Эхо Донбасса: Казань осталась без Большого шлема и собирает помощь беженцам

В Казани открыли гуманитарный сбор вещей для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Оказать посильную помощь могут все неравнодушные татарстанцы. Направить первую партию помощи из Казани в Ростовскую область планируется уже на этой неделе. Между тем все больше международных спортивных федераций отказываются от проведения крупных соревнований на территории России. На этот раз Казани отказано в проведении турнира Большого шлема по дзюдо. Подробности — в материале «Реального времени».

Казань — без Большого шлема

После пятничного призыва исполкома Международного олимпийского комитета к международным федерациям перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии, череда отмен турниров продолжилась и в субботу. Казань, как спортивная столица России, оказалась в числе регионов, которых эта позиция МОК затронула максимально.

После начала спецоперации России в Донбассе FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. А накануне Международная федерация дзюдо (IJF) объявила об отмене турнира Большого шлема по дзюдо — соревнования должны были пройти в столице Татарстана в конце мая. О своем решении организация сообщила на своем сайте:

— Мы опечалены нынешней международной ситуацией, которая является результатом неэффективного диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству. Семья дзюдо надеется, что нынешние волнения можно будет решить, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сфокусироваться на разнообразных культурах, истории и наследии Европы в самом положительном смысле, — говорится в заявлении президента IJF Мариуса Визера.

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила об отмене турнира Большого шлема по дзюдо — соревнования должны были пройти в столице Татарстана в конце мая. Фото: Максим Платонов

Под вопросом остается проведение еще нескольких турниров в Татарстане. Между тем некоторые федерации продолжают придерживаться изначальной позиции, несмотря на рекомендацию МОК. Так, Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России, несмотря на просьбу украинской федерации волейбола. Соревнования должны состояться летом в 10 российских городах, в том числе в Казани. В заявлении FIVB подчеркивается, что организация работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022.



Под «санкции» могут попасть и российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков. В нынешнем сезоне соглашения с клубами НХЛ имеют 43 отечественных спортсмена, в том числе воспитанники казанского «Ак Барса».

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков. Фото: autogear.ru

Детские уголки — в местах размещения беженцев

В Казани запустили сбор благотворительных пожертвований в помощь беженцам и жителям Донбасса. Это новое направление волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, часть из которых должны прибыть в Татарстан, но и для тех, кто остается на территории народных республик. Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, заявили организаторы. Кроме того, формируется отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи в Донбассе.

В настоящий момент в республике собирают продукты долгого хранения, бытовую химию и средства личной гигиены для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор гуманитарной помощи ведут в казанском штабе «Единой России» на ул. Горького, 12.

— Мы принимаем помощь от всех желающих. Штаб работает с восьми утра и до восьми вечера ежедневно. Всю помощь будем передавать в Ростовскую область, где разместились беженцы, и, если будет необходимость, передадим туда, где будут размещаться жители Донбасса в Татарстане, — рассказали в штабе.

Кураторы проекта планируют создать детские уголки в местах размещения беженцев: «У нас есть практика создания детских уголков в больницах республики. Эту же практику мы планируем реализовать в местах размещения жителей Донбасса. Там же будут работать наши волонтеры, чтобы поддержать родителей и помочь детям комфортнее пережить стрессовую ситуацию».

Отправить фуры с гуманитарной помощью планируется в ближайшие дни. К благотворительной акции присоединились и предприятия республики.

В Казани запустили сбор благотворительных пожертвований в помощь беженцам и жителям Донбасса. Фото: vk.com/dnr_online_su

«Пока ставим на паузу поставки с Запада»

Украинский кризис и западные санкции так или иначе затронули разные сферы жизни татарстанцев, в том числе бизнес. В беседе с «Реальным временем» генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ» Альберт Гайфуллин признал: ввиду событий на Донбассе ведет переориентацию деятельности на внутренний рынок и страны Азии.

— Сложившаяся геополитическая ситуация в мире очень неоднозначная. Сейчас сложно давать какие-нибудь прогнозы по поводу бизнеса. Вводится большое количество санкций, но пока непонятно, как они будут работать. Должно пройти какое-то время, чтобы мы ощутили их последствия. Про то, как рост курса доллара/евро скажется на ценах, не нужно лишний раз объяснять — все это мы уже наблюдаем с 2014 года. Все стараются сохранять спокойствие. Пока ставим на паузу поставки с Запада. Идет переориентация на внутренний рынок и Азию, — заявил Гайфуллин.

Рост курса доллара и евро действительно отражается на цене импортных продуктов, сырья, комплектующих и специфического оборудования и в целом влияет на большую часть расходов, признают многие татарстанские предприниматели. Но резкие изменения курса на торгах не сразу влияют на цены поставщиков. Чаще всего поставщики отгружают то, что у них уже есть на складе в России. Поэтому многие еще только ожидают увеличения затрат.

Альберт Гайфуллин признал: ведет переориентацию деятельности на внутренний рынок и страны Азии. Фото: realnoevremya.ru

В России вернут смертную казнь?

После выхода России из Совета Европы в нашей стране могут отменить мораторий на смертную казнь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

— Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Б. Обамой и продленный В.В. Путиным с действующим главой США, — написал он в своем посте во «ВКонтакте».

Комментируя приостановку членства России в комитете министров Совета Европы, Медведев отметил:

— Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае, — оценил он.

Между тем глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство нашей страны в международных организациях, а внутренние факторы. Он напомнил, что решение принималось Конституционным судом РФ, и законодательная власть не может его изменить.

Валерий Фадеев считает, что в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство нашей страны в международных организациях, а внутренние факторы. Фото: wikipedia.org

Вскоре ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» заявили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе. По их словам, решение зрело последние годы. Происходило это по мере нарастания политизированности в деятельности организации.

Что касается международного авиасообщения, стало известно, что с субботы Болгария, Чехия и Польша закроют небо для российских самолетов. Кроме них авиасообщение с Россией закрыла и Великобритания. Россия отреагировала на этот шаг и ввела ответные меры: закрыла небо для самолетов этих стран. Уточняется, что полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.