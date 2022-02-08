День в истории: легенда татарской сцены, праздник российской науки и Жюль Верн

Чем примечательна дата 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, День российской науки и День военного топографа. В разные годы и столетия в этот день Исаак Ньютон представил теорию природы света и цвета, Петр I учредил Российскую академию наук, в Шотландии в полицейской операции впервые в мире задействовали собаку, в Петербурге произошла дуэль Пушкина и Дантеса, началась русско-японская война, в России открылись первые курсы обучения журналистов. Родились: французский писатель Жюль Верн, русский химик Дмитрий Менделеев, немецкий художник Франц Марк, советский актер Вячеслав Тихонов. Умерли: королева Шотландии Мария Стюарт, русские цари Алексей Михайлович Романов и Иван V, российский император Петр I, русский анархист, историк Петр Кропоткин, американский математик Джон Нейман. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Актриса Шахсанем Асфандиярова, памятник Кирпичникову

8 февраля 1926 года в Термезе родилась татарская актриса Шахсанем Асфандиярова. В 1939—1940 годах она обучалась в Ташкентском хореографическом училище, выступала в балетных спектаклях Узбекского театра оперы и балета, позднее училась в Казанском музыкальном училище. В 1944 году поступила в татарскую студию ГИТИСа. С 1949 года Асфандиярова работала в труппе Татарского ТЮЗа, а с 1950 года — в Татарском академическом театре им Галиасгара Камала. Асфандиярова была одной из ведущих актрис, продолжившая традиции крупнейших мастеров татарской сцены. Для ее творчества было характерно стремление к индивидуализации образа, глубокому проникновению в суть характера. Скончалась актриса 27 октября 1996 года в Казани, похоронена на Ново-Татарском кладбище.

Фото: Ринат Назметдинов

8 февраля 2021 года в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник выдающемуся ученому, академику, ректору Казанского химико-технологического института с 1964 по 1988 год Петру Кирпичникову. Церемонию приурочили ко Дню российской науки. Кирпичников создал научные основы стабилизации мономеров и полимеров фосфорорганическими соединениями, разработал фосфоросодержащие антиоксиданты, противоутомители, ингибиторы, стабилизаторы. Он внес большой вклад в исследование полисульфидных и уретановых эластомеров, разработал методы синтеза олигомеров с реакционноспособными функциональными группами.



Также год назад Казань официально была признана гастрономической столицей России. Об этом объявила директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова. 20 января 2021 года товарный знак «Казань — гастрономическая столица России» зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В 2020-м в столице Татарстана насчитывалось 2 045 заведений общепита. Гастрономическая карта города пополнилась 11 новыми ресторанами и кафе.

Фото: Максим Платонов

Российская академия наук и художеств, дуэль Пушкина с Дантесом

8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств. Учреждение было аналогом европейских академий, сам термин «академия» использовали в честь греческой античной философской школы. Петр I позволил обучаться в заведении всем желающим и способным, независимо от знатности происхождения их рода. Вскоре после учреждения научная деятельность Петербургской Академии наук получила признание в европейских научных кругах, а периодический печатный орган — «Комментарии» — реферировался в немецких, французских и голландских научных журналах. Сложились прочные научные связи Петербургской Академии наук с другими научными обществами. Сейчас в ведении Академии наук находятся 55 функционирующих музеев. В 1999 году указом президента России Владимира Путина 8 февраля стал Днем российской науки.

8 февраля 1837 года состоялась дуэль на пистолетах между поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэлянты встретились на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К. Данзас, секундантом Дантеса — сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. Во время роковой дуэли великий русский поэт был смертельно ранен в живот. Дантес был ранен в руку. С места дуэли Пушкина привезли домой, на набережную реки Мойки, 12, где в мучениях он прожил два дня. 10 февраля 1837 года он умер от перитонита.

Дуэль Пушкина с Дантесом. А. А. Наумов, 1884. Источник: wikipedia.org

8 февраля 1905 года в Москве профессор Леонид Владимиров по примеру зарубежных учебных заведений организовал первые курсы для обучения журналистов. Однако их деятельность прекратилась в связи с революционными событиями осени 1905 года. Позже попытки готовить журналистов в профессиональных и высших учебных заведениях предприняли в советское время. В 1918 году при Коммунистическом институте им. Я. М. Свердлова действовали Центральные газетные курсы. В 1919 году были созданы краткосрочные курсы по подготовке газетных техников, которые вскоре были переименованы в школу журналистов с полуторамесячным курсом обучения. В 1921 году в системе Главпрофобра Народного комиссариата по просвещению учредили Институт журналистики как «практический институт» с годичным сроком обучения. 4 ноября 1923 года его преобразовали в высшее учебное заведение с трехгодичным сроком обучения и присвоили название «Государственный институт журналистики». 1924 год начался под знаком реорганизации института в Коммунистическое высшее учебное заведение. Отсюда пошло название «КИЖ» для подобных учебных заведений, которые создавались в 30-е годы и в других городах. В предвоенные годы их закрыли, а после войны работников печати, редакторов периодических изданий начали готовить в системе Высших партийных школ с трехгодичным сроком обучения. В 1946 году в Ленинградском, а в 1947 году в Московском университетах на филологических факультетах открылись отделения журналистики. В последующие годы они появятся и в других университетах.

Родился Жюль Верн, Морзе представил свою систему электромагнитного телеграфа

8 февраля 1816 года в Шотландии при аресте преступной группы, занимавшейся контрабандой, в полицейской операции впервые задействовали собаку. Правоохранителям очень помог бультерьер, с тех пор животных начали профессионально тренировать и применять в работе повсеместно. В России для выполнения специальных задач собак привлекали к службе сначала в пограничной страже, затем и в полиции. Собаки сослужили добрую службу в обороне Гагр в ходе Кавказской войны. А регулярное применение дрессированных собак в полицейской практике было впервые введено в 1899 году в бельгийском Генте.

Фото: wikipedia.org

8 февраля 1828 года во французском городе Нанте родился писатель Жюль Верн. Он учился в Париже на юриста, но в то же время активно занимался сочинительством, писал рассказы и либретто для парижских театров. Настоящим литературным дебютом стал роман «Пять недель на воздушном шаре», который был написан в 1864 году. Выпущенная вторая книга называлась «Путешествие к центру земли». В ней рассказывается о таинственной находке профессора минералогии. В 1865 году свет увидели сразу два романа — это «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» и «С Земли на Луну». Верн с удивительной точностью обрисовывает аппараты, которые помогли человеку дышать в комическом пространстве. Его техника, описанная в книге, имеет такой же принцип действия, что и современные устройства. Поэтому Верна часто называют провидцем и великим мечтателем. В 1867 году был издан роман «Дети капитана Гранта». Это произведение было экранизировано в ряде стран, только в Советском Союзе фильм сняли дважды. Жюль Верн умер в Амьене 24 марта 1905 года. Он написал 66 романов, более 20 повестей и рассказов, более 30 пьес, несколько документальных и научных работ.

184 года назад, 8 февраля 1838 года, американский художник Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Будучи первым президентом Национальной Академии рисования США, он загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Над созданием телеграфа он трудился 10 лет. Впервые свою работу он продемонстрировал в 1837 году, но тогда его послание оказалось нечитаемым. Морзе меньше, чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838 года в здании Нью-Йоркского университета он успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15-километровой линии.