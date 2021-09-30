Нияз Билалов: «Можно вообще таланта не иметь. Если есть характер — будешь чемпионом»

Новоиспеченный чемпион России по дзюдо — о детстве в Челнах, необходимости быть публичным и спортивном характере

Фото: Ринат Назметдинов

В начале недели челнинец Нияз Билалов завоевал золотую медаль чемпионата России по дзюдо (в весе до 100 кг), став первым татарстанцем, сумевшим выиграть первенство страны за последние 20 лет. Нияз — простой 27-летний парень, который давно состоит в сборной России, брал бронзовые медали на «Большом шлеме» и выигрывал этапы Кубка Европы, однако о нем по-прежнему мало что знают даже в родной республике. Спортивная редакция «Реального времени» решила восполнить этот пробел и побеседовала с героем недели — о его непростом детстве в автограде, мечтах о большом футболе, качествах, которые Нияз больше всего ценит в людях, и о том, как дзюдо поменяло характер спортсмена. Подробности — в интервью дзюдоиста нашему изданию.

Мечты о футболе и как дзюдо помогло в криминальных комплексах Челнов

— Нияз, наверняка, дзюдо — это не детская мечта. Кем ты хотел быть, когда был маленьким?

— Я хотел быть футболистом. Хотя мама с папой привели меня в зал в 7 лет, и мне нравилось заниматься дзюдо, лет до 11-12 я хотел быть футболистом. Я тогда знал все: кто за какой клуб играет, кто на чемпионате мира гол забил… Настолько с головой был в этом. А потом в какой-то момент меня просто как-то отшибло от футбола, и я нырнул в дзюдо. Начал смотреть все международные соревнования — затянуло полностью.

— На тебя повлияло, что в девяностые — нулевые Челны жили «КАМАЗом» (футбольная команда автограда, — прим. ред.)?

— Один сезон я вообще ни одного матча не пропустил. Ходили с друзьями в фан-сектор, пускали волну. Тогда «КАМАЗ» занял 3-е место в Первом дивизионе.

Но любовь к футболу появилась все-таки после чемпионата мира 2002 года. Тогда сыграли финал Бразилия — Германия, в котором Роналдо оформил дубль. Да и чемпионат тогда сам по себе был супер-мега, интересный.

А потом лет в 13-14 мне тренер дал диск, по-моему, с «Большого шлема» в Москве. Я посмотрел бои какого-то олимпийского чемпиона корейца, и думаю: «Блин, ну это что за дзюдо вообще? Как там бороться?!». И все, с этого момента я все видео в YouTube пересмотрел о дзюдо. Так меня затянуло.



— Ты рос во времена, когда Челны еще жили наследием группировок из комплексов. Приходилось отбиваться?

— Бывало, конечно. Особенно когда занятия были в восемь вечера. У нас самые опасные группировки назывались «двадцатдевятники». А спорткомплекс находится как-раз между 29-м комплексом и 27-м — самый эпицентр. В те годы была эта тема — подходили: «сигареты есть, телефон есть»? В том возрасте, если ты один, а ребята постарше, то быстро «по газам» приходилось давать. Сейчас, конечно, такого нет.

Дзюдо дух воспитывает. Я бы не сказал, что у меня характер супер-мега бойцовский был. А сейчас за счет дзюдо и в жизни стал таким — неуступчивым. Никому не даю сесть на шею.

— Дзюдо все-таки больше про философию, чем про боевики. Оно помогает на улице?



— Очень помогает. Ни один боксер, я тебе честно скажу, с дзюдоистом не справится. Боксеры наверное оспорят. Но если смотреть UFC и вообще если смешанные брать, то там, кто борется хорошо, тот на вершине. Даже Хабиба взять — «ударки» нет, можно сказать. Но зато переводит в партер — и все.

У меня были случаи, когда кто-нибудь докопается. Начинает махать — ты просто берешь, бросаешь его, а это на бетонку очень болезненно. Я не позавидую тем, кто падает так не на тотами.

Но сам никогда не подходил «давай подеремся». Только когда на тебя нападают, в целях самообороны.



