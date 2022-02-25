Росавиация: Россия сохраняет право зеркального ответа на санкции против «Аэрофлота»

Фото: Максим Платонов

Росавиация сообщила, что Россия сохраняет право на зеркальные меры после санкций Великобритании против «Аэрофлота» — речь, напомним, об ограничениях на выполнение полетов в воздушном пространстве страны. В связи с этим рейс авиакомпании, запланированный на 25 февраля 2022, отменен.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта напомнили о Межправительственном соглашении по поводу воздушного сообщении между Россией и Великобританией. В нем говорится:

— Ведомства гражданской авиации Договаривающихся Сторон будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий.

Также соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов.

Фото: Максим Платонов

— В этой связи в Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний, — отметили в Росавиации.

В четверг премьер Британии Борис Джонсон заявил о запрете Лондона деятельности российской компании «Аэрофлот» в Соединенном королевстве. Тогда же акции «Аэрофлота» усилили падение и потеряли 31%.