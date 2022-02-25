«Бубны — козыри у нас»: во что вылились игры русских авангардистов
В Галерее современного искусства открылась выставка «Бубновый валет»
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Бубновый валет», посвященная одноименному авангардному объединению художников начала XX века, собравшему ярчайшие имена того времени. В разные годы в состав группы входили Петр Кончаловский, Казимир Малевич, Василий Кандинский и другие. Интересно, что в одних выставках с русскими художниками участвовали и зарубежные коллеги, в том числе Пабло Пикассо. Даже после распада группы в 1916 году, эти мастера не примкнули к соцреалистам, а творили больше в импрессионизме, с которого, собственно, и начинали, либо перешли в объединение «Мир искусства». Кто-то эмигрировал после революции, кто-то остался в России, но очевиден факт — творчество русских авангардистов и по сей день оказывает влияние на современных художников.
«Головной дозор» искусства
Выставка небольшая, всего 35 картин, однако она включает одну из ярчайших коллекций Госмузея изобразительных искусств Татарстана — собрание работ русских авангардистов начала прошлого века. Полотна приехали в Казань в 1920 году, когда руководством страны было принято решение об организации музеев «на местах». Так значительная часть работ группы «Бубновый валет» поселилась у нас.
Интересно, что эти полотна очень часто «гастролируют» по стране и за рубежом, поскольку интерес к авангарду сегодня очень велик. Пожалуй, самой заядлой путешественницей стала «Провинциальная франтиха» Михаила Ларионова, основателя группы. Часто ее «выписывает» к себе Третьяковка — дело в том, что в галерее есть парный портрет — «провинциальный франт», а также картина с изображением обоих героев, такой своеобразный триптих.
«Бубнововалетовцы» собрались в 1910 году и просуществовали вместе недолго, до 1917 года. Название «авангард» дал их работам Александр Бенуа по аналогии с военными терминами. Сам он принадлежал к «Миру искусства», считая его основными войсками изобразительного искусства, в то время как «Бубновый валет» был «головным дозором».
Михаил Ларионов и его единомышленники, как рассказала на открытии куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова, таким названием стремился эпатировать общество. Как же — на языке картежников это, скорее, шулер, игрок. Если же следовать трактовкам гадалок, что можно перевести бубнового валета как «денежные хлопоты» — тоже получается актуально.
«Вот куда следует идти за позитивом!»
Интересно, что Ларионов всячески старался приблизить живопись к народным промыслам, то есть приветствовались лубки, прикладное искусство, роспись подносов, даже рекламные вывески и плакаты, в которых многие из «валетовцев» поднаторели. Отсюда яркость их красок — нарочитое присутствие открытого красного цвета, который в академическом искусстве считали вульгарным, выпуклость образов. Как писал впоследствии Илья Машков, «название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве и купечестве, и дворянстве чувство удивления, изумления…».
По словам Дины Ахметовой, все художники разные, у каждого свой язык, однако объединяет их все же стилистическое единство, русский «сезаннизм» и увлечение примитивизмом. Было бы точнее их назвать, скорее, модернистами, нежели авангардистами. Первая выставка состоялась в декабре 1910 года по инициативе Михаила Ларионова и Давида Бурлюка. Причем большинство работ из этого «бурлючьего чудачества», как о своем приятеле выражался Владимир Маяковский, было нещадно раскритиковано: их назвали эпатажными и незавершенными, художников обвиняли в том, что они не знают законов живописи.
— На самом деле, все они умели прекрасно писать, часто ездили за границу, дружили с передовыми художниками того времени. Другое дело, что им неинтересно было отображать то, что можно сфотографировать. Они стремились передать динамику, звук и объемность изображения на плоскости. Посмотрите, сколько в их работах ярких красок! Вот куда нужно идти за положительными эмоциями в наше непростое время. Здесь можно зарядиться позитивом.
Противостоял передвижникам, попал к авангардистам
Интересно, что именно Ларионов с супругой Натальей Гончаровой, которая тоже была художницей, открыли много ярких имен. Например, Нико Пиросмани. Кстати, картина «Шабат» Натальи Гончаровой, с которой начинается экспозиция, очень напоминает работы грузинского мастера росписи духанов.
Вторая выставка «Бубнового валета» прошла в 1911 году, именно тогда и был разработан устав общества. В нем зафиксировано, что группа планирует представлять исключительно новые движения в изобразительном искусстве. Первым председателем был избран Петр Кончаловский, основатель знаменитой династии Кончаловских-Михалковых. В 1913 году почетным членом группы был объявлен Василий Суриков, оказавший большое влияние на «бубновалетовцев», с которым был дружен Кончаловский. Казалось бы, где новое объединение, и где классик Суриков? Однако и его художественные методы часто подвергались критике, потому что творчество Сурикова очень отличалось от почти «канонизированных» передвижников. Он, в определенной степени, был предтечей импрессионизма в русском изобразительном искусстве. Ярко видно влияние художника на творчество Кончаловского, например, в представленной на выставке картине «Площадь Синьории в Сиене» — здесь монументальное искусство вдруг начинает походить на натюрморт. Тщательно расставленные на площади домики всех цветов словно напоминают постановку из фруктов и цветов.
Русский «сезаннизм» и азартный педагог
Почему авангардисты и сегодня считаются современными?
— Самое главное в «Бубновом валете» — их называют русскими «сезаннистами». Это случилось в 1914 году, когда рядом с работами художников повесили картину Поля Сезанна. Хотя именно тогда оказалось, что не совсем правильно так называть русских художников. У Сезанна очень фактурная живопись, которая представляла мир объемным и конструктивно незыблемым, лишенным динамики. Кстати, этот стиль особенно полюбили в России, у казанских художников он присутствует и сегодня. Что же касается авангардистов, «сезаннизм» присутствовал в их работах в таком синтетическом виде, больше связанном с кубизмом и футуризмом. Взгляните на работы Аристарха Лентулова — «Женщина с гитарой», его пейзажи. Он экспериментирует с цветом, синтезируя его со звучанием, — отметила Дина Ахметова.
Действительно, глядя на калейдоскопически выписанную гитаристку, кажется, что музыкантша очень нетрезва, а ее гитара сильно расстроена.
В центре экспозиции — яркие натюрморты Ильи Машкова. На них, помимо букетов и драпировок, обязательно присутствуют расписные подносы, выступая вторым, а то и основным, акцентом. Интересно, что сам художник не нашел средств закончить художественное училище, поэтому начал… преподавать. И делал это с таким увлечением и азартом, что среди его учеников было множество ярких творцов, не только живописцев, но и скульпторов. Имена Веры Мухиной и Бориса Королева говорят за себя.
Горят ли картины
Есть в экспозиции и свои редкости. Так, пейзаж Бориса Такке «Красный дом» — небольшой, но очень ценный экспонат. Дело в том, что практически не сохранилось картин художника. Он до 1951 года работал больше как книжный иллюстратор, одна из самых известных картин художника — «Катька», на которой изображена молодая женщина с папиросой, зажатой в губах. Считается, что этот образ навеян образом одноименной героини поэмы Александра Блока «Двенадцать». Значительную часть своих картин художник сжег после убийства Кирова. Остается только сожалеть о судьбе сгоревших картин, но кто знает, возможно, такое решение продлило жизнь самому автору. Кроме того, на выставке есть небольшая зарисовка Натана Альтмана — художника, прославившегося самым тиражируемым портретом Анны Ахматовой. В экспозиции, после длительных гастролей, также вновь представлен «Аэроплан над поездом» Натальи Гончаровой.
Выставка будет открыта на первом этаже ГСИ до 31 мая.
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