В Казани открыли памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник выдающемуся ученому, академику, ректору Казанского химико-технологического института с 1964 по 1988 год Петру Кирпичникову.

Церемонию приурочили ко Дню российской науки.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

О том, что в Казани установят памятник Петру Кирпичникову, стало известно в июле 2019 года. Монумент и сквер должны были появиться перед главным учебным корпусом (ул. Карла Маркса, 68), где находился рабочий кабинет Кирпичникова.

Все работы планировалась завершить в 2020 году, к 130-летнему юбилею вуза.

