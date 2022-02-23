УНИКС продолжает отступление: казанцы уступают главному конкуренту за место в восьмерке

«Монако» остается для Казани самой неприятной командой в Европе

Сколько бы ни играл УНИКС с «Монако» в разных европейских турнирах, каждый раз эта команда оставляет самые неприятные чувства. Нет, монегаски не играют грязно, просто это предельно неудобный для казанцев соперник. Накануне вечером «Монако» в очередной раз забрала у УНИКСа драгоценные очки и вплотную приблизилась к казанцам в восьмерке первых команд. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги перенесенного матча УНИКСа и «Монако» и размышляет, что произошло с казанской командой?

Место УНИКСа в восьмерке плей-офф все больше под вопросом, и «Монако» для этого постарался

Едва отгремел «Матч звезд» в Единой лиге, в котором казанец Марио Хезоня получил свой бенефис и затмил всех остальных по всем фронтам, а УНИКСу уже было пора вылетать на сдвоенный евровыезд. Два матча подряд придется провести команде Велимира Перасовича в Европе. Уже завтра казанской команде предстоит выйти на паркет в испанской Витории-Гастейс, так что у «зеленых» лишь одни сутки на передышку. За карантин, на который уходил УНИКС в январе, приходится платить сегодня — перенесенные матчи соседствуют с календарными.

На такой жесткий график накладывается и психологическое давление: именно матчи с «Монако» и «Басконией» должны стать важнейшими в борьбе за попадание в итоговую восьмерку для продолжения сезона в плей-офф. Команда из Монте-Карло в феврале набрала ход и наступала УНИКСу на пятки. Помимо монегасков на место УНИКСа уже облизывается целый ряд команд: турецкие «Фенербахче» (12 побед), «Анадолу Эфес» (12), «Бавария» (12) и «Маккаби» (11).

Плюс УНИКСу было необходимо расквитаться за поражение в финале Кубке Европы прошлого сезона, когда команда тогда еще Димитриса Прифтиса не смогла в двух матчах ничего предложить «Монако». Благо тогда нам подфартило с вылетом из прошлогодней Евролиги «Валенсии», так что и серебряные (то бишь УНИКС) призеры кубка Европы тоже прошли в Евролигу.

Вчера УНИКС сам сделал все, чтобы дать шанс конкурентам вплотную приблизиться к себе. Благодаря своей вчерашней победе «Монако» поднялось на 8-е место и уже в ближайшем туре может обойти казанцев. Команда Велимира Перасовича, как бы это ни банально звучало, проиграла самой себе, а не монегаскам.

Возвращение Лоренцо Брауна не помогло — американец провалил матч

К радости болельщиков, Лоренцо Браун вернулся в состав УНИКСа в Евролиге после пропуска провальной игры с «Црвена Звезда». Правда, не сказать, что игра у него быстро пошла и он стал спасителем. Скорее наоборот. За первую четверть Лоренцо провел на паркете больше пяти минут, и все вхолостую — 0 очков. Впервые Л. Браун набрал хоть какие-то очки лишь в середине второй четверти, когда самостоятельно врывался в «краску» и вынуждал фолить монегасков — набирал со штафных.

Впрочем, не особо заладилось у всей казанской команды. Мяч ни в какую не хотел идти в кольцо, а ошибки в передачах стоили УНИКСу быстрых контратак, которые «Монако» непременно «монетизировали» в очки. И большая часть этих потерь была как раз на счету Лоренцо Брауна.

За 3:40 до конца первой четверти хозяева паркета вели уже с двойным преимуществом — 16:8. Такой же восьмиочковый отрыв сохранился и к большому перерыву — 44:36. Более-менее на плаву помогал оставаться своей команде Марио Хезоня, решивший не надеяться на партнеров (впрочем, ничего удивительного для хорвата) и заходивший под кольцо самостоятельно. Супер Марио наберет 20 очков в игре, но этого недостаточно.

И ведь не сказать, что монегаски показывали что-то фееричное. Они не попадали запредельно много с дальних дистанций, не проводили суперумные атаки. Разве что главная звезда «Монако» Майк Джеймс показывал баскетбол, с которым было сложно справиться (по итогу матча на его счету будет 25 очков). Но в остальном УНИКС проигрывал за счет своих ошибок, а не превосходства хозяев паркета.

УНИКС вчистую проиграл подбор. Казанцам не хватает центра

Еще одной проблемой Казани оставался ужасный подбор под кольцами — особенно под собственным. Баскетболисты «Монако» могли забирать мяч под кольцом по два, а то и по три раза и повторять свои попытки забросить до тех пор, пока не залетит. УНИКСу вновь не хватало мощного центра, способного побороться за мяч под корзиной.

А когда в заключительной четверти Джеймс в очередной раз бросал из-за дуги, а потом сам же оказывался первым на отскоке, стало очевидным, что если в этот день и произойдет камбэк, то точно не за счет игры на подборе — нужно было искать другое оружие. Пространство под кольцом было вчистую проиграно, а разница в счете составляла уже «-15» (70:55).

И ведь такое оружие вроде бы нашли и выдали мощнейший отрезок. Пошли дальние броски, наконец-то, что то выиграли в краске под чужим кольцом и совершили рывок — 15:2. На последней минуте счет впервые в матче даже удалось сравнять, но, к сожалению, этого не хватило. УНИКС сам отдал слишком много по ходу всей встречи, чтобы потом хватило героической концовки — 79:76.

Если казанцы продолжат так играть, то могут остаться без очков и в игре с «Басконией», а это грозит вылетом из восьмерки сильнейших. А следовательно — и лишением места в следующей Евролиге. Нужно поднажать, разобраться с аутсайдерами и забрать «свои» очки. Другой возможности не будет.

Эрик Добролюбов