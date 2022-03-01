День в истории: казанский театр «Экият», космодром «Свободный» и книга Нострадамуса

Чем примечательна дата 1 марта

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 1 марта, Всемирный день гражданской обороны, День Забайкальского края России и кроме того профессиональные праздники в нашей стране отмечают экспертно-криминалистическая служба МВД и хостинг-провайдеры. В разные годы и столетия в этот день Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, Петр III издал «указ о вольности дворянства», в Йеллоустоне открылся первый Национальный парк США, Ремингтон начал выпускать пишущие машинки, в Америке взорвали водородную бомбу на атолле Бикини, в России основали космодром «Свободный», а в Казани открыли новое здание кукольного театра «Экият». Родились: итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, польский композитор и пианист Фридерик Шопен, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Глен Миллер, русский геолог Василий Докучаев, советский и украинский актер Борислав Брондуков и президент Татарстана Рустам Минниханов. Умерли: итальянский художник, один из основателей футуризма Джакомо Балла, английский арктический мореплаватель Генри Келлетт, русский поэт Серебряного века Михаил Кузмин, советская актриса Нина Сазонова, телеведущий, первый гендиректор ОРТ Владислав Листьев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый концерт симфонического оркестра, выборы в Верховный Совет ТАССР

В 1947 году студенческий симфонический оркестр Казанской консерватории дал первый концерт. Консерваторией на тот момент руководил Джаляль Садрижиганов — брат народного артиста СССР, композитора Назиба Жиганова, который был ее первым ректором. А Садрижиганов работал доцентом на кафедре оперной подготовки и дирижером оперного класса с 1946 по 1971 год. Симфонический оркестр является старейшим творческим коллективом учебного заведения, его основали в 1945 году. Первыми руководителями были Салих Сайдашев и Ильяс Аухадеев. В дальнейшем коллектив работал с рядом мастеров оперно-симфонического дирижерского искусства и перенимал традиции различных школ. Сегодня симфонический оркестр исполняет произведения европейских, русских и татарских композиторов.

Фото: Максим Платонов

1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района республики родился президент Татарстана Рустам Минниханов. Большую часть детства и юности он провел в Сабинском районе в поселке Лесхоз, где его отец получил работу. В 1978 году окончил Казанский сельхозинститут по специальности «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». В 1986-м получил образование в московском Заочном институте советской торговли, как «товаровед высшей квалификации». В 2003-м стал доктором экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1978-м с должности инженера-диагностика в Сабинском райпо. Затем был старшим и главным энергетиком в Сабинском леспромхозе, в 1983-м — председателем правления Сабинского райпо. С 1985 года работал в Арском районе, сначала — председателем правления райпо, в 1990-м — главой райисполкома, в 1992-м — первым замом главы администрации района. В 1993-м возглавил Высокогорский район, в 1996-м стал министром финансов Татарстана, в 1998-м — премьер-министром республики. 25 марта 2010 года избран президентом Татарстана, в 2015-м был переизбран на этот пост. Подробнее о ключевых признаках стиля Минниханова можно узнать в материале «Реального времени», подготовленном ко дню его рождения.

В 1959 году прошли выборы в Верховный Совет ТАССР. Депутатами избрали 108 татар, 70 русских и 16 человек других национальностей. Верховный Совет ТАССР 5-го созыва решил вопросы, касающиеся укрепления связи школы и жизни, а также дальнейшего развития народного образования. Кроме того, были решены вопросы по поводу состояния и мер улучшения работы культурно-просветительских учреждений республики, модернизации бытового обслуживания местных жителей, охраны природы республики, бюджетных прав и другого.

Фото protatarstan.ru

В 2012 году в столице Татарстана торжественно открыли новое здание кукольного театра «Экият». Крупнейший и один из старейших театров кукол в России был создан еще в 1934 году как «Первый государственный интернациональный театр кукол». Первыми спектаклями стали «Петрушка-октябренок», «Красный Петрушка», «Кошка и Лешка». С 1959 года театр находился в здании церкви Сошествия Святого Духа, а в 2012-м занял собственное помещение на улице Петербургской. Его возвели по инициативе первого президента республики Минтимера Шаймиева. Строительство началось в 2008 году и обошлось в 1,3 млрд рублей. Сегодня здание театра, оформленное в виде сказочного замка-дворца, является популярной достопримечательностью города. В современный репертуар театра входят свыше 40 спектаклей разных жанров и стилей на русском и татарском языках, например, «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Волшебные сны Апуша», «Буратино» и другие.

