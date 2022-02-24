Минобороны РФ: поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены успешно

Поставленные в рамках военной операции в Донбассе задачи на день перед группировками российских войск выполнены успешно. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, с начала военной операции в Донбассе были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар». В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Кроме того, обеспечен выход войск России к Херсону, а также разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды в Крым.

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



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Диана Жиленкова