Видеоопрос: «Какому источнику информации вы больше всего доверяете?»
Главным источником достоверной информации для жителей Татарстана по-прежнему остаются новостные сайты в интернете, заявил на этой неделе глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Однако роль самих медиаканалов за последние годы претерпела изменения — теперь неотъемлемой их частью стали онлайн- и мобильные каналы доставки контента и прямая коммуникация с читателями через соцсети. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, каким источникам информации они больше всего доверяют.
— Какому источнику информации вы больше всего доверяете — ТВ, газеты, радио, интернет-СМИ или соцсети? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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