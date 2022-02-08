Ркаил Зайдулла: «Такого масштабного конкурса в истории татарской литературы еще не было»

Союз писателей РТ заставил татарстанских авторов выдать 15 романов

На татарском языке романы пишут только мужчины — к такому выводу пришли организаторы закрытого литературного конкурса, проведенного по инициативе комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Крупные жанры обогатились — а вот подростковая литература продолжает стагнировать. Подробности — в материале «Реального времени».

Конкурс закрытый, победитель — Зульфат Хаким

Основные итоги литературного конкурса, объявленного президентской комиссией по сохранению татарского языка, были объявлены в декабре. Но жанру романа выделили дополнительное время. Конкурс проходил анонимно — авторов узнали, только открыв конверты с их именами.

При этом все победители — люди известные. Первое место занял драматург, прозаик, певец Зульфат Хаким, «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар» («Сколько мгновений в одном часе»). Второе — директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, «Урда ханы Үзбәк» («Хан Орды Узбек»). Третье — журналист, драматург Равиль Сабир, «Фәхрине үтереп ташладылар» («Убили Фахри»). Каждому достались солидные денежные призы — 500 000, 400 000 и 300 000 рублей. Всего в конкурсе участвовало 15 романов, при этом в шорт-лист попало пять — их оценивало жюри из 9 человек. А в целом для участия в конкурсе отобрали около 1450 произведений.

На пресс-конференции председатель жюри, глава Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла напомнил, что литературных конкурсов в республике проходило немало, похвалил предыдущих председателей объединения (этот конкурс начинался еще до того, как депутат Госсовета получил новую должность на выборах).

Основные итоги литературного конкурса, объявленного президентской комиссией по сохранению татарского языка, были объявлены в декабре

— Но такого масштабного конкурса, по жанрам, по призовому фонду, такого в истории татарской литературы еще не было! — подчеркнул писатель.

Среди множества номинаций нет только драматургии. Как пояснили организаторы, жанр слишком связан с постановками.

— Автор написал — это его произведение. Но постановка спектакля — это уже работа коллектива. Так что мы решили этот жанр не брать. Плюс у нас есть конкурс новой татарской пьесы.

Одним из оценочных критериев, по словам Зайдуллы, была сама возможность опубликовать роман в журнале «Казан утлары». Так оно и случится. При этом у Фирдуса Гималтдинова с января по март уже печатается в этом издании роман под названием «Буа». Сейчас тираж главного татарского литературного журнала составляет 7000 экземпляров.

Романов много, детской литературы — мало



Нельзя не заметить, что «Казан утлары» и жанр романа — это литература взрослая. То есть для людей, которые и так читают книги. А что с подрастающим поколением?

— Нас сильно беспокоит детская и подростковая литература. Произведений пришло сравнительно мало. И их качество не так высоко, как хотелось бы, — указал председатель союза.

Он напомнил, что в Казани впервые прошел конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина. Заявок было немного и качеством они не отличались, указал Зайдулла.

— Если дети не читают литературу, которая им адресована, значит, сокращается число читателей, — развел руками писатель.

По словам автора, он постарался представить хана Узбека не только как правителя, но и человека

От имени победителей перед журналистами слово держали Равиль Сабыр и Фирдус Гималтдинов.

Жюри, говорят, не ожидало, что только выдавший роман «Буа» директор представит исторический роман.

— Конкурс стал поводом, чтобы его написать, — признался Гималтдинов. — После того как я закончил «Буа», я начал писать новый. Искал информацию не только в исторических книгах, но и научных трудах, читал журнал «Алтын Урда».

По словам автора, он постарался представить хана Узбека не только как правителя, но и человека, в частности — как на него повлияли женщины. Прочитал он и роман Анатолия Егина «Хан Узбек», в 2016-м переведенный на татарский язык. На создание произведения у него ушло два месяца, после чего пришел черед шлифовки.

Романы на конкурс прислали только мужчины



Равиль Сабыр, напротив, выдал роман о современности.

— Я начал писать его как пьесу в 2011-м, — рассказал журналист. — Но потом сюжет, герои выросли, я перестал что-то понимать. Скажем, один герой уехал за границу, а почему он уехал — я не понимал.

После на театральной лаборатории башкирский режиссер Айрат Абушахманов подсказал ему идеи по развитию сюжета, а писатель понял, что пишет как минимум большую повесть.

— Последние 8-9 лет я не брался за крупные формы, — рассказал Сабыр. — Тяга к творчеству уменьшилась. Потом объявили конкурс, Ркаил стал чаще приезжать в Альметьевск, уговаривать что-то написать — видимо, он всем так говорит. Так что я решил вернуться.

По словам автора, это произведение о поколении, которое формировалось в годы суверенитета, о том, чего они «добились» сейчас.

Равиль Сабыр, напротив, выдал роман о современности

Среди авторов романов нет женщин, указал Зайдулла, при этом многие из них прислали рассказы и стихи. В этом направлении преуспела Лилия Гибадуллина — в жюри отметили и ее поэму «Гали Рәхим», и повесть для подростков «Бишенче гомер» («Пятая жизнь»). Есть среди победительниц и неизвестные авторы, например Наиля Харисова с повестью «Үтте инде» («Уже прошло»), которая обошла даже маститого писателя Марата Кабирова. Призовые суммы в этих номинациях тоже солидные — к примеру, выигравший конкурс автор повести получил 300 тысяч.

Какая судьба у произведений победителей — пока неясно. К примеру, хоть романы и публикуются в журнале, права на них автоматически переходят «Татарскому книжному издательству». Так что оценить, насколько мнение жюри совпадает с оценкой читательской аудитории, мы сможем нескоро. К слову, неясно из положения конкурса и то, будет ли какая-то выгода авторам от успешных продаж или их гонорары ограничатся призовыми.