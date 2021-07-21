«Важно добывать нефть, но и людей поддерживать тоже очень важно»

О чем говорили на общественном совете ПАО «Татнефть» в Лениногорске

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Полилингвальный образовательный комплекс, система развития детских садов, дополнительные площади для художественной школы, квартиры для врачей, проект гериатрического межмуниципального стационара, детская стоматология… Эти и другие темы обсудили на общественном совете ПАО «Татнефть», который прошел в выездном формате в Лениногорске, там, где родилась татарская нефть. О чем просили лениногорцы нефтяников и чем те пообещали помочь району — в репортаже «Реального времени».

«Поддержка ПАО «Татнефть» для нас очень важна, своевременна и необходима»

Второй общественный совет «Татнефти» состоялся в выездном формате в Лениногорске. Сразу три топ-менеджера компании приехали на родину татарстанской нефти, чтобы услышать пожелания общественников и властей города и обсудить, как помочь лениногорцам жить комфортнее и лучше. Совет был посвящен, пожалуй, самым животрепещущим сферам жизни людей — на нем обсудили проблемы здравоохранения и образования.

В лениногорском Дворце культуры собрались представители медицинского и педагогического сообщества Лениногорского района, блогеры и журналисты. Три заместителя генерального директора ПАО «Татнефть» выслушивали доклады и пожелания горожан. Гостями общественного совета стали заместители министров здравоохранения (Вячеслав Виниченко) и образования республики (Рамис Музипов).

На встрече собрались представители медицинского и педагогического сообщества Лениногорского района, блогеры и журналисты.

Рягат Хусаинов, глава Лениногорского муниципального района, в своем приветственном слове выразил надежду на то, что встреча пойдет на пользу горожанам, и честно сказал:

— Поддержка ПАО «Татнефть» для нас очень важна, своевременна и необходима.

Не секрет, что нефтяники занимаются обширными инвестициями в социальную сферу, поддерживая города и села юго-востока республики. Только за последние три года компания вложила в социальную сферу Лениногорска около 500 млн рублей. Рустам Мухамадеев, заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию, напомнил:

— Очень многие социальные вопросы мы уже решили. Уже очень много сделано и в Лениногорске. Мы стараемся решать проблемы по мере их возникновения, ПАО «Татнефть» и в дальнейшем будет инвестировать в города региона, и жизнь здесь станет еще лучше. Посмотрите: сразу три заместителя генерального директора здесь сегодня собрались — и не напрасно. Думаю, сегодня мы что-нибудь решим.

И положительные примеры уже есть. По результатам предыдущего общественного совета, который проходил в Альметьевске, уже были приняты конструктивные решения, которые претворяются в жизнь.

Так, Ринат Шафигуллин, заместитель генерального директора по ремонту и бурению скважин, напомнил о том, что на завершающей стадии находится проектирование роддома с перинатальным центром в Альметьевске. А разговор о слабой базе общежития альметьевского медицинского колледжа привел к тому, что будущим медикам «Татнефть» передаст общежития Альметьевского нефтяного института, для которого сейчас строят новый кампус. И, наконец, еще одной крупной вехой в социальной инвестиционной программе предприятия стало открытие нового онкоцентра: теперь жители юго-востока республики могут быстро получать квалифицированную помощь в Альметьевске и не ездить на лечение и диагностику в Казань.

Все это подтверждает: социальные инвестиции — одна из важных областей деятельности ПАО «Татнефть». И компания, по словам ее топ-менеджеров, не намерена отходить в дальнейшем от принципов создания социальной инфраструктуры на тех землях, где она работает.

«Знание иностранных языков позволит молодым людям выйти на новый уровень»

На общественном совете были заслушаны несколько программных докладов представителей образования и здравоохранения района, а присутствовавшие в зале могли брать микрофон и выражать свои пожелания. Словом, услышаны были все, кто хотели высказаться. Начало обсуждениям положил Вагиз Санатуллин, начальник Управления образования Лениногорского района. Он напомнил, что в системе образования района — 92 учреждения (34 школы, 55 детских садов и 3 учреждения профессионального образования), которые охватывают почти 12 700 детей.

— Много лет мы получаем неоценимую поддержку от ПАО «Татнефть». Это, к примеру, деньги, выделяемые на капитальный ремонт и на обустройство спортивных площадок. Уже шестой год успешно реализуется проект ранней профориентации школьников. Еще один интересный проект реализуется в школе №2 Лениногорска — она заново построена и оснащена при поддержке «Татнефти», а сейчас там организован сильный геологический центр.

