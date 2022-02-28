Плей-офф стартует уже завтра! Самое интересное в грядущем Кубке Гагарина-2022

Серия-украшение «Ак Барса» и «Авангарда», команда-загадка в Нижнекамске и реванш «Северстали»

Уже завтра стартует розыгрыш Кубка Гагарина четырнадцатого сезона КХЛ. А учитывая исход иностранных команд, возможно даже последнего для отечественной лиги в нынешнем виде. Спортивная редакция «Реального времени» приводит все самые интересные интриги предстоящего первого раунда плей-офф. Увидим ли мы продолжение прошлогоднего триллера между Казанью и Омском, чем удивят две команды-открытия сезона и как «Спартак» прошел во второй раунд, даже не начав его. Подробности — в материале.

«Ак Барс» — «Авангард»: реинкарнация лучшей серии прошлого плей-офф

Пожалуй, главное блюдо всего первого раунда, а возможно и розыгрыша Кубка Гагарина-2022 стартует в среду в Казани. Вряд ли есть хоть один ценитель отечественного хоккея, который забыл бы этот семиматчевый триллер , где «Ак Барс» и «Авангард» обыгрывали друг друга только в гостях, а исход серии решился в овертайме седьмой игры в Казани.

И все это распалялось околохоккейными разборками: то информационная атака со случаем с Алексеем Емелиным, попавшим в казанскую больницу из-за «токсического шока печени», то инсайд от журналистов, будто в раздевалке «Ак Барса» специально оставили строительные скобы для затупления коньков хоккеистов… И еще много всего, оставившего приятное послевкусие после этой полуфинальной серии, затмившей по накалу финал Кубка Гагарина. Вот что думают о прошлогодней серии сами хоккеисты «Авангарда».

Сейчас команды видоизменились, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Если в прошлом сезоне Казань и Омск сошлись уже в финале Восточной конференции в статусе первой и второй команды Востока, то к этому розыгрышу Кубка Гагарина соперники подходят четвертой и пятой командой. И это закономерно.

«Авангард» потерял в креативе в атаке после потери Рида Буше и Клима Костина. Закончил с хоккеем и Илья Ковальчук, который сыграл ключевую роль в той памятной серии с «Ак Барсом». Разошлись и еще несколько ролевиков. Разве что Толчинский остался, да Кирилл Семенов после неудачного вояжа в НХЛ вернулся. И оба они уже не те.

«Ак Барс», по сути, пережил аналогичную ситуацию. Исход лидеров летом стоил поста бывшему генеральному менеджеру Рафику Якубову. Последней каплей стал уход Альберта Яруллина в «Трактор». Да и по ходу сезона проблемы продолжались. Состав не могли сформировать до самого декабря. Все грустно у «Ак Барса» и с игрой в большинстве. Однако зимой казанская команда наконец-то нашла недостающих трех легионеров, а в тренерский штаб пригласила канадца Майка Пелино.

Тем интереснее будет посмотреть, какими эти команды выйдут после олимпийской паузы. Но что-то подсказывает, что прошлогодний уровень хоккея и накала мы вряд ли увидим.



Фото hcnh.ru

«Трактор» — «Нефтехимик»: нижнекамцы могут приятно удивить

Не менее интересным противостоянием на Востоке будет еще одна пара с татарстанской командой «Трактор» — «Нефтехимик». Нижнекамский клуб наряду с «Северсталью» стал главным открытием сезона, и уважать себя заставил без серьезных финансовых вливаний.

Приглашенный из средней команды Высшей лиги Олег Леонтьев, никогда не работавший главным в КХЛ, сколотил в Нижнекамске машину по отбору очков у топ-команд лиги и занял с ней седьмое место в Восточной конференции.

Причем материал у него был, прямо скажем, не самый топовый. «Нефтехимик» комплектовался защитниками из довольно посредственного чемпионата Чехии и неопытным молодняком, который с собой в КХЛ из «Горняка» потянул Леонтьев. А по ходу чемпионата клуб укреплялся либо списанными, либо дешевыми игроками, которые тут же вписывались в систему Олега Леонтьева и давали результат. Чего стоит только приглашение Вячеслава Лещенко, который сходу стал стрелять шайбу за шайбой, что позволило нижнекамцам удержаться на седьмой позиции Востока.