— Сам просился на боевые единоборства у родителей?

— Нет. Мама с папой отдали просто, чтобы в подъезде не сидел и не курил. Мама до сих пор говорит «блин, отдавала тебя в дзюдо просто, чтобы был чем-то занят. А оказалось вот как, до профессионального спорта».



— Семья у тебя простая, не продвигали.

— Абсолютно простые люди. Мама на себя работает — у нее свой магазинчик маленький. Папа работает в охранном предприятии. Не сказал бы что, богатая семья. Моральная поддержка родителей была, конечно.

— Профессиональные спортсмены часто признаются, что школа уходила на второй план, а учителя делали послабления. Тебе удавалось совмещать?

— В школе я профессионально еще не занимался. С утра школа, вечером — тренировки. По юниорам я не особо хорошо боролся, уже потом прибавил.

Что касается школы, то троек вообще не было. По нужным мне предметам были пятерки. А по тем, которые вообще не интересны, — четверки.

Характер — это самое главное. Можно не обладать какой-то супертехникой и силой. Главное характер. Есть характер — будешь чемпионом.

«Самое важное в человеке искренность, в спортсмене — характер»

— Сегодня дети пропадают со дворов и залов, и все больше пропадают за компьютерами. Каково твое мнение о смещении интереса с традиционного спорта на киберспорт.

— Сейчас конечно поменьше спортом занимаются. Киберспорт же сейчас развивается нереальными темпами — за первые места дают огромные призовые. Даже футболисты столько не получают.

Раньше я в комплексе выходил с мячом и точно знал, что будет с кем поиграть. Сейчас прохожу мимо — и никогда не видел, чтобы кто-то играл. Хотя два поля шикарных есть.

— Считаешь киберспорт спортом?

— Я не считаю это спортом. Но считаю, что это нормально — заниматься этим. Я бы сам занимался (смеется). Это прикольно и интересно.

— Какие качества воспитало дзюдо в тебе лично?

— Прежде всего, дисциплина. Я вообще очень дисциплинирован, благодаря дзюдо. Раньше был раздолбаем, а теперь — «от и до». Живу по графику, составляю список дел.

Дух воспитывает. Я бы не сказал, что у меня характер супер-мега бойцовский был. А сейчас за счет дзюдо и в жизни стал таким — неуступчивым. Никому не даю сесть на шею.

— Какие человеческие качества самые важные для тебя?

— Искренность и доброта. Надо чтобы человек был честным, а не так, что подошел к тебе «молодец, красавчик», а потом отошел и с пацанами совсем другое говорит. Такое я не люблю. С такими я не общаюсь и в кругу друзей таких нет.

— А самые важные качества спортсмена?

— Характер — это самое главное. Можно не обладать какой-то супер техникой и силой. Главное характер. Есть характер — будешь чемпионом.

— Какой процент таланта нужно иметь в соотношении с характером, чтобы быть победителем?

— Вообще таланта можно не иметь. Если у тебя есть характер, то ты выходишь и с любым будешь бороться на равных.

— Кто у тебя из спортсменов — пример для подражания?

— Я иногда размышляю о вопросе, кто мой кумир из спортсменов. Сижу и думаю: наверное таких нет. Я от каждого что-то понемногу беру. Читал книгу Коби Брайанта The Mamba Mentality, у Андре Агасси тоже что-то брал. Но нет такого человека, который вызывает прямо восхищение.

Я вообще очень дисциплинирован, благодаря дзюдо. Раньше был раздолбаем, а теперь — «от и до». Живу по графику, составляю список дел.

«Важно к парижской Олимпиаде точно знать — я сделал все, что мог, чтобы туда попасть»

— Тебе не удалось попасть на Олимпиаду в Токио, хотя уже давно состоишь в сборной России.

— У меня была некая психологическая проблема из-за конкуренции. До 2018 года был одним из лидеров своего веса (100 кг, — прим. ред.). А потом пришел Нияз Ильясов и начал все соревнования выигрывать. И эта тема стала немного давить, особенно когда у самого не получается и начинаешь от него отставать. В какой-то момент он стал третьим на «мире». Потом в 2019 году пришел молодой Арман Адамян, и стал выступать чуть ли не еще лучше. И это еще больше стало в яму загонять.