А просил начальник Управления образования у нефтяников помощи в организации полилингвальной школы. В Лениногорске с интересом изучают этот совместный проект Минобразования и фонда «Возрождение», но войти в него пока не удалось. Однако создание такого центра в городе уже запланировано — на базе гимназии №11. Планируется, что обучение там будет вестись на трех языках — русском, татарском и английском. И потребуется для этого немало: и площадь школы расширить (например, нужен будет бассейн, новая столовая, переоснащение кабинетов), и педагогов обучить. Для включения гимназии в республиканскую программу нужна проектно-сметная документация, и именно на ее создание город просит поддержку у «Татнефти». Ведь потребует это вложения около 8 млн рублей.

Рустам Мухамадеев напомнил собравшимся, что программу создания полилингвальных комплексов начал в республике Минтимер Шаймиев, и пообещал обратиться к генеральному директору ПАО «Татнефть»: предприятие поможет средствами на разработку проекта.

Азат Ягафаров: «Хотелось бы, чтобы эта школа потом была равнодоступна для всех без ограничения».

Азат Ягафаров, заместитель гендиректора «Татнефти», рассуждал:

— Считаю, что проект очень перспективный, поскольку знание иностранных языков позволит выйти молодым людям на новый уровень: инженеру, чтобы быть в тренде, нужно читать профессиональную литературу на английском языке. Считаю необходимым его поддержать.

Ягафаров сообщил, что предприятие возьмется за часть проектных работ, но напомнил о необходимости подготовки кадрового состава: учителя в полилингвальной школе должны будут преподавать в том числе и на английском языке. А еще замгендиректора уточнил: «Хотелось бы, чтобы эта школа потом была равнодоступна для всех без ограничения».

Детские сады: нужны и качество образования, и ремонт

«Татнефть» всерьез работает над образованием на юго-востоке республики. На общественном совете затронули еще несколько важных проектов, из которых становится видно: перспективы в Лениногорском районе, благодаря инвестициям предприятия, вырисовываются довольно радужные.

Так, известный российский педагог Сергей Плахотников, приглашенный работать в Альметьевске, рассказал о проекте поддержки детских садов «Татнефть и детство. Диалог с будущим». В своей эмоциональной речи он рассказал о том, как решается задача развития детских садов в Альметьевском районе, поставленная генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым. Задача эта амбициозна: поднять уровень образовательной среды в садиках региона. В программу входит не только материальное оснащение детсадов, но и обучение персонала, и работа с родителями. Суть — не в том, чтобы научить детей «ходить строем и слушаться старших», но и в том, чтобы максимально развить в них ответственность, творческие способности, инициативу и активность.

— Когда мы говорим об инвестициях в дошкольное образование, важно понимать, что в будущем исполнительские функции будут заменяться искусственным интеллектом. Поэтому развивать в детях нужно инициативу и творчество, — говорил Плахотников и отдельно подчеркивал важность поддержки этого проекта. — Очень важно добывать нефть, но и людей поддерживать очень важно!

В Альметьевском районе несколько десятков детсадов уже входят в программу, а с этого года она будет масштабироваться и в Лениногорском районе. Сначала в нее войдут 3—4 детских сада, через год-полтора это количество удвоится, а потом утроится. И все это делается на средства «Татнефти» при поддержке Министерства образования республики.

Наталия Аглеева: «Нашему саду 51 год, и за это время асфальт ни разу не менялся. Это не только неэстетично, но и травмоопасно!»

Но качеством образования проблемы детских садиков не ограничиваются. Так, заведующая лениногорским детсадом №19 Наталия Аглеева обратила внимание собравшихся на то, что есть президентская программа капремонта детских садов, но в нее не входит благоустройство прилегающей территории:

— Асфальтирование, ограждение, малые архитектурные формы в эту программу не вошли. И таких детсадов очень много в городе: по моим данным, в 90% детских садиков нужно заменить асфальтовое покрытие. Поэтому мы от имени всех заведующих обращаемся с вопросом: можно ли создать программу, по которой можно будет это сделать? Например, нашему саду 51 год, и за это время асфальт ни разу не менялся. Это не только неэстетично, но и травмоопасно!

Рустам Мухамадеев ответил на это тем, что программа такая тоже существует, но денег на все в бюджете не хватает. Однако сказал, что расширение программ капремонта детских садов «Татнефть» рассматривает: правда, вопрос это не одного дня.

Художественная школа в Лениногорске и биоклассы в Шугурово

Эльмира Галямова, преподаватель Лениногорской детской художественной школы, взяла слово не с трибуны, а прямо из зала. Она рассказала о том, что школе уже 45 лет, и в минувшем году в ней сделали капремонт в рамках нацпроекта «Культура». Однако желающих в ней учиться гораздо больше, чем может вместить здание — с прошлого года учеников стало уже больше 700. Школе жизненно необходимо еще одно здание, потому что она перегружена. И помощи в этом Галямова попросила на общественном совете «Татнефти» (а вместе с этим и к администрации района обратилась за тем, чтобы школе изменили штатное расписание, добавив в нее педагогов).

