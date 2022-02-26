Эхо войны: как «коллективный Запад» лишает Казань статуса одной из спортивных столиц мира

При этом DNS будет проверен и, не исключено, наказан за резкое повышение цен. А Facebook ограничат в России за цензуру

Фото: Максим Платонов

Реакция международных сообществ на российскую военную операцию на Украине обернулась шквалом отмен мировых турниров на территории нашей страны. Ставка на международный спорт и статус Казани как спортивной столицы страдают, и сильно. Город, где совсем недавно спортивные функционеры и мэрия с радостью анонсировали беспрецедентное количество водных первенств разных рангов в этом году, в считанные часы лишился этих форумов. FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Под большим вопросом и проведение чемпионата мира по волейболу и еще ряда соревнований. Подробности — в материале «Реального времени».

Матч УНИКСа перенесли, «Зенита-Казань» — под вопросом



Вечером 24 февраля казанский баскетбольный клуб УНИКС должен был провести игру 27-го тура Евролиги против БК «Баскония» в Испании. Однако матч так и не состоялся. Баскетбольная Евролига приняла решение о переносе игр 27-го тура с участием российских клубов, включая выездную встречу между БК «Баскония» и БК УНИКС. За день до этого казанский клуб прибыл в Испанию из Монако, где провел отложенный поединок 20-го тура и готовился к матчу с «Басконией» в штатном режиме.

Накануне в испанской Барселоне прошло заседание Совета баскетбольной Евролиги по продолжению регулярного сезона. В нем приняли участие руководители всех 18 клубов турнира. Среди решений — утверждение плана по временному переносу домашних матчей российских клубов на нейтральную территорию (за пределами Российской Федерации). Евролига проанализирует все возможные варианты и предложит их на одобрение Совету директоров. Таким образом, запланированные матчи пройдут за пределами России в соответствии с утвержденным расписанием. Окончательные решения по датам и месту проведения домашних игр российских клубов (УНИКСа, ЦСКА и «Зенита») будут приняты на заседании Совета директоров Евролиги в понедельник.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, стало известно, что эстонский «Калев» выходит из состава участников Единой лиги ВТБ. 24 февраля Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от эстонского клуба о соответствующем решении.

— «Калев», наряду с ЦСКА и УНИКСом, является клубом, который принимал участие во всех сезонах Лиги, начиная с чемпионата-2009/10. Единая лига ВТБ сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы, — отмечается на сайте турнира. А вскоре Единая лига ВТБ лишилась второго участника за два дня.

Вслед за эстонским «Калевом» о своем снятии с турнира в Twitter сообщил польский клуб «Зелена-Гура».

— Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительные года соревнований на высочайшем уровне, — говорится в заявлении. — Тем не менее в настоящий момент есть вещи важнее баскетбола. Мы выступаем против насилия и войны. Мы снимаемся с турнира, — отмечается в заявлении.

Эхо украинских событий в той или иной мере затронуло все основные виды спорта, в которых представлены команды Татарстана. Так, финский «Йокерит» 25 февраля уведомил Континентальную хоккейную лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина. В борьбе за Кубок Гагарина участвуют в том числе казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик».

Президент КХЛ, экс-капитан «Ак Барса» Алексей Морозов прокомментировал решение финского клуба:

— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими.

Что касается казанского волейбольного клуба «Зенит», то команда Алексея Вербова в гостях уверенно одолела итальянскую «Монцу» в первом полуфинальном матче и сделала большой шаг к финалу Кубка ЕКВ, второго по престижу еврокубка. Ответный матч должен пройти в Казани 2 марта. Однако из-за ситуации на Украине дислокация матча может оказаться под вопросом.



Не лучше обстоят дела и в футболе. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж на стадион «Стад-де-Франс». Игра состоится, как и было запланировано, в субботу 28 мая и начнется в 21.00 по центральноевропейскому времени. На внеочередном заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе было также решено, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Фото: sportyakutia.ru

Какие турниры потеряла и рискует потерять Казань

Что касается многочисленных международных спортивных форумов, запланированных в Казани, как заверили «Реальное время» накануне днем в пресс-службе Минспорта Татарстана, все идет по плану.

— Пока нет отмен и переносов турниров, которые должны были пройти в Казани. Но мы следим за развитием событий, — заверили в Министерстве спорта республики.

Между тем уже вечером стало известно о том, что FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Столица республики планировала принять этапы Кубка мира по синхронному плаванию и прыжкам в воду (апрель), первенство мира по плаванию среди юниоров, а в конце года — чемпионат мира на короткой воде. А на 2025 год намечен ЧМ по водным видам спорта, который Казань должна принять уже второй раз в своей истории.

Фото: Максим Платонов

По другим турнирам решения еще не приняты, но и риск их отмены также высок. Так, под вопросом оказалась судьба волейбольного чемпионата мира — 2022, который должен был пройти в 10 городах, в том числе Казани. С просьбой перенести турнир в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) обратилась Федерация волейбола Украины.

Непонятно, что будет со Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады в Казани, которые из-за пандемии и так были перенесены на 2023 год. Спортивная программа турнира для спортсменов с умственными отклонениями включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Всемирные игры Специальной Олимпиады — это одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта.

В августе 2023 года Казань должна принять Суперкубок УЕФА. Возможность переноса пока не обсуждалась.

