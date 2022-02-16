«Конечная цель Путина — точно не внести смуту в отношения с Европой»

The Conversation: чем обернется кризис на границе Украины для России и Европы

Российские военные возвращаются в свои гарнизоны с учений в приграничных с Украиной территорий. На фоне этого заявления Минобороны накануне укрепился курс рубля. Между тем успокаиваться рано, считают эксперты. Как пишет в своей статье для международного издания The Conversation Джорд Гуира из Редингского университета, напряженность вокруг Украины возникнет снова и может привести к серьезным экономическим последствиям в Европе. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Конечная цель Путина — не внести смуту в отношения с Европой»

Европа сталкивается с сильными экономическими препятствиями: рекордная инфляция, необходимость восстановления после пандемии и неоднозначная реакция на развертывание российских войск вдоль границы с Украиной — все это вносит напряжение в холодный февральский воздух.

Стабилизируется ли данная ситуация в ближайшее время, зависит от множества причин, например от передвижения войск Путина, изменения цен на топливо и продолжающегося воздействия COVID-19, а также от реакции мирового сообщества на все это.

Положение осложнено тем, что страны Запада (а мы говорим о Европе) пообещали масштабные санкции, если Россия вторгнется на Украину, но насколько они эффективны в качестве средства сдерживания российских вооруженных сил — утверждать довольно спорно. В среднесрочной перспективе Россия сможет продавать свои энергоресурсы через союз с Китаем и избежать большей части воздействия санкций.

Путин также создал в России специальные автономные регионы в качестве «защищенных от санкций» экономических убежищ. Многие богатейшие граждане страны предупреждены, и у них будет время привести свои финансы в порядок перед закрывающейся дверью западных банков. Европейские банки сами сильно пострадают от санкций в этом случае.

Получается, что реальные экономические издержки интервенции для России далеко не ясны. И если уж на то пошло, конечная цель Путина — точно не внести смуту в отношения с Европой и нанести удар собственной экономике. Ситуацию не спасает подход предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель, чья политика в отношении России всегда заключалась в том, чтобы тянуть время, что для энергозависимого Евросоюза отодвинуло на второй план возможность конфликта с Россией. Новое и хрупкое коалиционное правительство Германии не было готово к прибытию 100-тысячного российского военного контингента на границу с Украиной.

Фото: russian.rt.com

Задержки с «Северным потоком — 2» — головная боль как для Олафа Шольца, так и для Путина

Еще больше усложняет ситуацию вопрос в отношении массивного, дорогого и пока неиспользованного газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для транспортировки российского газа в Европу.

Законодательство ЕС требует разделения поставщика и оператора в трубопроводах, но российский «Газпром» не желает уступать права.

Задержки являются головной болью как для Олафа Шольца, нового и молчаливого канцлера, так и для Путина. Отказ строить «Северный поток — 2» был ключевым элементом переговоров с США, в то время как позиция Германии в этом случае кажется двусмысленной.

Тем не менее Россия без проблем может выдержать паузу — трубопроводный экспортный газ составляет лишь 11% российского экспорта, но это повлияет на долгосрочные цели по установлению более тесных взаимозависимых отношений с Германией, по крайней мере, до тех пор, пока цели по нулевому потреблению энергии не станут более достижимыми. Это имеет центральное значение как для стратегических амбиций России, так и для энергетической стабильности Германии, даже если придут на помощь поставки американского и катарского газа.

Тем временем Европа делает все возможное, чтобы справиться с экономическими последствиями COVID-19, из-за которого многие страны взяли на себя огромные долги, которые теперь должны быть погашены, чтобы соответствовать правилам фискальной политики Евросоюза. Плюс к долгу — инфляция, набирающая темпы роста.

Российское вторжение на Украину, скорее всего, напугало бы мировые рынки, особенно европейские акции, что привело бы к росту цен на газ, электроэнергию и нефть.

Фото: theconversation.com

Пограничный контроль

Возвращаясь к вопросу границ России с Украиной — заверений НАТО в том, что на данный момент не будет их дальнейшего расширения на Украину, может быть достаточно, если они будут рассматриваться как заслуживающие доверия и связанные с запуском «Северного потока — 2».

Сохранение зависимости Европы от российского газа как можно дольше является ключом к влиянию на Германию (и, следовательно, на ЕС), а также на Украину. Это обеспечивает безопасность России гораздо надежнее, чем просто границы.

В сложном взаимозависимом мире, где и военная, и энергетическая безопасность находятся под давлением, Европа оказалась плохо подготовленной к такому кризисному моменту. Ее реакция до сих пор остается неоднозначной. Страны Прибалтики склоняются к жесткой позиции, а Германия стремится к балансу. Франция мягче и выступает за «перезагрузку» отношений с Россией по вопросам безопасности. Великобритания по-прежнему озабочена обвинениями в том, что ее премьер-министр нарушил правила карантина в рамках пандемии, и страна с каждым днем становится менее актуальным участником ситуации.

Но даже если в ближайшие месяцы напряженность вокруг Украины снизится, она, вероятно, возникнет снова. Постоянные проблемы с газом в Европе обходятся дорого. Россия заинтересована в том, чтобы увидеть, как далеко ЕС может зайти.

И выбор путинского гамбита на Украине не случаен. У него полно «нефтяных» денег, а Европа ослаблена COVID-19 и глобальными экономическими катаклизмами.

Невозможно предсказать, что будет дальше, но в краткосрочной перспективе кажется несомненным сохранение баланса на грани войны, торг и взаимные уступки, предполагающие болезненный выбор.

Попытка танцевать с русским медведем всегда опасна, особенно в условиях суровой с экономической точки зрения зимы.