Азат Ягафаров ответил на эту просьбу благосклонно:

— Вопрос художественной школы для нас известный. Наши эксперты уже приезжали в Лениногорск, чтобы его решить. У нас вскоре освобождается помещение в центре города, и можно было бы рассмотреть передачу помещений в нем для вашей школы.

Ягафаров напомнил о том, что в Альметьевске такую же проблему уже решили, отдав местной художественной школе одно из административных зданий «Татнефти». А Рягат Хусаинов, глава района, пообещал: если будет помещение, остальные вопросы (штатное расписание, содержание здания, коммунальные платежи) город решит.

Следующим слово взял Юрий Гаврилов, председатель Совета отцов Лениногорского района. Он был краток и конкретен: попросил посодействовать в запуске программы по ремонту школьных туалетов в Лениногорске и районе. Как известно, эта наболевшая тема обсуждается уже на самом высоком уровне, но во многих городах и селах России воз и ныне там. Рустам Мухамадеев ответил на обращение:

— Такая программа существует в ПАО «Татнефть». Думаю, что мы обратимся к гендиректору, чтобы включить в нее хотя бы пару школ из Лениногорского района.

Ринат Шафигуллин: «У нас есть предложение открыть биокласс и при школе в Шугурово, чтобы в эту работу могли включаться и дети из Лениногорского района».

И, наконец, тему образования закончили проектом биоклассов в школах юго-востока республики. При поддержке «Татнефти» их уже открыто целых 8 — пока только в Альметьевском и в Азнакаевском районах. Ринат Шафигуллин рассказывал, что в биоклассах дети учатся размножать деревья:

— На уровне зарождения деревца школьники культивируют породы, которые приживаются в нашем климате. В теплицах дети выращивают триплоидные осинки. Мы строим теплицы, и за одну зиму в них можно вырастить деревца для высадки. Потом «Татнефть» их покупает (деньги идут во внебюджетные фонды школы) и высаживает в лесопарках республики. У нас в планах высадить таким образом 8 миллионов деревьев. И у нас есть предложение открыть биокласс и при школе в Шугурово, чтобы в эту работу могли включаться и дети из Лениногорского района.

10 лет отработал — получай квартиру в собственность

От проблем образования плавно перешли к вопросам здравоохранения. И здесь слово держал Рим Амеров, главный врач Лениногорской ЦРБ. Сначала он поблагодарил «Татнефть» за те инвестиции, которые уже сделаны в здравоохранение Лениногорского района. Например, при поддержке предприятия было открыто эндоскопическое отделение в ЦРБ, закуплено оборудование и сделан ремонт на 31 млн рублей. И теперь лениногорцы более качественно проходят диспансеризацию и могут не ездить в столицу республики на сложные обследования: это все доступно и в родном городе.

Уже есть договоренности с медиками из нескольких регионов России — их ждут здесь, в новеньких квартирах, к сентябрю.

Другой важнейший проект, который «Татнефть» реализует в здравоохранении города, — квартиры для медиков. Не секрет, что кадровый вопрос — один из самых болезненных практически для всех районов республики. И, чтобы привлекать врачей в Лениногорск, предприятие потратило 21 млн рублей на обустройство 20 комфортных квартир для медиков, которые будут приезжать сюда работать. Проект уникальный.

Двух- и трехкомнатные квартиры выделены в доме №1 по ул. Шашина. Раньше на этих площадях располагался Народный суд города, а теперь прошла полная реконструкция. И теперь в доме оборудован целый отдельный блок из 20 квартир для медицинских работников. Здесь есть все удобства, а через 10 лет специалист сможет получить квартиру в собственность. Учитывая, что квартирный вопрос — один из самых болезненных для молодых специалистов, этот проект поможет привлечь в Лениногорск докторов (в идеале — семьи докторов), которые останутся здесь работать и, что называется, «пустят корни». Уже есть договоренности с медиками из нескольких регионов России — их ждут здесь, в новеньких квартирах, к сентябрю.

«Где бы ты ни родился — в Татарстане пригодился»

В своем выступлении Рим Амеров подсветил еще три проекта медицинской направленности, на которые очень хотелось бы получить поддержку. Все они социально значимы, но все три очень разные.

Первый — студенческие медицинские отряды. В 2019 году этот проект завоевал признание на федеральном уровне, и Амеров пытается развивать его на вверенной ему территории. Суть состоит в том, что в каникулярное время в муниципальные районы республики приезжают отряды из студентов-медиков (со всей России) и работают в ЦРБ. В зависимости от курса, на котором они учатся, студенты выполняют различную работу: младшие — на позициях санитаров, с третьего курса они уже могут делать медицинские манипуляции, старшекурсники полноценно помогают врачам.

