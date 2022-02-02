Комфорт, вода и... не только медные трубы

Из каких материалов делают трубы для разводки внутренней канализации?

Когда продумывается система канализации индивидуального дома, мало организовать наружные системы отвода стоков. Что бы вы ни выбрали — септик, выгребную яму, фильтрующий колодец, в любом случае потребуется «кровеносная система» вашей канализации внутри дома. О материалах, из которых могут быть сделаны внутренние канализационные трубы, поговорим в очередном материале проекта «Дом в фокусе».

Чугунные канализационные трубы

Прежде чем начинать закупку труб, надо определиться с их метражом и расположением. Сначала составляется проект разводки системы, оценивается геометрия помещения. Обязательно учитывайте высоту установки сантехнического оборудования. А потом принимайтесь за выбор труб для внутренней канализационной разводки. Первый вопрос, который перед вами встанет, — материал, из которого они у вас будут сделаны.

Фото: gidroguru.com

Чугунные трубы — вариант классический, такие стояли в домах у наших бабушек. Сейчас этот материал заменяется более современными, но кое-кто до сих пор предпочитает старый добрый чугун. Канализационные трубы делают из серого чугуна, а для защиты от коррозии их покрывают битумным составом изнутри и снаружи. Диаметр такого изделия начинается от 50 мм.

Перечислим преимущества чугунных труб.

Долговечность — это главное, за что их выбирают. Заявленный срок службы у них — до 50 лет.

Высокая прочность и стойкость к деформациям, перепадам температур и, конечно же, огню.

Чугунная канализационная труба индифферентна к горячей воде. Так что стиральная или посудомоечная машина могут сколько угодно продуцировать горячих стоков — трубам ничего не будет.

Такие трубы считаются экологически безопасными.

Конечно, есть у них и недостатки.

Прежде всего, они очень дорогие. Беглый поиск по сайтам показывает, что чугунная канализационная труба отечественного производства длиной в 2 метра диаметром 20 мм обойдется в 4 785 рублей. А теперь прикиньте, сколько таких труб потребуется на весь дом (и прибавьте к этому фитинги, заглушки, раструбы и прочие комплектующие системы).

Чугунные трубы не очень устойчивы к ударной нагрузке.

Даже битумное покрытие не может сгладить шероховатость материала, поэтому внутренние стенки труб со временем зарастают отложениями. Просвет трубы сужается, ее пропускная способность снижается.

Чугун очень тяжелый, так что транспортировка комплекта труб влетит в копеечку.

Монтаж чугунных труб сложен: надо обеспечить герметичность соединения элементов (для этого используется метод конопатки или зачеканка с помощью каболки).

Построение новой канализационной системы из чугунных труб сегодня — случай из ряда вон выходящий. Их в основном используют при реконструкции уже существующих систем. А еще их можно использовать, если необходимо обустроить внутридомовые канализационные стояки.

При рассмотрении металлических канализационных труб еще стоит упомянуть медные и стальные. И долговечность, и прочность, и устойчивость к коррозии — все в них прекрасно. Им нипочем ни высокая, ни низкая температуры, у них нет температурного расширения, а стенки их гладкие, а значит, не зарастают илом. Что же нас останавливает? Разумеется, цена, и это их главный минус. Медные трубы еще и монтируются очень сложно.

Канализационные трубы из ПВХ

Это очень популярный материал для обустройства внутренней канализации индивидуального дома. Прежде всего, поливинилхлоридные трубы любят за их пластичность и дешевизну. Есть два вида ПВХ, из которого их делают: пластифицированный (этот материал обладает высокой эластичностью, но низкой прочностью) и непластифицированный (они пожестче и более устойчивы к агрессивным воздействиям).

Фото: remstroiblog.ru

Перечислим преимущества труб из ПВХ.

Во-первых, это, конечно, цена. Такие трубы в разы дешевле чугунных.

ПВХ — материал легкий.

Монтаж труб из поливинилхлорида — дело несложное. Сваривать ничего не надо. Нужно просто собрать систему, как конструктор. Трубы соединяются муфтами и соединительными кольцами.

Долговечность труб из ПВХ заявляется до 50 лет.

Устойчивость к большей части домашней химии и к ультрафиолету. И, разумеется, поливинилхлоридные трубы не ржавеют.

Внутренняя поверхность гладкая — канализационный ил на стенках откладываться не будет.

А в чем же тогда подвох? Давайте рассмотрим недостатки использования труб из ПВХ в домашней внутренней канализационной системе.

Огнестойкость у ПВХ, как и у большинства других синтетических материалов, крайне низкая.

У этого материала ограничен температурный диапазон использования. Снаружи дома и в неотапливаемых помещениях их прокладывать крайне не рекомендовано: отрицательные температуры приведут к хрупкости и потере герметичности. А если труба будет отходить от стиральной машины, которая регулярно ставится на интенсивные режимы, это плохо скажется на ее целостности: постоянное воздействие температур выше +70 градусов по Цельсию тоже материалу не рекомендуется.

Особенно агрессивная домашняя химия (наподобие средств для прочистки труб и других жестких составов) со временем приведет к постепенному разрушению труб.

Канализационные трубы из полипропилена

Этот материал тоже может быть нескольких разновидностей. Для внутренней канализации хорошо подойдут трубы из сополимера пропилена и этилена (PPR), выдерживающие температуры до +70 градусов. Если ваши требования еще серьезнее, выбирайте PPs: они выдержат до +95 градусов. А еще бывают армированные полипропиленовые трубы.

Фото: profpipe.ru

Предлагаем разобраться, в чем плюсы труб из полипропилена.

Устойчивость практически ко всем группам химических веществ: полипропилен выдержит воздействие и кислот, и щелочей, и солей (разумеется, если только вы не будете круглосуточно гонять по канализации царскую водку).

Прочность и самих труб, и их соединений. Места стыков крайне редко разгерметизируются.

Низкие температуры не повредят канализации из полипропилена. Такие трубы можно использовать и внутри дома, и снаружи.

Полипропилен PPs — трудновоспламеняемый материал.

Недостатки, конечно, тоже имеются.

Для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный сварочный аппарат: обойтись без него не получится, такая канализация не похожа на «Лего».

Полипропилен может деформироваться при воздействии высокой температуры (особенно по сравнению со сталью и чугуном). Поэтому их придется оснащать компенсаторами при установке.

У полипропилена невысокая стойкость к механическим перегрузкам — и статическим, и ударным.

Канализационные трубы из полиэтилена

Полиэтиленовая канализация — еще один популярный вариант.

Фото: glawtruba.ru

Полиэтилен низкого давления, который выдерживает температуру максимум в +40 градусов, подходит только для холодных стоков. Вряд ли в вашем доме такой будет, поэтому сразу перейдем к сшитому полиэтилену, который предназначен для работы при температуре до +95 градусов.

К его преимуществам относится, прежде всего, высокая прочность, гибкость и износостойкость. Он легкий, хорошо переносит перепады давления, легко монтируется. Полиэтиленовые трубы не боятся морозов, несложны в монтаже, а главное — они недороге.

Среди недостатков — во-первых, боязнь ультрафиолета (так что под открытое небо выводить такие трубы не рекомендуется — только под землю). Во-вторых, полиэтилен не выдерживает сильного механического воздействия и изгибающих нагрузок. И, в-третьих, сильные кислоты и щелочи могут повредить материал.

Как же выбрать оптимальный вариант? Многое зависит от того, какой тип и какая конфигурация канализационной системы будет в вашем доме, какое будет рабочее давление в системе, сколько будет отводиться стоков. Мы поговорим об этих аспектах в следующих статьях нашего проекта.

