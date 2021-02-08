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Общество

В Казани открыли памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову

16:36, 08.02.2021
В Казани открыли памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник выдающемуся ученому, академику, ректору Казанского химико-технологического института с 1964 по 1988 год Петру Кирпичникову.

Церемонию приурочили ко Дню российской науки.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

О том, что в Казани установят памятник Петру Кирпичникову, стало известно в июле 2019 года. Монумент и сквер должны были появиться перед главным учебным корпусом (ул. Карла Маркса, 68), где находился рабочий кабинет Кирпичникова.

Все работы планировалась завершить в 2020 году, к 130-летнему юбилею вуза.

Общество Татарстан
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