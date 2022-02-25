Путин сообщил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину при разговоре по телефону, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к переговорам. Сегодня он в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров.

Украинский лидер считает, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется. «Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — отметил он.

Фото: kremlin.ru (архив)

В тоже время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев готов провести с Москвой переговоры о нейтральном статусе. Он добавил, что при этом украинской стороне нужно получить и гарантии безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на заявление Украины и считают его позитивным. Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия готова к переговорам в тот момент, как только ВСУ сложат оружие.