Но пришла пандемия, и я за это время психологически очень вырос. Подумал про себя: «Зачем я смотрю на кого-то еще? Надо, прежде всего, идти своим путем, а не смотреть по сторонам». Если ты смотришь по сторонам, то не развиваешься. Надо только вперед смотреть.



Под конец у меня результаты стали появляться, я и на «Большом шлеме» третьим стал, и в Грузии пятым стал. Все по-другому стало, голова на место встала. Но уже было поздно для Олимпиады. Рейтинг я набрал, но эти два парня меня обошли. Догнать не успел.

— А на Париж какие шансы через 3 года?

— Я сделаю все от меня зависящее, чтобы туда поехать. Я не говорю, что туда точно поеду, Олимпиада — это дело такое, не каждому дано там побывать. Но ты обязан сделать все, что от тебя зависит. Чтобы с началом Олимпиады ты точно знал, что сделал все, чтобы там оказаться.

— Как тебе выступление наших в Токио?

— Рассчитывали на большее, но выступили нормально. Просто после Лондона и Рио привыкли, что дзюдо поставляет олимпийских чемпионов. Невозможно же постоянно быть на таком уровне. И то выжали максимум — три бронзы. Есть ребята, за которых обидно.

Олимпиада — это дело такое, не каждому дано там побывать. Но ты обязан сделать все, что от тебя зависит. Чтобы с началом Олимпиады ты точно знал, что сделал все, чтобы там оказаться.

«Спортсмен должен идти в политику только если в голове есть мозги и взгляды»

— В любом спорте есть свой кодекс чести или fair play. В единоборствах наверняка за время боя соперник так или иначе раздражает. У тебя бывают моменты, когда хочется просто развернуться и не кланяться сопернику по окончании?

— Я знаю таких людей, которые после проигрыша действительно злятся на соперника, уходят с враждебным настроением. У меня такого нет. Да, по ходу встречи соперник, бывает, раздражает из-за каких-то моментов. Но когда заканчивается бой, и если я проигрываю, то понимаю — он был лучше сейчас, а я был хуже. Спокойно отношусь к поражениям. Надо просто выводы делать.

— За пределами татами обиду не держите друг на друга?

— Нет. Просто с некоторыми ты можешь просто здороваться, а с кем-то чай пить. У нас дружат за пределами татами, но, как правило, это люди из разных весовых категорий. Одновесники все-таки конкурируют и не так дружат.

— В спорте очень важна публичность и развитие своего бренда. Насколько ты публичный и медийный?

— Это вообще не про меня. У меня нет такого, чтобы я на камеры позировал. У меня и в «Инстаграме» особо подписчиков нет — около 3 тысяч. Я просто выкладываю туда фото с друзьями или еду. Каждый день сторис не выставляю. Я бы хотел вести «Инстаграм», но что-то руки не доходят.

— Насколько, по-твоему, это важно для спортсмена?

— По мне, очень важно. Люди должны знать о тебе для популяризации спорта. Все дети сейчас в «Инстаграме» сидят и могут увидеть, к чему надо идти. Это одна из моих целей — показать максимальный результат в спорте, чтобы у других ребят не было мыслей «я не смогу». А если я выиграю, то у них будут мысли «он же со мной в зале тренируется, значит и я могу». Чтобы люди моей республики знали, что такое возможно.

Одна из моих целей — показать максимальный результат в спорте, чтобы у других ребят не было мыслей «я не смогу».

— Спортсмен должен участвовать в политике или идти в политику после карьеры?

— Индивидуально. Я не планирую идти в политику. Для меня это вообще другой мир. Во время спортивной карьеры я думаю, что нет места политике, а вот после — это уже кто как хочет. Но только если у тебя мозги есть, а не просто желание. Надо идти с какими-то взглядами, какими-то новшествами.

— Ты аполитичный человек?

— Абсолютно. В «Твиттере» новости читаю и вообще без разницы, что там происходит. Знаю только, кто президент России и Татарстана и все.