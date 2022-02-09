Топ-10 ошибок укладки канализационных труб
Цвет имеет значение, градус уклона понижать нельзя и другие прописные истины обустройства наружной канализации
Казалось бы, что тут такого — протянуть канализационную трубу от дома к септику? Соединил, закопал в землю, да и все. Но такой подход чреват неприятностями: канализационные трубы засоряются, зимой все, что в них застряло, замерзает, просвет становится все меньше, итогом становится неэффективная работа всей канализационной системы. А еще труба может сломаться прямо в земле. Вы спросите, как это возможно? Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» — десять самых распространенных ошибок при укладке наружной канализации частного дома. Очень часто сегодня для нужд наружной канализации используют трубы из ПВХ, о них и поговорим.
- Прокладка трубы, которую нельзя использовать в грунте.
Для наружной канализации можно использовать только трубы оранжевого цвета, ни в коем случае не серые. Только такие трубы предназначены для наружных работ: у них толстые 3,2-миллиметровые стенки. Эти изделия выдерживают сильные морозы, давление грунта и практически не деформируются (если, конечно, их правильно смонтировать и уложить).
Серая канализационная труба используется только внутри дома, в грунт такую закладывать нельзя: со своей задачей она не справится.
- Покупка некачественной трубы, зато подешевле.
Казалось бы, трубы они и есть трубы. Какая разница-то? Но разница большая. Качественная наружная канализационная труба (а она оранжевая, вы же не забыли?) обязательно имеет маркировку по классу жесткости. Для канализации частного дома надо выбирать изделия, маркированные SN4 или SN8. Такая труба твердая, ее невозможно сплющить руками, стенки у нее правильной толщины (3,2 мм). Стоимость среднестатистической такой трубы в одной из российских сетей стройматериалов — 174 рубля за метр.
Но можно попытаться сэкономить и купить трубы от непроверенного производителя, без маркировки, зато дешевле — скажем, по 140 рублей за метр. Разница составит больше 100 рублей за одну трехметровую трубу! Но закончиться это может плачевно: толщина стенки у них меньше, такая труба легко деформируется пальцами, и потратите вы в итоге гораздо больше (если канализация выйдет из строя в самый неподходящий момент).
- Прокладка трубы в грунте под тем местом, где будет проезжать автомобиль, без гильзы.
Там, где канализация будет проходить под дорогой или парковочной площадкой, трубы нужно заключить в металлическую или асбестовую гильзу. Иначе есть риск их повредить.
- Неверно выбранный диаметр канализационной трубы.
По СНиПам минимальный диаметр канализационной трубы, которая проходит от туалета к септику, должен быть 110 мм (это, кстати, вообще самый популярный диаметр оранжевых труб). Но если протяженность канализации довольно длинная, то надо использовать трубы большего диаметра — например, 160 метров. Действует общее правило: чем дальше мы тянем трубу, тем больше должен быть ее диаметр.
- Закладка канализационной трубы на глубину промерзания и ниже.
В нашем климате на суглинистой почве это 1,38 см. Чем это чревато? Канализационная труба выходит из дома на глубине около 1,4 метра от поверхности грунта. Между тем большинство стандартных септиков имеют вход на 60 см от уровня грунта. И получается, что вам нужно выбрать септик с удлиненной горловиной, а они обычно дороже (выложить дополнительно придется от 20 до 50 тысяч рублей). Да еще и объем земляных работ вырастет.
И другая неприятная ситуация — многие современные очистные сооружения нельзя поставить ниже глубины промерзания. А значит, придется ставить сначала канализационную насосную станцию, откуда насос будет перекачивать сточные воды в очистное сооружение. А это добавит к смете 150—250 тысяч. Поэтому специалисты советуют еще на этапе строительства закладывать канализационную трубу максимально приближенно к уровню грунта. Это серьезно удешевит всю конструкцию наружной канализации.
- Несоблюдение правильного уклона канализационной трубы.
Для разного диаметра труб используется разный уклон. В канализации используется в основном труба диаметром 110 мм. По СНИПам ее уклон должен быть 2 см на метр. У трубы диаметром 160 см — 1—1,5 см/м. А вот для труб-«пятидесяток», которые используются внутри дома и прокладываются от раковины, стиральной машинки, душевой кабины, уклон больше — 3 см на 1 метр.
Это делается для того, чтобы тяжелые фракции и канализационная вода равномерно протекали по трубе и она всегда оставалась пустой. Если переборщить и сделать уклон трубы больше необходимого, то техническая вода по ней будет протекать очень быстро, а тяжелые фракции налипнут изнутри на стенки. Со временем такая труба забивается, а в сильные морозы замерзает. Меньший уклон — тоже ошибка: тогда вода протекает по трубе, а крупная фракция все равно остается и происходит засорение. И только при правильном уклоне канализационные массы движутся равномерно, и труба остается пустой.
- Укладка канализационных труб раструбом вниз.
Это случается очень редко, и любой мало-мальски опытный монтажник знает это правило, но все же казусы порой происходят. Итак, раструб должен смотреть по направлению трубы, и тогда все стоки протекают гладко. Неправильно, если раструб смотрит в другую сторону. Получается, что в трубе образуется ложбинка, в которой со временем обязательно скопится засор.
- Неправильная сборка углов канализационной системы.
Например, угол 90 градусов использовать в канализации нельзя. Если это необходимо по конфигурации, то по нормам нужно поставить на месте такого поворота специальный поворотный колодец с лотком и ревизионным люком. Перед ним ставится угол в 45 градусов и после него — тоже. Таким образом, всегда можно открыть люк и вовремя прочистить место резкого поворота.
Если на участке несколько строений, от которых отходят стоки (например, не только дом, но и баня), то трубы от них нужно подвести к одному месту, поставить там поворотный колодец, а оттуда пустить одну трубу к очистному сооружению (например, септику). Продаются поворотные колодцы, у которых на такие случаи несколько входов.
- Укладка канализационной трубы на глину без песчаной подсыпки.
Как правильно укладывается труба? Вырывается траншея, через каждые 2 метра устанавливаются деревянные колышки (по нивелиру, чтобы соблюсти необходимый уклон). Затем делается песчаная подсыпка слоем в 10 см, на нее укладывается труба. Сверху на 10 сантиметров она засыпается песком. Делается это для того, чтобы песок скрадывал поведение пучинистого грунта и труба «не гуляла». При такой укладке она не деформируется и не искажает свой уклон.
Что если уложить трубу прямо на глину? При морозном пучении грунта траншея меняет очертания дна, глину начинает выдавливать. Труба, которая лежит в траншее, от этого может может поменять уклон, могут разойтись канализационные стыки, что приведет к невозможности эксплуатации. И ни в коем случае нельзя засыпать трубу глиной, которую выкопали из этой же траншеи: опять же, во время морозов вода, содержащаяся в глине, расширится, могут сломаться соединения труб, либо потрескается сам материал под неожиданно возникшим давлением.
- Утепление канализационной трубы неподходящим утеплителем.
Для таких труб в основном используется вспененный полиэтилен. Это своеобразный чулок, который надевается на канализационную трубу и плотно прилегает к ней. Второй тип — «скорлупа» из пенополистирола. А вот стекловатой утеплять канализацию нельзя: этот материал впитывает влагу, которая зимой замерзает. Такой «утеплитель» в итоге заморозит и саму трубу, а это, согласитесь, не самое желательное развитие событий.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым