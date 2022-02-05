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Видеоопрос: «Какому источнику информации вы больше всего доверяете?»

00:00, 05.02.2022
Видеоопрос: «Какому источнику информации вы больше всего доверяете?»
Фото: Максим Платонов

Главным источником достоверной информации для жителей Татарстана по-прежнему остаются новостные сайты в интернете, заявил на этой неделе глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Однако роль самих медиаканалов за последние годы претерпела изменения — теперь неотъемлемой их частью стали онлайн- и мобильные каналы доставки контента и прямая коммуникация с читателями через соцсети. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, каким источникам информации они больше всего доверяют.

— Какому источнику информации вы больше всего доверяете — ТВ, газеты, радио, интернет-СМИ или соцсети? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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