Проект «закрывает» сразу две цели: во-первых, перспективные студенты во время работы в студотряде могут «прикипеть» к больнице и впоследствии приехать сюда работать, а во-вторых, таким образом решается вопрос недостатка младшего и среднего медперсонала в летнее время, когда многие уходят в отпуска.

От «Татнефти» Амеров просил поддержки по нескольким направлениям: во-первых, студентов надо где-то селить на время работы в студотряде, во-вторых, им нужно трехразовое питание, и в-третьих, неплохо было бы организовать для них учебный класс и закупить в него электрокардиографы, приборы для измерения давления, фонендоскопы и прочий инвентарь.

Представители «Татнефти» с энтузиазмом встретили предложение Амерова. Ренат Мамин, директор благотворительного фонда предприятия, напомнил о том, что можно подать заявку на грант по соответствующему направлению, Ринат Шафигуллин пообещал найти помещение для проживания студентов. А Рягат Хусаинов, глава района, и вовсе предложил сделать работу студентов со всей России в Лениногорской ЦРБ постоянной, чтобы снять напряженность с недостатком младшего и среднего медперсонала. По принципу «где бы ты ни родился — в Татарстане пригодился».

Гериатрическому комплексу в Шугурово быть

Еще один проект, о котором говорил Амеров и который благосклонно встретили собравшиеся, — гериатрический межмуниципальный стационар в Шугурово. Главврач Лениногорской ЦРБ напомнил: когда-то в Шугурово была больница, а сейчас там пустует двухэтажное здание амбулатории. Медики района предлагают создать стационар для пожилых людей на этой базе, развивая таким образом гериатрическую службу.

— Предлагаем создать там гериатрический стационар для пенсионеров, которые трудились в нефтяной отрасли. Множество бывших нефтяников живут в Шугурово, есть они и в Азнакаево, и в Бавлах, и в Уруссу, и в Черемшане… Этот комплекс можно сделать межмуниципальным. Такой центр позволит оказывать помощь пожилым людям на местах, а заодно создаст больше трех десятков рабочих мест в Шугурово, — горячо говорил Амеров.

Поскольку здание, подходящее под стационар, уже есть, от инвесторов потребуется только его ремонт и оснащение. И представители «Татнефти», вспомнив о многолетнем труде ветеранов отрасли, согласно кивнули: вопрос отправится на проработку к генеральному директору, но гериатрический стационар — идея хорошая.

Рустам Мухамадеев: «ПАО «Татнефть» и в дальнейшем будет инвестировать в города региона, и жизнь здесь станет еще лучше».

И третий проект, в реализации которого нуждается лениногорское здравоохранение, — развитие стоматологической детской службы. Амеров напомнил: в советские времена стоматкабинет был практически при каждой школе, и зубы детям лечили прямо там. В Лениногорске 14 школ, и только в одной из них есть оборудование для стоматологического обслуживания. Между тем это была отличная практика: «У меня все зубы свои до сих пор!» — пошутил главврач ЦРБ.

В разговор об этом проекте вмешался Владислав Виниченко, заместитель министра здравоохранения Татарстана: напомнил о том, что он и сам стоматолог, и рассуждал, что детям психологически комфортнее лечить зубы в условиях родной школы, чем идти в страшную стоматполиклинику. И Рягат Хусаинов тоже заметил, что вопрос этот надо решать комплексно (включая и наболевший вопрос медицинских кадров — все-таки сложно найти врача-стоматолога… в школу).

Однако Рустам Мухамадеев предупредил: решать вопрос с наскока в «Татнефти» пока не готовы, но постепенно, поступенчато его возьмут в работу. А Ренат Мамин вновь напомнил о целевых программах и благотворительном фонде, в который можно подавать заявки по соответствующим направлениям:

— У нас формируются целевые программы, по которым будет оказываться поддержка районам по ключевым приоритетным направлениям, в их числе — здравоохранение и образование. И будет программа, связанная с покупкой оборудования для медучреждений. Проанализируем с коллегами вопрос стоматкабинетов в школах и по возможности сделаем его программой для системного решения вопросов в течение какого-то времени.

По итогам общественного совета был составлен обширный протокол: все-таки круг очерченных вопросов оказался немаленьким. Представители «Татнефти» заверили собравшихся: в Лениногорске будут реализованы важные проекты, на совете услышали чаяния и пожелания общественности. А социальная инвестиционная программа предприятия будет развиваться и дальше, и практика общественных советов в этом деле показывает себя как эффективная и грамотная.