Это очень хороший вопрос к нашему ЦБ.

Необходимо стимулировать НПФ в части покупок облигаций, обязать Минфин выкупать суверенные облигации. Фото minfin.gov.ru

Вместо этого, ЦБ предложил банкам дополнительную ликвидность, начал продажи валюты на биржевых торгах, расширил ломбардный список ценных бумаг, под залог которых банки могут брать у него кредиты. Такого рода впрыск ликвидности продолжится на этой неделе. Но, сжигание резервов само по себе не решит проблему — потребуется повышение ключевой ставки до уровней от 20%, чтобы снизить отток капитала из страны и по возможности удержать часть внешних инвесторов в наших долговых бумагах. Если перед ЦБ будет стоять задача остановить бегство в валюту и снятие со счетов рыночными методами, то ставку возможно поднять еще выше на короткое время.

Одной из причин обвала рынка был выход иностранных инвесторов из всех российских активов. Но, еще большее влияние оказал технический фактор — принудительное закрытие брокерами позиций частных клиентов, в основном это коснулось тех позиций, которые рассчитывали на отскок рынка. Российские брокеры обращались к ЦБ с просьбой остановить торги. В итоге только Московская биржа предприняла некоторые шаги по снижению волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли — не проводить 25 февраля утренние торги на рынке акций и на торги на срочном рынке (рынке производных финансовых инструментов как опционы, фьючерсы, форварды), столь полюбившемуся неопытным частным инвесторам, которые напрочь забыли, что супер рискованный рынок.

Серьезную поддержку рынку мог бы оказать прямой выкуп активов по примеру валютных интервенций. В 2008 году часть Фонда национального благосостояния в размере 175 млрд рублей была потрачена на приобретение акций Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, ВТБ, Норильского никеля, Сургутнефтегаза. Оператором выступал ВЭБ, который направил 80% от суммы на выкуп акций, а 20% на покупку облигаций. Судя по всему, в это раз мы будем вынуждены сжечь все подушки, которые накопили за эти годы. Масштабы санкций в отношении нашей страны просто несопоставимы с прежними мерами и государство станет «кредитором последней надежды» для компаний и банков. Помимо этого необходимо стимулировать НПФ в части покупок облигаций, обязать Минфин выкупать суверенные облигации. В ситуации, когда на рынке есть предложение, но нет спроса, все меры хороши.

Перед ЦБ стоит очень сложная задача, так как нет понимания, как долго продлится паника. Фото cbr.ru

Что будет дальше?

Перед ЦБ стоит очень сложная задача, так как нет понимания, как долго продлится паника, ведь еще не все санкции озвучены до конца и нам предстоит новый раунд панических настроений. Рубль экстремально волатилен на фоне ожиданий и страхов, блокировать такие факторы могут только нерыночные механизмы. Накопленные нами золотовалютные резервы кроме как для поддержки курса валюты ни для чего другого не подходят. Ограничения на часть резервов существенно сократит период, в течение которого ЦБ сможет сдерживать курс рубля.

Российским властям в данной ситуации не остается ничего другого как предпринимать прямые меры поддержки банков и компаний. Наверняка опять будет введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами, это способно поддержать рубль в среднесрочной перспективе.

Конечно же, сейчас российские акции выглядят очень привлекательными в части потенциала роста. Высокая дивидендная доходность российских акций является смягчающим буфером для возможного дальнейшего падения котировок. Но уровень рисков и неопределенности зашкаливает.

Ближайшие две-три недели покажут на каких уровнях мы остановимся, будет окончательно понятен масштаб ущерба от санкций, курс придет к некому новому эквилибриуму и начнется новый этап в жизни экономики страны.

Артур Сафиулин