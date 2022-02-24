НАТО развернет дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса

НАТО решило развернуть дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. Об этом говорится в заявлении объединения.

— Страны НАТО проведут встречу, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное для защиты и обороны всех союзников, — гласит обращение генсека Альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, своими действиями Россия нарушила нормы международного права. В ее шагах НАТО видит серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

— Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, — добавил Столтенберг.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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