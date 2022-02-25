«Бубны — козыри у нас»: во что вылились игры русских авангардистов

В Галерее современного искусства открылась выставка «Бубновый валет»

Фото: Ринат Назметдинов

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Бубновый валет», посвященная одноименному авангардному объединению художников начала XX века, собравшему ярчайшие имена того времени. В разные годы в состав группы входили Петр Кончаловский, Казимир Малевич, Василий Кандинский и другие. Интересно, что в одних выставках с русскими художниками участвовали и зарубежные коллеги, в том числе Пабло Пикассо. Даже после распада группы в 1916 году, эти мастера не примкнули к соцреалистам, а творили больше в импрессионизме, с которого, собственно, и начинали, либо перешли в объединение «Мир искусства». Кто-то эмигрировал после революции, кто-то остался в России, но очевиден факт — творчество русских авангардистов и по сей день оказывает влияние на современных художников.

«Головной дозор» искусства

Выставка небольшая, всего 35 картин, однако она включает одну из ярчайших коллекций Госмузея изобразительных искусств Татарстана — собрание работ русских авангардистов начала прошлого века. Полотна приехали в Казань в 1920 году, когда руководством страны было принято решение об организации музеев «на местах». Так значительная часть работ группы «Бубновый валет» поселилась у нас.

Интересно, что эти полотна очень часто «гастролируют» по стране и за рубежом, поскольку интерес к авангарду сегодня очень велик. Пожалуй, самой заядлой путешественницей стала «Провинциальная франтиха» Михаила Ларионова, основателя группы. Часто ее «выписывает» к себе Третьяковка — дело в том, что в галерее есть парный портрет — «провинциальный франт», а также картина с изображением обоих героев, такой своеобразный триптих.

«Бубнововалетовцы» собрались в 1910 году и просуществовали вместе недолго, до 1917 года. Название «авангард» дал их работам Александр Бенуа по аналогии с военными терминами. Сам он принадлежал к «Миру искусства», считая его основными войсками изобразительного искусства, в то время как «Бубновый валет» был «головным дозором».

Михаил Ларионов и его единомышленники, как рассказала на открытии куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова, таким названием стремился эпатировать общество. Как же — на языке картежников это, скорее, шулер, игрок. Если же следовать трактовкам гадалок, что можно перевести бубнового валета как «денежные хлопоты» — тоже получается актуально.

«Вот куда следует идти за позитивом!»

Интересно, что Ларионов всячески старался приблизить живопись к народным промыслам, то есть приветствовались лубки, прикладное искусство, роспись подносов, даже рекламные вывески и плакаты, в которых многие из «валетовцев» поднаторели. Отсюда яркость их красок — нарочитое присутствие открытого красного цвета, который в академическом искусстве считали вульгарным, выпуклость образов. Как писал впоследствии Илья Машков, «название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве и купечестве, и дворянстве чувство удивления, изумления…».

По словам Дины Ахметовой, все художники разные, у каждого свой язык, однако объединяет их все же стилистическое единство, русский «сезаннизм» и увлечение примитивизмом. Было бы точнее их назвать, скорее, модернистами, нежели авангардистами. Первая выставка состоялась в декабре 1910 года по инициативе Михаила Ларионова и Давида Бурлюка. Причем большинство работ из этого «бурлючьего чудачества», как о своем приятеле выражался Владимир Маяковский, было нещадно раскритиковано: их назвали эпатажными и незавершенными, художников обвиняли в том, что они не знают законов живописи.

— На самом деле, все они умели прекрасно писать, часто ездили за границу, дружили с передовыми художниками того времени. Другое дело, что им неинтересно было отображать то, что можно сфотографировать. Они стремились передать динамику, звук и объемность изображения на плоскости. Посмотрите, сколько в их работах ярких красок! Вот куда нужно идти за положительными эмоциями в наше непростое время. Здесь можно зарядиться позитивом.

