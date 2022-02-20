«Я — бизон, я — бизон, этой ночью обязон»: в Казани прочитали пьесу про музыкантов

Фото: Радиф Кашапов

Казанские музыканты провели читку пьесы про музыкантов «Я — бизон» Светланы Лукьяновой. Об иммерсивном опыте погружения в знакомый материал и о том, какие вызовы предъявляет казанской сцене эта акция, рассуждает корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов.

Пьеса казанская, инициатор новосибирский

Организаторы, а с недавних пор и лейбл «Казанализация» (а еще одноименный телеграм-канал) в объявлении называют бар и место проведения спектакля «Фоминизмом».

Пьесу написала одна из инициаторов лейбла Света Лукьянова. В частности, она занимается «курсами для женщин, которые хотят начать писать или привнести больше уверенности в свою писательскую практику», Write Like A Grrrl.

В прошлом году она много занималась театром. Ее пьесу «В день, когда умер мой дедушка» показали в центре имени Мейерхольда, она развивала текст на основе услышанных от зрителей реплик на трех спектаклях hava. Также участвовала в восьмичасовом перформансе-спектакле Homo Digitalis, когда должна была придумывать пьесу на глазах у публики.

Пьесу «Я — бизон» поставила режиссер Ксения Шачнева. Организаторы сообщают, что ее в Казани нет — она работает над другим проектом в московском «ГЭС-2». Только что у Ксении вышел спектакль «Тамашачы тамашасы» в театре Камала, где все роли играют зрители.

«Я — бизон» написана на лаборатории «Дисциплина». Принцип у нее простой и действенный: собираются драматурги, а кураторы раз в неделю требуют от них фрагменты текста. «Дисциплину» придумал новосибирский театр «Старый дом». У него немало номинаций на «Золотую маску» и свой международный фестиваль «ХАОС». После одиночного первого сезона в затее также участвуют московский театр «Практика», Калининградский областной драматический театр и южносахалинский «Чехов-центр».

После первого сезона две пьесы были выбраны для репертуара. Так что, возможно, из 14 пьес прошлого года что-то тоже появится на сцене. Один из кураторов «Дисциплины» — московский критик Антон Хитров, который сейчас живет в Казани и занимается делами театральной площадки MOÑ.

В читке пьесы участвуют сама Лукьянова, художницы Лия Сафина и Анастасия Каркоцкая, а также музыканты Айдар Ахметшин («Кустик»), Сергей Казанцев («Волосатый Карась»), Игорь Шемякин (основная группа — Harajiev Smokes Virginia), Митя Бурмистров (MITYA, Acid Minerale, «Черный государь») и Руслан Тухватуллин («Усируся»).

При этом подчеркивается, что какие-то совпадения с реальными персонажами случайны, хотя в процессе написания использовались различные байки: к примеру, в большой версии пьеса начиналась с концерта в стрип-клубе — реальный случай из жизни.

Главного мужского героя хотели предложить прочитать лидеру татарской рок-группы Gauga Оскару Юнусову, но в итоге постеснялись, и роль вышедшей в тираж рок-звезды исполнил муж Лукъяновой, с которой они играют вместе в ее сольном проекте, Айдар Хуснутдинов (также он музицирует в Djinn City и Vatannar).

Читают на пятачке бара у входа, расставив микрофоны и оперативно их проверив. Через несколько минут прекращаются какие-то разговоры, и вся публика погружается в сюжет.

В спектакле звучит песня «Рубашка»

Кудрявый красавчик-абьюзер

Света Лукьянова читает за Алю. Девушка бросила перспективную работу и стала администратором группы NIYAZ, в которой играет «кудрявый красавчик с татуировками» Нияз. Некогда он был звездой, ездил с гастролями по России, мелькал на телевидении, а теперь изредка выступает по старой памяти с друзьями — бухгалтером и духовиком Кадило и гитаристом Филом, который собирается жениться и уехать играть каверы в круизы. У Нияза был хит «Я — бизон, я — бизон, этой ночью обязон».

Аля занимает деньги у матери, обещая ей устроиться в банк, чтобы отправиться с группой на шоукейс в Любляны. Шоукейс — клубный фестиваль, на который приезжают в поисках талантов (а также бесплатного внимания и алкоголя) журналисты и промоутеры. Все идет не по плану, но у Али появляется подруга Мика, а в ссоре с Ниязом она сочиняет первую песню, благодаря которой их зовет на ютуб-шоу сам Музбазавр. Но потребительское отношение Нияза к девушке приводит к закономерному результату.

Звучит это увлекательно, живо, с парой лиричных и необязательных моментов, но логично и стремительно. Героине сочувствуешь, героя постепенно начинаешь ненавидеть. Как описывают пьесу на сайте «Дисциплины», она рассказывает «о тридцатилетних, о выборе между благополучием и мечтой, это история созависимости, служения и сепарации. Героиня этой пьесы о неформатном музыкальном мире Аля — востребованный IT-специалист, бросившая стабильный доход в конторе ради любви и зыбкой, полной приключений жизни менеджера группы. Группы, широко известной в узких кругах, «пожизненно перспективной и жаждущей мировой славы». Ее читали в «Зуме» участники театра «Июльансамбль» и группа «Залпом» (режиссер — Артем Дубра). Однако слушание текста, произносимого людьми в окошечках, — совсем не то, что изучение в крафтовом баре, когда за сюжетом следят и музыканты, в чьих судьбах поневоле ловишь схожие линии.

При этом сейчас редко встретишь в Казани спектакль, который про эту Казань рассказывал бы в формате традиционной пьесы, чем, кажется, могли бы заниматься хотя бы небольшие театры. Та же площадка MOÑ переключилась на «Театр горожан» с прямой речью от первого лица. Тинчуринский театр занялся этим в «Ядэч! Исемдэ! Трагикомедия одной казанской семьи», и то после смены главного режиссера и инициативы режиссера приглашенного. Качаловский театр не занимается этой темой вовсе. ТЮЗ неожиданно придумал удачный формат спектакля-променада «Ночной трамвай».

В любом случае итог показательный: читку пьесы длиной более часа, без каких-либо ухищрений и эффектов, в изначально шумном пространстве слушали спокойно и внимательно. Кстати, пьесу можно прочитать.

