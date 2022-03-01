Гид по улице Гоголя: бескомпромиссные биохимики и итальянские яхтсмены

Прогулка по Поперечно-Лядской, часть 1-я

Фото: pastvu.com (Дом Марко в эпоху ЧК)

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники. После рассказа про дома на улице Ульянова-Ленина мы свернули на одну из пересекающих ее улиц Муштари (причем рассказывали о ней в двух эпизодах), а теперь продолжаем двигаться дальше, по Гоголя.

Дом Никифорова (№1)

Дом архитектора Петра Романова — для купца второй гильдии Федора Никифорова, который в 1880-е купил мещанин Алексей Парамонов, а после, до революции, в нем жил его сын Виктор. Использовали его при этом под различные нужды. При Парамонове здесь работала белошвейная мастерская Августы Дмитриевны, мастерская матрацев Быстржановского, парикмахерская Андрея Яковлева, потом открылась аптека, принадлежавшая сначала Оскару Леннигу, далее — Кешнеру и в итоге Геншту. Также здесь можно было купить хлеба в булочной у различных владельцев — Кашеварова, а потом Егора Овчинникова. Кроме того, была здесь бакалея (Грачев, Иван Грабалин, Федор Семенов), торговал мясом некий Федор Коробков, а также потчевал пивом и едой Василий Силавин. Наконец, наследники Дмитрия Вараксина (вино-водочного магната и городского головы) устроили здесь погреб и распивочную. Перед революцией на этом месте работал ресторан «Лондон».

Дом Никифорова. Автор: Юрий Краснов. Фото pastvu.com

Александро-Чемесовская богадельня (№2)

Это сейчас здесь работает Казанское театральное училище с бойкими и талантливыми студентами. А раньше, с 1886 года, на этом месте располагалась богадельня, с собственной церковью (она сохранилась) и убежищем для неизлечимо больных (хосписом). Построили ее на 35 тысяч рублей, завещанные помещицей Александрой Чемесовой, делами занималась ее дочь, баронесса Жомини, а проектировал здания Лев Хрщонович.

Часовня богадельни. Фото sobory.ru

Дом Марко (№4)

Географический центр Казани, где стоит дом купца первой гильдии Мильтиада Павловича (Панагиотовича) Марко. А также его сыновей, Дмитрия, приват-доцента университета, известного советского химика, и Сергея, служившего в министерстве финансов. Проектировал дом Степан Бечко-Друзин, женатый на его дочке Екатерине Мильтиадовне.

Среди других известных жильцов укажем Виктора Паулуччи, свияжского уездного предводителя дворянства и основателя Казанского яхт-клуба. Его дед Филипп в начале XIX века переехал в Россию, а после стал губернатором Генуи. В конце XIX века в доме жил директор нервной клиники Ливерий Даршкевич. После революции здесь находилась Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В 1940—1950-е — патолого-анатомическая кафедра Казанского мединститута. А сейчас это здание Государственного симфонического оркестра РТ.

Дом Марко , 1930-е годы. Фото pastvu.com

Дом Данилевского — Струзера (№5)

Струзер — фамилия владельца, казанского адвоката. В 1863—1871 годах здесь жил Александр Данилевский — основатель первой в мире кафедры биохимии, она появилась в Казанском университете. Во дворе можно увидеть внушительный деревянный сарай.

Родился он в Харькове, тема его докторской диссертации — «О специфически действующих телах натурального и искусственного соков поджелудочной железы». В Казани он также руководил кафедрой физиологии, потом — фармакологии и физиологической химии. В 1871-м биолога Петра Лесгафта царским указом отстранили от должности без права преподавания и установили негласный надзор. В числе других профессоров Данилевский в знак протеста уволился из университета.

Дом Данилевского — Струзера. Фото wikimapia.org

Дом Мозолевского — Умова — Вагнер — Грибовского (№7)

Дмитрий Мозалевский — первый владелец, при котором дом появился в 1850-е годы. В 1874-м у него появился третий этаж — видимо, тогда он перешел некоему Ивану Павловичу Умову. После у Софьи Вагнер в 1872—1890 годах здесь работала частная прогимназия: пансион, шесть классов. Позже гимназия перешла к помощнице Вагнер Александре Котовой, в 1901 она стала называться женской гимназией №3. На рубеже веков часть здания занимала художественная школа, а потом она переехала в нынешнее здание на Карла Маркса, спроектированное директором Карлом Мюфке.

Котовская гимназия. Фото pastvu.com

Дом татарской интеллигенции (Горького, 17)

Архитектор — Дмитрий Дубровин (он же проектировал зеленый 3-й дом специалистов на Чернышевского и осыпающийся дом Валтреста на ул. Татарстан). Здесь в разное время жили великие люди. Халил Абжалилов, чье исполнение роли Ходжи Насретдина считается непревзойденным (театр Камала тогда располагался по соседству, на Горького, где сейчас театр Тинчурина). Фатыйма Ильская, актриса первых татарских трупп, «Ширкат» и «Сайяр».

Поэт Муса Джалиль — это его последний адрес в Казани. Джалиль работал в радиокомитете (сейчас там располагается «Болгар радиосы» и студия «ШАЯН ТВ»). В его квартире сейчас музей. В ней поэт написал либретто для опер «Алтынчәч» и «Илдар». Дирижер и композитор Масгут Латыпов, представитель внушительной музыкальной династии. Певица Мунира Булатова, солистка, а потом директор театра оперы и балета. В первые военные годы в доме обитал поэт Демьян Бедный. Еще одно название объекта — дом железнодорожников.

Недостроенный Дом железнодорожников. Фото pastvu.com

Горького, 19/8

Пример колоссальных изменений. Изначально этот дом эпохи октябрьского переворота был двухэтажным. В советское время его дорастили до четырех уровней, а в свободные девяностые годы добавили еще этаж с мансардой. Кстати, напротив, где находится Лядской сад, под номером шесть стоял дом генерала Лецкого, в котором останавливался в 1798 году император Павел I.

Фото телеграм-канала «Архитектура»