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Комфорт, вода и... не только медные трубы

00:00, 02.02.2022 Сюжет: Дом в фокусе

Из каких материалов делают трубы для разводки внутренней канализации?

Комфорт, вода и... не только медные трубы
Фото: viratools.ru

Когда продумывается система канализации индивидуального дома, мало организовать наружные системы отвода стоков. Что бы вы ни выбрали — септик, выгребную яму, фильтрующий колодец, в любом случае потребуется «кровеносная система» вашей канализации внутри дома. О материалах, из которых могут быть сделаны внутренние канализационные трубы, поговорим в очередном материале проекта «Дом в фокусе».

Чугунные канализационные трубы

Прежде чем начинать закупку труб, надо определиться с их метражом и расположением. Сначала составляется проект разводки системы, оценивается геометрия помещения. Обязательно учитывайте высоту установки сантехнического оборудования. А потом принимайтесь за выбор труб для внутренней канализационной разводки. Первый вопрос, который перед вами встанет, — материал, из которого они у вас будут сделаны.

Фото: gidroguru.com

Чугунные трубы — вариант классический, такие стояли в домах у наших бабушек. Сейчас этот материал заменяется более современными, но кое-кто до сих пор предпочитает старый добрый чугун. Канализационные трубы делают из серого чугуна, а для защиты от коррозии их покрывают битумным составом изнутри и снаружи. Диаметр такого изделия начинается от 50 мм.

Перечислим преимущества чугунных труб.

  • Долговечность — это главное, за что их выбирают. Заявленный срок службы у них — до 50 лет.
  • Высокая прочность и стойкость к деформациям, перепадам температур и, конечно же, огню.
  • Чугунная канализационная труба индифферентна к горячей воде. Так что стиральная или посудомоечная машина могут сколько угодно продуцировать горячих стоков — трубам ничего не будет.
  • Такие трубы считаются экологически безопасными.

Конечно, есть у них и недостатки.

  • Прежде всего, они очень дорогие. Беглый поиск по сайтам показывает, что чугунная канализационная труба отечественного производства длиной в 2 метра диаметром 20 мм обойдется в 4 785 рублей. А теперь прикиньте, сколько таких труб потребуется на весь дом (и прибавьте к этому фитинги, заглушки, раструбы и прочие комплектующие системы).
  • Чугунные трубы не очень устойчивы к ударной нагрузке.
  • Даже битумное покрытие не может сгладить шероховатость материала, поэтому внутренние стенки труб со временем зарастают отложениями. Просвет трубы сужается, ее пропускная способность снижается.
  • Чугун очень тяжелый, так что транспортировка комплекта труб влетит в копеечку.
  • Монтаж чугунных труб сложен: надо обеспечить герметичность соединения элементов (для этого используется метод конопатки или зачеканка с помощью каболки).

Построение новой канализационной системы из чугунных труб сегодня — случай из ряда вон выходящий. Их в основном используют при реконструкции уже существующих систем. А еще их можно использовать, если необходимо обустроить внутридомовые канализационные стояки.

При рассмотрении металлических канализационных труб еще стоит упомянуть медные и стальные. И долговечность, и прочность, и устойчивость к коррозии — все в них прекрасно. Им нипочем ни высокая, ни низкая температуры, у них нет температурного расширения, а стенки их гладкие, а значит, не зарастают илом. Что же нас останавливает? Разумеется, цена, и это их главный минус. Медные трубы еще и монтируются очень сложно.

Канализационные трубы из ПВХ

Это очень популярный материал для обустройства внутренней канализации индивидуального дома. Прежде всего, поливинилхлоридные трубы любят за их пластичность и дешевизну. Есть два вида ПВХ, из которого их делают: пластифицированный (этот материал обладает высокой эластичностью, но низкой прочностью) и непластифицированный (они пожестче и более устойчивы к агрессивным воздействиям).

Фото: remstroiblog.ru

Перечислим преимущества труб из ПВХ.

  • Во-первых, это, конечно, цена. Такие трубы в разы дешевле чугунных.
  • ПВХ — материал легкий.
  • Монтаж труб из поливинилхлорида — дело несложное. Сваривать ничего не надо. Нужно просто собрать систему, как конструктор. Трубы соединяются муфтами и соединительными кольцами.
  • Долговечность труб из ПВХ заявляется до 50 лет.
  • Устойчивость к большей части домашней химии и к ультрафиолету. И, разумеется, поливинилхлоридные трубы не ржавеют.
  • Внутренняя поверхность гладкая — канализационный ил на стенках откладываться не будет.

А в чем же тогда подвох? Давайте рассмотрим недостатки использования труб из ПВХ в домашней внутренней канализационной системе.

  • Огнестойкость у ПВХ, как и у большинства других синтетических материалов, крайне низкая.
  • У этого материала ограничен температурный диапазон использования. Снаружи дома и в неотапливаемых помещениях их прокладывать крайне не рекомендовано: отрицательные температуры приведут к хрупкости и потере герметичности. А если труба будет отходить от стиральной машины, которая регулярно ставится на интенсивные режимы, это плохо скажется на ее целостности: постоянное воздействие температур выше +70 градусов по Цельсию тоже материалу не рекомендуется.
  • Особенно агрессивная домашняя химия (наподобие средств для прочистки труб и других жестких составов) со временем приведет к постепенному разрушению труб.

Канализационные трубы из полипропилена

Этот материал тоже может быть нескольких разновидностей. Для внутренней канализации хорошо подойдут трубы из сополимера пропилена и этилена (PPR), выдерживающие температуры до +70 градусов. Если ваши требования еще серьезнее, выбирайте PPs: они выдержат до +95 градусов. А еще бывают армированные полипропиленовые трубы.

Фото: profpipe.ru

Предлагаем разобраться, в чем плюсы труб из полипропилена.

  • Устойчивость практически ко всем группам химических веществ: полипропилен выдержит воздействие и кислот, и щелочей, и солей (разумеется, если только вы не будете круглосуточно гонять по канализации царскую водку).
  • Прочность и самих труб, и их соединений. Места стыков крайне редко разгерметизируются.
  • Низкие температуры не повредят канализации из полипропилена. Такие трубы можно использовать и внутри дома, и снаружи.
  • Полипропилен PPs — трудновоспламеняемый материал.

Недостатки, конечно, тоже имеются.

  • Для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный сварочный аппарат: обойтись без него не получится, такая канализация не похожа на «Лего».
  • Полипропилен может деформироваться при воздействии высокой температуры (особенно по сравнению со сталью и чугуном). Поэтому их придется оснащать компенсаторами при установке.
  • У полипропилена невысокая стойкость к механическим перегрузкам — и статическим, и ударным.

Канализационные трубы из полиэтилена

Полиэтиленовая канализация — еще один популярный вариант.

Фото: glawtruba.ru

Полиэтилен низкого давления, который выдерживает температуру максимум в +40 градусов, подходит только для холодных стоков. Вряд ли в вашем доме такой будет, поэтому сразу перейдем к сшитому полиэтилену, который предназначен для работы при температуре до +95 градусов.

К его преимуществам относится, прежде всего, высокая прочность, гибкость и износостойкость. Он легкий, хорошо переносит перепады давления, легко монтируется. Полиэтиленовые трубы не боятся морозов, несложны в монтаже, а главное — они недороге.

Среди недостатков — во-первых, боязнь ультрафиолета (так что под открытое небо выводить такие трубы не рекомендуется — только под землю). Во-вторых, полиэтилен не выдерживает сильного механического воздействия и изгибающих нагрузок. И, в-третьих, сильные кислоты и щелочи могут повредить материал.

Как же выбрать оптимальный вариант? Многое зависит от того, какой тип и какая конфигурация канализационной системы будет в вашем доме, какое будет рабочее давление в системе, сколько будет отводиться стоков. Мы поговорим об этих аспектах в следующих статьях нашего проекта.

Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан

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