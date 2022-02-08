Ркаил Зайдулла: «Такого масштабного конкурса в истории татарской литературы еще не было»
Союз писателей РТ заставил татарстанских авторов выдать 15 романов
На татарском языке романы пишут только мужчины — к такому выводу пришли организаторы закрытого литературного конкурса, проведенного по инициативе комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Крупные жанры обогатились — а вот подростковая литература продолжает стагнировать. Подробности — в материале «Реального времени».
Конкурс закрытый, победитель — Зульфат Хаким
Основные итоги литературного конкурса, объявленного президентской комиссией по сохранению татарского языка, были объявлены в декабре. Но жанру романа выделили дополнительное время. Конкурс проходил анонимно — авторов узнали, только открыв конверты с их именами.
При этом все победители — люди известные. Первое место занял драматург, прозаик, певец Зульфат Хаким, «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар» («Сколько мгновений в одном часе»). Второе — директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, «Урда ханы Үзбәк» («Хан Орды Узбек»). Третье — журналист, драматург Равиль Сабир, «Фәхрине үтереп ташладылар» («Убили Фахри»). Каждому достались солидные денежные призы — 500 000, 400 000 и 300 000 рублей. Всего в конкурсе участвовало 15 романов, при этом в шорт-лист попало пять — их оценивало жюри из 9 человек. А в целом для участия в конкурсе отобрали около 1450 произведений.
На пресс-конференции председатель жюри, глава Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла напомнил, что литературных конкурсов в республике проходило немало, похвалил предыдущих председателей объединения (этот конкурс начинался еще до того, как депутат Госсовета получил новую должность на выборах).
— Но такого масштабного конкурса, по жанрам, по призовому фонду, такого в истории татарской литературы еще не было! — подчеркнул писатель.
Среди множества номинаций нет только драматургии. Как пояснили организаторы, жанр слишком связан с постановками.
— Автор написал — это его произведение. Но постановка спектакля — это уже работа коллектива. Так что мы решили этот жанр не брать. Плюс у нас есть конкурс новой татарской пьесы.
Одним из оценочных критериев, по словам Зайдуллы, была сама возможность опубликовать роман в журнале «Казан утлары». Так оно и случится. При этом у Фирдуса Гималтдинова с января по март уже печатается в этом издании роман под названием «Буа». Сейчас тираж главного татарского литературного журнала составляет 7000 экземпляров.
Романов много, детской литературы — мало
Нельзя не заметить, что «Казан утлары» и жанр романа — это литература взрослая. То есть для людей, которые и так читают книги. А что с подрастающим поколением?
— Нас сильно беспокоит детская и подростковая литература. Произведений пришло сравнительно мало. И их качество не так высоко, как хотелось бы, — указал председатель союза.
Он напомнил, что в Казани впервые прошел конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина. Заявок было немного и качеством они не отличались, указал Зайдулла.
— Если дети не читают литературу, которая им адресована, значит, сокращается число читателей, — развел руками писатель.
От имени победителей перед журналистами слово держали Равиль Сабыр и Фирдус Гималтдинов.
Жюри, говорят, не ожидало, что только выдавший роман «Буа» директор представит исторический роман.
— Конкурс стал поводом, чтобы его написать, — признался Гималтдинов. — После того как я закончил «Буа», я начал писать новый. Искал информацию не только в исторических книгах, но и научных трудах, читал журнал «Алтын Урда».
По словам автора, он постарался представить хана Узбека не только как правителя, но и человека, в частности — как на него повлияли женщины. Прочитал он и роман Анатолия Егина «Хан Узбек», в 2016-м переведенный на татарский язык. На создание произведения у него ушло два месяца, после чего пришел черед шлифовки.
Романы на конкурс прислали только мужчины
Равиль Сабыр, напротив, выдал роман о современности.
— Я начал писать его как пьесу в 2011-м, — рассказал журналист. — Но потом сюжет, герои выросли, я перестал что-то понимать. Скажем, один герой уехал за границу, а почему он уехал — я не понимал.
После на театральной лаборатории башкирский режиссер Айрат Абушахманов подсказал ему идеи по развитию сюжета, а писатель понял, что пишет как минимум большую повесть.
— Последние 8-9 лет я не брался за крупные формы, — рассказал Сабыр. — Тяга к творчеству уменьшилась. Потом объявили конкурс, Ркаил стал чаще приезжать в Альметьевск, уговаривать что-то написать — видимо, он всем так говорит. Так что я решил вернуться.
По словам автора, это произведение о поколении, которое формировалось в годы суверенитета, о том, чего они «добились» сейчас.
Среди авторов романов нет женщин, указал Зайдулла, при этом многие из них прислали рассказы и стихи. В этом направлении преуспела Лилия Гибадуллина — в жюри отметили и ее поэму «Гали Рәхим», и повесть для подростков «Бишенче гомер» («Пятая жизнь»). Есть среди победительниц и неизвестные авторы, например Наиля Харисова с повестью «Үтте инде» («Уже прошло»), которая обошла даже маститого писателя Марата Кабирова. Призовые суммы в этих номинациях тоже солидные — к примеру, выигравший конкурс автор повести получил 300 тысяч.
Какая судьба у произведений победителей — пока неясно. К примеру, хоть романы и публикуются в журнале, права на них автоматически переходят «Татарскому книжному издательству». Так что оценить, насколько мнение жюри совпадает с оценкой читательской аудитории, мы сможем нескоро. К слову, неясно из положения конкурса и то, будет ли какая-то выгода авторам от успешных продаж или их гонорары ограничатся призовыми.
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