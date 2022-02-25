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Министр обороны Франции: «Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией»

10:32, 25.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация

Флоранс Парли напомнила, что Россия является ядерной державой

Министр обороны Франции: «Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией»
Фото: publicdomainpictures.net

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что ни одна из стран не хочет допустить прямого военного столкновения с Россией.

— Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня, — цитирует ее ТАСС.

Парли напомнила, что Россия и НАТО обладают ядерным оружием. Так она ответила на вопрос о том, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины».

— Вы что, хотите ядерной войны? — поинтересовалась она у ведущего утренней передачи на радио RTL.

Сегодня ночью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся по просьбе президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Самому Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

— Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну, — продолжил Макрон.

Интернет-газета «Реальное время»
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