Противостоял передвижникам, попал к авангардистам

Интересно, что именно Ларионов с супругой Натальей Гончаровой, которая тоже была художницей, открыли много ярких имен. Например, Нико Пиросмани. Кстати, картина «Шабат» Натальи Гончаровой, с которой начинается экспозиция, очень напоминает работы грузинского мастера росписи духанов.

Вторая выставка «Бубнового валета» прошла в 1911 году, именно тогда и был разработан устав общества. В нем зафиксировано, что группа планирует представлять исключительно новые движения в изобразительном искусстве. Первым председателем был избран Петр Кончаловский, основатель знаменитой династии Кончаловских-Михалковых. В 1913 году почетным членом группы был объявлен Василий Суриков, оказавший большое влияние на «бубновалетовцев», с которым был дружен Кончаловский. Казалось бы, где новое объединение, и где классик Суриков? Однако и его художественные методы часто подвергались критике, потому что творчество Сурикова очень отличалось от почти «канонизированных» передвижников. Он, в определенной степени, был предтечей импрессионизма в русском изобразительном искусстве. Ярко видно влияние художника на творчество Кончаловского, например, в представленной на выставке картине «Площадь Синьории в Сиене» — здесь монументальное искусство вдруг начинает походить на натюрморт. Тщательно расставленные на площади домики всех цветов словно напоминают постановку из фруктов и цветов.

Русский «сезаннизм» и азартный педагог

Почему авангардисты и сегодня считаются современными?

— Самое главное в «Бубновом валете» — их называют русскими «сезаннистами». Это случилось в 1914 году, когда рядом с работами художников повесили картину Поля Сезанна. Хотя именно тогда оказалось, что не совсем правильно так называть русских художников. У Сезанна очень фактурная живопись, которая представляла мир объемным и конструктивно незыблемым, лишенным динамики. Кстати, этот стиль особенно полюбили в России, у казанских художников он присутствует и сегодня. Что же касается авангардистов, «сезаннизм» присутствовал в их работах в таком синтетическом виде, больше связанном с кубизмом и футуризмом. Взгляните на работы Аристарха Лентулова — «Женщина с гитарой», его пейзажи. Он экспериментирует с цветом, синтезируя его со звучанием, — отметила Дина Ахметова.

Действительно, глядя на калейдоскопически выписанную гитаристку, кажется, что музыкантша очень нетрезва, а ее гитара сильно расстроена.

В центре экспозиции — яркие натюрморты Ильи Машкова. На них, помимо букетов и драпировок, обязательно присутствуют расписные подносы, выступая вторым, а то и основным, акцентом. Интересно, что сам художник не нашел средств закончить художественное училище, поэтому начал… преподавать. И делал это с таким увлечением и азартом, что среди его учеников было множество ярких творцов, не только живописцев, но и скульпторов. Имена Веры Мухиной и Бориса Королева говорят за себя.

Горят ли картины

Есть в экспозиции и свои редкости. Так, пейзаж Бориса Такке «Красный дом» — небольшой, но очень ценный экспонат. Дело в том, что практически не сохранилось картин художника. Он до 1951 года работал больше как книжный иллюстратор, одна из самых известных картин художника — «Катька», на которой изображена молодая женщина с папиросой, зажатой в губах. Считается, что этот образ навеян образом одноименной героини поэмы Александра Блока «Двенадцать». Значительную часть своих картин художник сжег после убийства Кирова. Остается только сожалеть о судьбе сгоревших картин, но кто знает, возможно, такое решение продлило жизнь самому автору. Кроме того, на выставке есть небольшая зарисовка Натана Альтмана — художника, прославившегося самым тиражируемым портретом Анны Ахматовой. В экспозиции, после длительных гастролей, также вновь представлен «Аэроплан над поездом» Натальи Гончаровой.

Выставка будет открыта на первом этаже ГСИ до 31 мая.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов