К фирме депутата Госсовета Рустема Хасанова вновь стучатся с иском о банкротстве

Благотворитель и реставратор

Контрагент фирмы ООО «Реставратор» — основного бизнеса депутата Госсовета Татарстана и известного республиканского мецената Рустема Хасанова — намерен подать иск о банкротстве компании. Сообщение об этом от казанской фирмы «РСК «Техпроект» зарегистрировано в реестре юридически значимой информации.

«Реставратор» учрежден в 2013 году и, как следует из названия, занимается ремонтно-восстановительными работами, причем на значимых для Татарстана объектах. В их числе, по словам самого Хасанова, музей Шишкина в Елабуге, деревянный домик священномученика Иоасафа на улице Тихомирнова в Казани, а также дом Михляева, самый старый из сохранившихся жилых в Казани. Специалисты возглавляемой Хасановым компании также укрепляли и делали гидроизоляцию фундаментов Петропавловского собора (его многие годы подмывало талой водой), реконструировали Спасский собор в Елабуге (самый большой православный храм в Волжско-Камском бассейне с трехъярусной колокольней).

Сам Хасанов также известен как благотворитель и основатель фонда «День добрых дел». У этого фонда ряд проектов в Казани, некоторые из которых реализовывались при поддержке мэрии города. При поддержке проекта «Добрая Казань» организован «Добрый фуд-трак»: кормят тех, кому нечего есть. Также заработало «Социальное такси»: на Fiat Ducato с пандусом фонд бесплатно возит колясочников по городу, «дедморозит» в семьях с детьми-инвалидами. В рамках проекта «Мебель для особенных детей» (имеется в виду ДЦП) бесплатно раздают реабилитационный инвентарь.

При поддержке проекта «Добрая Казань» организован «Добрый фуд-трак». Фото kzn.ru

Как контракт на Галерею современного искусства довел до суда...

Ежегодно ООО «Реставратор» получает госконтракты на строительные работы на несколько сотен миллионов рублей, выручка за 2019 год составила 292 млн рублей, чистая прибыль — 7,2 млн рублей.

Напомним, что один из самых крупных заказов — общей суммой 334,8 млн рублей — на ремонт Галереи современного искусства Госмузея ИЗО в Казани обернулся для компании Хасанова судебным разбирательством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Антоимонопольщики уличили компанию в сговоре с заказчиком работ («Главное инвестиционно-строительное управление РТ» — ГИСУ): по заявлениям ведомства, работы компании народного избранника всегда оплачивались на 6—7 месяцев раньше, чем были завершены, кроме того, по первому из двух контрактов на ремонт галереи «Реставратор» не уложился в сроки, а ГИСУ не только не взыскало штраф, но и заключило второй контракт. «Реставратор» оспаривал решения УФАС по Татарстану в трех инстанциях, но безуспешно.

Один из самых крупных заказов — на ремонт Галереи современного искусства Госмузея ИЗО в Казани — обернулся для компании Хасанова судебным разбирательством. Фото: Илья Репин

...и как судом может обернуться строительство общежития для КНИТУ-КАИ

«РСК «Техпроект» — небольшая компания, зарегистрированная в 2019 году в Казани, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и владельцем является некто Фарид Кемери, других фирм за ним не числится.

В сообщении от «РСК «Техпроект» не сказано о сумме задолженности и том, как она возникла. Однако из картотеки Арбитражного суда Татарстана известно, что «РСК «Техпроект» в 2020 году взыскало 4,8 млн рублей задолженности, образовавшейся по работам на строительстве общежития для КНИТУ-КАИ на 620 мест за 357,7 млн рублей. «РСК «Техпроект» занималась погружением железобетонных свай в фундамент, а «Реставратор», по заявлению истца, расплатился не полностью. Представитель ООО «Реставратор», согласно документам суда, на заседаниях не присутствовал и отзыв на иск не предоставлял.

Отметим, что это не первый случай, когда контрагент «Реставратора» добивается банкротства компании: ранее, в середине 2020 года, заявление о его несостоятельности подал «Ак Барс» банк. Однако уже в течение месяца по иску было заключено мировое соглашение. А до этого, еще в 2019 году, заявление о намерении обанкротить «Реставратор» подавало казанское ООО «Окна Столицы», которому компания Хасанова задолжала около миллиона рублей по работам в городском Дворце культуры в Елабуге — однако оно иск в итоге так и не подало.

Это не первый случай, когда контрагент «Реставратора» добивается банкротства компании. Фото: Максим Платонов

В самом ООО «Реставратор», куда дозвонился корреспондент «Реального времени», не стали комментировать претензии контрагента, издание также направило запрос Рустему Хасанову лично. Связаться с ООО «РСК «Техпроект» не удалось — у компании нет контактов в открытом доступе. Издание готово предоставить им возможность высказать свою позицию.

Александр Артемьев