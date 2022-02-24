Представитель МИД КНР призвала США не указывать, что такое уважать суверенитет

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя критику Вашингтона в отношении нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине, заявила, что США не должны указывать Китаю, как уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, за менее чем 250 лет с момента основания США только около 20 лет не предпринимали военных действий, а свое вмешательство оправдывали тем, что это защита «демократии» или «прав человека». Хуа Чуньин подчеркнула, что народ Китая обладает глубоким пониманием и восприятием того, что значит государственный суверенитет.

«Несомненно, что понимание такой страны об уважении суверенитета и территориальной целостности иное, нежели у нас», — указала она.

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Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил: страна считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта. По его словам, Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин