В Казани за получение 10 миллионов судят экс-начальника налоговой инспекции

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела ветерана ФНС. Бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции №17 Марата Мухамадиева обвиняют в покушении на хищение 10 млн рублей у компании «ТНГ-Групп».



По версии гособвинения, деньги передавались под видом взятки за благоприятный исход налоговой проверки, причем на тот момент Мухамадиев уже два года числился пенсионером ФНС.

Напомним, 2 марта 2021 года сотрудники ФСБ задержали экс-налоговика в «Венской кофейне» Coffeeshop Company на перекрестке улиц Чернышевского и Баумана — сразу после получения пакета с вышеназванной суммой. Следком возбудил дело о посредничестве взятке в особо крупном размере, Мухамадиев был арестован.

В ходе следствия силовики пришли к выводу, что фигурант действовал в одиночку и реально повлиять на снижение налоговой задолженности конкретной фирмы не мог. Поэтому действия Мухамадиева переквалифицировали с посредничества взятке на покушение на мошенничество.



Сотрудниками СК установлено, что в ходе налоговой проверки в действиях вышеназванной компании были выявлены признаки нарушения законодательства, грозившие доначислением налогов на 111 млн рублей. Однако, по версии силовиков, у проверяемой организации были возможности устранить нарушения законодательства и снизить сумму недоимки до 30,7 млн рублей, что и было сделано, а обвиняемый использовал ситуацию в своих интересах, ссылаясь на связи в двух межрайонных налоговых инспекциях Татарстана.

Вину на предварительном следствии Мухамадиев признал полностью. Сегодня в суде заявил, что признает лишь частично, и пообещал озвучить свою позицию в ходе допроса.