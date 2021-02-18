Митя Бурмистров едет на Алтай делать «Эчпочфанк»

Казанский инди-музыкант выиграл грант в Екатеринбурге

Фото: предоставлено музыкантом.

Независимый казанский музыкант Митя Бурмистров выиграл на екатеринбургском шоукейс-фестивале New/Open грант на запись второго сезона проекта «Эчпочфанк» — теперь на Алтае. Митя привез с конкурса полмиллиона рублей — подробнее, как они ему достались, — в материале «Реального времени».

От губошлепа до завидного жениха

Митя Бурмистров, некогда — битмейкер-самородок и звезда Youtube, участник таких разных проектов, как программа по обмену музыкальным опытом OneBeat, воркшоп Red Bull Music Academy и передача на ТНТ «Музыкальная кухня», вот уже несколько лет занимается исключительно сочинением музыки в домашней студии в Советском районе Казани.

Пандемия, в ходе которой Бурмистров проводил многочасовые стриминги, диджея и сочиняя треки на глазах у слушателей со всего мира, похоже, только раззадорила творческие амбиции музыканта. Сейчас он творит аж в трех ипостасях.



Англоязычное инди под ником Mitya, рейв-треки от Acid Minerale и русский рок с группой «Черный государь». Последняя стала известна на всю страну, когда Бурмистров ради ее промоушена снялся в одной из передач «Давай поженимся», пытался поразить Розу Сябитову знанием татарского и исполнил песню.

Полмиллиона рублей Бурмистров получил на проект «Эчпочфанк». Фото: facebook.com/MITYAmusic

В начале февраля в Екатеринбурге состоялся шоукейс-фестиваль New/Open со множеством конкурсов, лекций, дискуссий и конкурсов грантов. Надо отметить, что в Екатеринбурге с 2015 года проходит огромный фестиваль Ural Music Night, когда практически все городские площадки превращаются в музыкальные. UMN — это новый бренд области. В мае 2021 года московская команда, делающая фестиваль «Боль», попробует сотворить что-то похожее с Казанью, но в меньших масштабах — у нас планируют провести фестиваль Awaz со столичными и иностранными звездами независимой музыки — от американо-индонезийского дуэта Filastine&Nova до азербайджанского рэпера Fardi.

До последнего этапа дошли два казанских музыканта, кроме Бурмистрова — это еще и его коллега по «Черному государю», а также басист квартета Harajiev Smokes Virginia Айдар Гайнуллин с сольным проектом AIIID. Артисты не только выступали, но и презентовали свои проекты.

Как поясняет Митя, свою презентацию он собрал в последний момент, выстроив кучу слайдов-мемов — как иллюстрации к собственным словам.

В поисках звука



Полмиллиона рублей Бурмистров получил на проект «Эчпочфанк» (другое название — Searching for Sound). В 2016 году, заручившись поддержкой спонсора, он отправился по отдаленным деревням Татарстана и Челябинской области, записывая и снимания местных бабушек и дедушек, учась у них игре на инструментах (и параллельно знакомя их с обязательным для каждого электронного музыканта агрегатом под названием контроллер). Из получившегося материала, добавив немало своих звуков, был рожден альбом Monument. Сведением получившегося материала Митя занялся в Париже, а стараниями оператора Алексея Матросова, продюсера Марины Галицкой и режиссера Салавата Юзеева появился еще и сериал из шести эпизодов. Бурмистров поделился с нами шпаргалкой презентации, из которой выясняется, что съемки «прошли шикарно — дети обливали меня водой, баба Аня угощала медовухой, дядя Азват из лыжной палки сделал курай, который сейчас звучит в сериале на «Нетфликсе», на девятой минуте которого подростки обсуждают грибы и секс — под татарский психоделический поп за стеной» (речь идет о сериале «Дорогие белые»).

Теперь же план Бурмистрова — повторить опыт, но уже на Алтае, поехав туда весной, благо у Юзеева со съемок фильма «Шуну, который придет» осталось там немало связей. Кстати, в этот раз на Алтай, скорее всего, поедет еще и его сын Самат, сейчас активно работающий в Москве (среди его последних продюсерских работ — клипы Хаски и Mujuice).

Экспедиция рассчитана на 2 недели, ориентировочно — в конце апреля и начале мая

Также он рассказал, что поедет на Алтай со всеми тремя проектами:

— Хорошие новости: я просил деньги на запись, сведение и мастеринг, но здесь сумма меняется на ноль. Все это сделаю я сам, потому что я так всегда и делал и пока продолжу. Обновленную смету проекта я бережно распечатал и преподнес.

Экспедиция рассчитана на 2 недели, ориентировочно — в конце апреля и начале мая.

Первый сингл и тизер выйдет к 15 июня. Сериал и саундтрек должны быть готовы в сентябре — октябре — это около шести серий по 6-10 минут. Часть денег (а бюджет картины превышает полмиллиона) планируется добрать через краудфандинг, эти средства потребуются для постпродакшена и продвижения.