«Указ о вольности дворянства», космодром «Свободный»

В 1762 году российский император Петр III издал «указ о вольности дворянства», который освободил дворян от обязательной государственной службы. Это один из ключевых законодательных актов непродолжительного правления императора. О желании даровать российским дворянам свободу служить или не служить, а также возможность беспрепятственно выезжать из страны Петр III заявлял еще до вступления на престол. Проект манифеста был подписан 1 марта 1762 года. Согласно ему, впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, а также могли самовольно уходить в отставку и выезжать за границу. В то же время от дворян могли потребовать вернуться на службу во время войны. Если в этот момент дворянин был за рубежом, в случае невозвращения ему могли пригрозить конфискацией землевладений. Основные положения манифеста Петра III подтвердились императрицей Екатериной II в «Жалованной грамоте дворянству 1785».



Фото: filial-17.blogspot.com

В 1996 году в Амурской области России указом президента Бориса Ельцина основали государственный испытательный космодром «Свободный». Объект функционировал до 2007 года, и за это время здесь запустили лишь пять ракет. Предпосылкой к созданию нового космодрома стал распад СССР, когда на территории России остался только космодром Плесецк, а знаменитый Байконур, основанный на территории Казахстана, оказался за пределами границ государства. Со «Свободного» впервые запустили ракету-носитель «Старт-1» с космическим аппаратом «Зея». Запуск был осуществлен 4 марта 1997 года. Последующие запуски состоялись в том же 1997 году, а также в 2000-м, 2001-м и 2006 годах. В марте 2007 года космодром решили закрыть. Основными причинами стали малая интенсивность запусков, недостаточность финансирования и сокращение Вооруженных сил.

В 2011 году в России вступил в силу закон «О полиции». Он заменил закон РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции». Общественное обсуждение законопроекта организовали в Сети по инициативе президента Дмитрия Медведева. Так, в 2010 году он предложил переименовать милицию в полицию. Президент считал, что полиция ассоциируется с профессионалами своего дела, работающими «эффективно, честно, слаженно». Однако у переименования оказались и противники. Например, член Совета Федерации Анатолий Лысков допустил, что сотрудников полиции местные граждане станут называть «полицаями». Согласно опросу ФОМ 14—15 августа 2010 года, 52% респондентов отнеслись к инициативе с безразличием, 33% — отрицательно, а 11% поддержали законопроект. Несмотря на это, 7 февраля 2011 года Медведев подписал федеральный закон, а 1 марта он вступил в силу.

Источник: wikipedia.org

Взрыв водородной бомбы на атолле Бикини

В 1555 году Мишель де Нострдам, наиболее известный как Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Они были оформлены в рифмованные катрены — четверостишия, группировавшиеся в сотни или века. Кроме того, все предсказания были зашифрованы. Так, катрены создавались сразу на четырех языках, в них почти не было дат, а хронологическая последовательность не была соблюдена. Несмотря на это, исследователи творений Нострадамуса отмечают множество интересных и точных исторических совпадений. В основном критики считают, что его предсказания основаны лишь на личных домыслах и интуитивных прогнозах.



В 1873 году началось производство первой пишущей машинки. Идея создания такого устройства появилась достаточно давно. Так, в 1714 году в Англии вышло королевское распоряжение о создании приспособления для печати текстов. А в 1808 году изобретатель Пеллегрино Турри создал собственную печатную машину. Первой серийно выпускаемой и коммерчески успешной печатной машинкой стало изобретение, известное как Ремингтон №1 (изобретатели — Кристофер Шоулз и Карлос Гидден). В 1868 году машинка была запатентована, а 1 марта 1873 года был представлен промышленный образец. Шоулз предложил изобретение популярной фабрике Ремингтона, занимавшейся производством оружия, швейных и земледельческих машин. Одним из первых покупателей машинки стал знаменитый американский писатель Марк Твен.

Фото: wikipedia.org

В 1954 году в США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане (ныне — часть Маршалловых Островов). По мощности этот взрыв соответствовал испытанию тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. От взрыва водородной бомбы пострадали рыбаки, находившиеся на японских рыболовных шхунах. Причиной смерти большинства из них стала лучевая болезнь. Также ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире. Против испытаний термоядерного оружия на атолле выступали английский математик и философ Бертран Рассел, физик-теоретик Альберт Эйнштейн, французский физик и общественный деятель Фредерик Жолио-Кюри и другие выдающиеся ученые. В конечном итоге было сформировано Пагуошское движение — международная неправительственная научная организация, целью которой был сбор авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей для снижения риска возникновения вооруженных конфликтов и поиска совместного решения глобальных проблем. В 1995 году Пагуошское движение получило Нобелевскую премию мира. В настоящее время 1 марта на Маршалловых Островах знаменуется как общенациональный День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний.