Тем не менее тенденция с отменой международных соревнований в России в любом случае не сможет обойти стороной и Татарстан. И процесс уже начался. В Челябинской области отменили этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти 26 и 27 февраля. Иностранные команды отказались от участия в дисциплине «ски-кросс». В связи с этим принято решение отменить международные соревнования. Как отметили в Минспорта РТ, в составе участников турнира представителей Татарстана не было. А вот на крупный регбийный турнир должны были отправиться представители казанской «Стрелы». Однако учитывая текущую ситуацию, а также заботясь о здоровье и безопасности всех игроков и официальных лиц, Rugby Europe приняла решение отложить игру чемпионата Европы между Россией и Грузией, запланированную на 27 февраля в Тбилиси, и отменить чемпионат Европы по снежному регби, запланированный на 27—28 февраля в Москве.



Фото: Максим Платонов

После начала украинских событий зафиксирован просто лавинообразный процесс отмены турниров на территории России. Так, российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен, сообщается на сайте турнира.

— Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно, — говорится в заявлении.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под ее эгидой, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, перенесут в интересах безопасности всех участников, сообщается на официальном сайте организации. Президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин сообщил, что чемпионат Европы 2022 года по пулевой и стендовой и стрельбе, который должен пройти в Москве, планируется перенести из России. Кроме того, чемпионат Европы по керлингу 2022 года среди мужских и женских сборных перенесли из России. Соревнования должны были проходить в Перми с 19 по 26 ноября.

Под конец дня Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.

— Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в этих странах, — говорится в заявлении.

Фото: russian.rt.com

DNS проверят антимонопольщики

Не только на спорте отразились события на Украине. Уже 25 февраля россияне столкнулись со значительным ростом цен на электронику и бытовую технику. В частности, в DNS ценники подскочили сразу на 30 процентов. Это связано с высоким спросом среди покупателей, сообщил глава компании Дмитрий Алексеев:

— Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность, — пояснил он накануне резкий рост цен.

Со вчерашнего дня на сайте сети магазинов в Казани отмечаются перебои, а на горячую линию дозвониться крайне затруднительно. Позже Минпромторг РФ отреагировал на столь значительный рост цен в компании, пообещав провести «дополнительный анализ». Как сообщила пресс-служба ведомства, «с представителями компании DNS ведется диалог» по этому поводу. Федеральная антимонопольная служба в связи с публичным заявлением Алексеева направила в адрес организации соответствующий запрос, а также выдала ему предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон «О защите конкуренции».



Лечиться, молиться и не петь

За информационным шумом и насущными проблемами не стоит забывать и о пище духовной. Об этом напомнил верующим муфтий Камиль хазрат Самигуллин, который обратился к имам-мухтасибам Татарстана и призвал совершить в республиканских мечетях дуа — молитву о спокойствии и благополучии во всем мире.

Продолжая духовную тему, в частности классической музыки, сегодня пришла неприятная новость о пианисте Денисе Мацуеве — большом друге Казани и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра РТ Александра Сладковского. В Казани традиционно проходит музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Новость также касается дирижера Валерия Гергиева, который ежегодно приезжает в столицу Татарстана со своим Пасхальным фестивалем. Так, концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступления маэстро Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Об этом говорится в заявлении на сайте концертного зала. Каких-либо объяснений об отмене выступления россиян не приводится, однако они очевидны.

Фото: Максим Платонов

В продолжение музыкальной темы: Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Отмечается, что исполнительный совет ЕВU пришел к такому решению согласно рекомендации руководящего органа «Евровидения» на основе правил мероприятия и ценностей союза.

Между тем Татарстан все еще ожидает прибытия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, республика с точки зрения здравоохранения полностью к этому готова. Так, вопросы медицинского обслуживания детально проработаны и больших проблем возникнуть не должно. Жаворонков добавил, что законодательство позволяет оказывать помощь населению вне зависимости от гражданства и наличия полиса. Алгоритм оказания плановой помощи четко проработан в части оформления необходимых бумаг. Всего на сегодняшней день через границу из Донбасса в Россию перешли более 120 тысяч человек. Пункты временного размещения развернули в 15 регионах.

Ограничение Facebook и исключение России из Совета Европы

Сегодня же появились не самые радостные новости для любителей путешествий. Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком. Это связано с тем, что деньги, выделенные на программу, кончились, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Программой воспользовалось уже почти 700 тысяч россиян. Они купили путевки с кешбэком на 12 миллиардов рублей. Людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Как стало известно, в российских регионах, где временно приостановили работу аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. Большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае. Людям, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, предлагается купить билеты на дополнительные поезда. Сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с закрытием аэропортов. Татарстанская сторона пока затруднилась предоставить информацию о количестве «зависших» татарстанских туристов.

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор сообщил, что 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. Поводом стала блокировка ряда аккаунтов российских государственных СМИ в этой соцсети. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении Facebook начиная со вчерашнего дня Роскомнадзором принимаются меры частичного ограничения доступа.

Под занавес дня пришла информация, что Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. В то же время страна остается членом СЕ, а также участником ее конвенций. Согласно заявлению Комитета министров СЕ, приостановка прав нашей страны в организации временная. Каналы коммуникации остаются открытыми.