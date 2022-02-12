Резервов УНИКСа не хватило: победный триллер в Москве обходится команде слишком дорого

Казанцы уступили «Црвене Звезде» в физике, а Перасович утратил ритм игры

В прошлом раунде УНИКС, казалось, сумел выбраться из ямы и вернулся к победному графику в Евролиге, обыграв «Жальгирис» в Каунасе, а потом еще и в матче-триллере добил ЦСКА в Единой лиге. Казалось, что с андердогами из Белграда команда Перасовича разобраться должна легко и закрепить свое место в топ-8. Но один вопрос не давал покоя — физическое состояние после битвы в «Мегаспорте». Игра показала, что казанцев так и не хватило на весь матч, в отсутствие лидера Лоренцо Брауна команда не сработала, а наставник УНИКСа и сам поплыл в «шахматной битве» с Деяном Радоничем. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги встречи УНИКС — «Црвена Звезда».

После матча с ЦСКА казанцам нужны были дополнительные резервы, но их у Перасовича не нашлось

Самым острым вопросом и большим опасением перед игрой с сербским коллективом оставалась физическая форма игроков УНИКСа. Четыре четверти, три овертайма и почти три часа провели на паркете «Мегаспорта» подопечные Велимира Перасовича в понедельничном матче года против ЦСКА. Голые цифры, которые скажут все за себя: форвард «зеленых» Джон Браун III провел на паркете 53 минуты (!), установив рекорд в Единой лиге ВТБ, Марио Хезоня — 48 минут, Тони Джекири — 43 минуты. А Лоренцо Брауна казанцы вообще потеряли — у него травма.

Без сомнений, лучший матч в нынешнем сезоне, а возможно, и лучший за все существование Единой лиги вообще, дался казанцам непростой ценой, но однозначно того стоил — УНИКС теперь единоличный лидер внутреннего чемпионата, который может без проблем завершать сезон на первом месте, если не потеряет «свои» очки в остальных матчах сезона.

Но как назло, именно «Црвена Звезда» как раз и славится своими физическими скиллами. Если в техническом плане белградцы не самые подкованные в Евролиге, то здоровых и больших ребят, способных перебегать соперника, тут хватает. Это как сильную сторону «Црвены Звезды» для прессы на тренировке отмечал и наставник казанской команды Велимир Перасович.

«Црвена Звезда» — крепкая, физически сильная команда, одна из лучших защищающихся в Евролиге. Может быть, сербский коллектив и проиграл некоторые матчи, тем не менее они всегда используют возможность выиграть.

Нам необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших команд. Борьба за плей-офф продолжается. Задача-минимум сейчас — выиграть все домашние поединки в турнире», — выделил любопытную задачу Перасович на тренировке.

Как показала игра, Перасович оказался прав в одном и ошибся в другом. Сербы действительно оказались сильнее в «физике» и переиграли казанцев вчистую в концовке. А вот с домашними победами уже вышла заминка. Перасович и сам провалил этот матч в дуэли овертаймов и замен. Другой вопрос, помогло бы ли это даже при грамотных действиях главного тренера? Очень сомнительно. Казанской команде не хватило резерва в первую очередь.

Начинали как в Берлине. Ситуацию спасали три М...

Никак не могли открыть счет своим очкам казанцы, в то время как «Црвена Звезда» по-хозяйски набирала пусть не каждую попытку, но за счет штрафных и даже «алей упа» Калинича — 0:9 было после четырех стартовых минут поединка, а УНИКС так и не мог попасть. Картина первых минут игры все больше отправляла флешбэки из Берлина. Как и в матче с «Альбой», команда Перасович зачем-то пробовала поразить гостевое кольцо за счет дальних бросков. Гости агрессивно оборонялись, и с этой проблемой долго не понимали, что делать. Лишь на 4:30 Зайцев попал из-за дуги и принес первые три очка. Но остальные, как и в Германии, растеряли свой прицел и предпринимали неудачные решения. Браун зачем-то бросал из-за дуги — не его фишка, а Кэнаан, которого длинной передачей выводили под кольцо, стал придумывать лишние движения и не забросил в борьбе с вернувшимся защитником — 11:22 был счет на табло.

Зато уже во второй четверти после разговора с тренером дело пошло, и дальние броски стали залетать. Вышедший как спасатель Марко Списсу клал сразу три «трешки», настроил свой прицел и Хезоня. Лишь за половину второй десятиминутки казанцы настреляли 19 очков и сравнивали счет (29:29), а потом и впервые в матче выходили вперед. Важнейшую роль взяли на себя три М. Во-первых, Марко Списсу пулял трешку за трешкой, Марио Хезоня тоже пристрелялся, неплохо под кольцом действовал и Мэйо. На перерыв команды уходили при равных 43:43 и очередном попадании Списсу из-за дуги.

…Но этого не хватило после матча с ЦСКА. Матч провалили и физически, и в тренерской дуэли

В третьей четверти вроде бы все пошло как по маслу, а почти за 1 минуту до конца десятиминутки УНИКС отрывался на 9 очков благодаря дальнему попаданию Хезони, но в следующую минуту происходило что-то необъяснимое, и белградцы наверстывали отставание до «-2».

Неплохая атака (учитывая потеря Л. Брауна и растерянного Кэнаана), к сожалению, в этом матче никак не поддерживалась четкой обороной. Казанцы как-то очень расхлябанно относились к отстаиванию набранных очков. Ко всему прочему, казанские игроки совсем не чувствовали ритм игры. Получив такой солидный отрыв, они зачем-то стали бегать как угорелые в попытке набить очков еще, вместо того чтобы играть по счету. За что получили «полную авоську» и уже не спасли положение в заключительной четверти.

Когда сербы выстроили стену под своим кольцом и у казанцев перестало получаться и впереди, а вкупе с такой расхлябанностью в обороне, ситуация обернулась уже в «-8» за 3 минуты и «-10» за 40 секунд до конца.

К сожалению, команда Перасовича просела к концовке игры и не выдержала предложенный темп. Похоже, что московский матч стоил УНИКСу слишком дорого. Однако и к самому хорватскому специалисту есть вопросы по чувству игры. Кажется он поплыл и не брал тайм-ауты, когда игра начинала валиться из рук. В дуэли с наставником сербов Деяном Радоничем тренер казанцев в этот раз оказался не на высоте.

В Списсу поверили, и у него поперло. Но этого не хватило для спасения

Итальянский разыгрывающий в этом матче наконец получил тот уровень доверия, который ему так необходим, чтобы найти свою игру. Пока по сезону Списсу, к сожалению, не всегда получал ведущие роли и большое игровое время на паркете. И это его участь по всей карьере. Однако сама ситуация вынуждала Велимира Перасовича идти на такой шаг. Судя по всему, Марко было отведена роль закрывать образовавшуюся брешь после потери лидера атак УНИКСа Лоренцо Брауна, и он с ней отлично справлялся.

13 очков было и у Марко Списсу после первой половины игры при чуть более 10 минутах на площадке. А в начале четвертой четверти у него было уже 5 трехочковых попаданий. Но, к сожалению, даже этого не хватило для спасения просевшей физически казанской команде. Не хватило Лоренцо, не смог сыграть на поддержке и Айзейа Кэнаан, который только терял мячи.

Эрик Добролюбов