В общем, в «Нефтехимике» образца сезона 2021/2022 сошлось все. Молодые хоккеисты, стремительно прогрессирующие у молодого тренера, удачно подобранные легионеры и грамотный менеджмент, постоянно ищущий варианты для недорогого, но эффективного усиления.

«Трактору» будет не так то просто, даже учитывая, что с нынешнего сезона челябинцы позиционируют себя как топ-команда с звездным составом. Вряд ли это будет легкая прогулка, а возможно татарстанский клуб преподнесет сенсацию.

Фото vk.com/jokerit

«Йокерит» и рижское «Динамо» покинули КХЛ. «Спартак» уже в полуфинале Запада

О том, что финский клуб не особо горит желанием играть в Континентальной хоккейной лиге писалось не единожды. Клуб из Хельсинки постоянно чудил и устраивал демарши, всем видом показывая, что правила КХЛ для него не столь важны, а если кому-то не нравится их поведение, то ничего страшного — могут и выйти.

Так было, например, с бойкотированием матча в Минске в сентябре 2020 года или самовольным выходом из плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина-2020, когда наступала пандемия, а КХЛ еще и не думала останавливать сезон. Были и мелкие неприятные моменты, когда финны не разрешали играть целым группам игроков в составе «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на своей территории из-за корнавирусных несостыковок.

Теперь же «шуты» наконец получили свой шанс на выход из состава Континентальной хоккейной лиги, чем сразу же воспользовались. «Йокерита» в составе КХЛ больше нет, а значит и в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарине их тоже не будет.

Надо признать, что руководство Континентальной лиги впервые в нынешнем сезоне сделало все по уму. Московскому «Спартаку» (а именно с ними финнам предстояло сразиться в первом раунде) не стали искать соперника среди тех, кто в плей-офф не попал. «Красно-белые» сразу получили право сыграть в полуфинале. Ситуация, конечно, нестандартная, но на фоне решений, которые КХЛ уже принимала в нынешнем сезоне, это цветочки.

Что ж, теперь у Континентальной лиги есть возможность подумать, наконец, о возвращении в лигу российских команд, которые были принесены в жертву в пользу иностранных. Новокузнецкий «Металлург» практически закончил реконструкцию своей арены, а «Югре» уже скучно на уровне ВХЛ — гегемония «мамонтов» там безусловная. Тем более, рижское «Динамо» тоже отправилось на выход вслед за «Йокеритом».

Фото vk.com/hcseverstal

«Динамо» — «Северсталь»: отомстят ли череповчане за прошлый год?

Вышеупомянутая «Северсталь» в первом раунде вновь встретится с московским «Динамо», а те, кто помнит прошлогоднее противостояние прекрасно понимают, что легкой прогулки москвичам ждать не приходится. Череповчане оказали серьезное сопротивление и завоевали симпатии болельщиков. Что-то подсказывает, что в серии этого года поклонников у «Северстали» должно прибавиться.

Команде Андрея Разина не хватило всего лишь одного очка для того, чтобы сравняться с «Динамо» (64 и 63 очка соответственно), и это указывает на то, что череповчане с каждым новым сезоном только прибавляют. Хотя очевидно, что общий уровень мастерства у «Динамо» выше.

Команды эти интересны и своими тренерами. Алексей Кудашов и Андрей Разин приятно удивляют своей работой. Неплохой результат их команд непременно подтверждается ярким хоккеем. Поэтому за этой парой стоит последить еще и нейтральным любителя хоккея — здесь точно будет за что зацепиться глазу.

Правда лучше «Северсталь» выступает на своем льду, а начинать придется в Москве, поскольку финишировали пятыми. Это может сыграть ключевую роль. В прошлом сезоне череповчане были в такой же ситуации, но сумели навязать равную борьбу. Не хватило только удачи в ключевых моментах матчей. Посмотрим, что выйдет на этот раз.