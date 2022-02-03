В Лениногорске прошли практику студенты-медики из разных городов России

Работа медицинского студотряда стала возможной, благодаря поддержке «Татнефти»: компания организовала приезд ребят, их питание и проживание

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Практиканты, приехавшие из разных городов России на практику в Лениногорскую ЦРБ, неделю работали в сельских фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Там они помогали проводить диспансеризацию: обследовали и осматривали жителей района. Практика привлечения студентов из других регионов в помощь лениногорским медикам обсуждалась еще в июле 2021 года на Общественном совете «Татнефти» в Лениногорске. До сих пор работа медицинских студотрядов в республике сталкивалась с рядом трудностей: нужно было закупить для юных медиков оборудование, организовать их приезд, где-то поселить и организовать питание. Решение этих проблем взяла на себя «Татнефть».

«Где бы ты ни родился — в Татарстане пригодился»

Выступая в июле на заседании Общественного совета «Татнефти», главврач Лениногорской ЦРБ Рим Амеров просил компанию поддержать социально значимый проект — работу медицинских студенческих отрядов в районе. В 2019 году этот проект завоевал признание на федеральном уровне. Суть проекта — в том, чтобы во время каникул в районы республики приезжали отряды из студентов-медиков со всей России. В зависимости от курса, на котором они учатся, студенты выполняют различную работу: младшие — на позициях санитаров, с третьего курса они уже могут делать медицинские манипуляции, старшекурсники полноценно помогают врачам.

В зависимости от курса, на котором они учатся, студенты выполняют различную работу

Проект медицинских студотрядов «закрывает» сразу две цели: во-первых, перспективные студенты во время работы могут «прикипеть» к больнице и потом приехать сюда работать. А во-вторых, таким образом решается вопрос недостатка младшего и среднего медперсонала, особенно сейчас, когда вокруг свирепствует ковид и все силы штатных медиков, особенно в первичном звене, брошены на борьбу с ним.

От «Татнефти» Амеров просил поддержки по нескольким направлениям: во-первых, студентов надо было где-то селить на время работы в студотряде, во-вторых, им нужно трехразовое питание и в-третьих, неплохо было бы организовать для них учебный класс и закупить в него электрокардиографы, приборы для измерения давления, фонендоскопы и прочий инвентарь.

На Совете представители «Татнефти» пообещали помочь.

На Совете представители «Татнефти» пообещали помочь: Ренат Мамин, директор благотворительного фонда предприятия, напомнил о том, что можно подать заявку на грант по соответствующему направлению, Ринат Шафигуллин пообещал найти помещение для проживания студентов. А Рягат Хусаинов, глава района, и вовсе предложил сделать работу студентов со всей России в Лениногорской ЦРБ постоянной, чтобы снять напряженность с недостатком младшего и среднего медперсонала. По принципу «где бы ты ни родился — в Татарстане пригодился».

«Приехать сюда работать по окончании учебы — для меня неплохой вариант»

Кроме работы на ниве диспансеризации, студенты побывали и в школах — там разговаривали с педагогами и школьниками по вопросам здоровья. Их беседы коснулись и зимнего детского травматизма, и профилактики ОРВИ, и оказания первой помощи. А на финишной прямой они поработали на вызовах по обслуживанию населения.

Издание «Нефтяные вести» поговорило со студентами из разных городов России об их впечатлениях.

— Когда мы приехали в Лениногорск, я отметил для себя компактность и красоту города, а еще доброжелательность жителей. Медработники очень хорошо к нам относятся — встречали, как звезд. Это меня очень впечатлило! А самое главное, мы помогали людям, медперсоналу. Приехать сюда работать по окончании учебы — для меня неплохой вариант. Не люблю пробки, большие города и шум. Только самые лучшие впечатления о медкадрах Лениногорска. И огромный плюс — возможность получить жилье. Не в каждом городе это есть, — говорит Ибрахим Ал-Саади. Родом он из Ирака, а учится на пятом курсе медицинского института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Впервые выехала со студ­отрядом Алина Жертаева, которая учится в Оренбургском медколледже. Она будет фельдшером, а с журналистами поделилась:

— Уже в Казани я почувствовала гостеприимство. А когда приехали в Лениногорск, нас окружили заботой. Главврач ЛЦРБ всегда открыт для общения, спонсоры обеспечивают всем необходимым. Это очень ценно.

Денис Семенов из Казанского медколледжа хочет в будущем учиться дальше, получить высшее медицинское образование и стать анестезиологом-реаниматологом. И уже подумывает о том, не приехать ли работать врачом сюда, в Лениногорск, — ведь, как он говорит, условия для молодых специалистов-медиков здесь создаются вполне благоприятные.