УНИКС уступает второй раз подряд в Евролиге — на этот раз ЦСКА. Перасовичу нужно собирать оборону заново

Выяснить, кто сильнейший в России, пока не удалось

Уже четвертую игру за последние девять дней провели казанцы, и очевидно, что этот фактор не дает сегодня УНИКСу выйти на уровень первого круга Евролиги. Вчера на паркете «Баскет-холла» мы увидели попытки равных команд, однако выиграл тот, кто свежее. Впрочем, есть проблема у Перасовича и с лидерами, и с обороной. Первые куда-то стали пропадать, а вторая — рассыпаться. На фоне усталости ли? Спортивная редакция «Реального времени» пытается найти ответ.

Выяснить, кто сильнейшая команда России, не удалось

Уже дважды в этом сезоне УНИКС был сильнее московских «армейцев», обыграв их и во внутреннем первенстве (69:64), и в первом круге Евролиги (88:67), после чего уже стали вполголоса поговаривать о сенсации. А учитывая, что и в евросезоне УНИКС выглядит увереннее, обыгрывая грандов и прочно осев в зоне плей-офф, то вскоре уже пошли громкие разговоры о том, что именно казанская команда сегодня — главный представитель в Европе и лучший клуб страны. Когда такое было последний раз?

Такое даже вспомнить сложно, разве что во времена гегемонии пермского «Урал-Грейта» начала века (чемпионства в 2001 и 2002 годах). С тех пор в российском баскетболе сформировалось единоличное и безоговорочно властвование ЦСКА, которое почти ежегодно брало чемпионские титулы в российских первенствах и в Единой лиге ВТБ.

Правда, после осечки казанцев в Мадриде и пропущенных игр из-за эпидемии в УНИКСе команды к матчу второго круга практически поравнялись, расположившись на 6-м и 7-м местах турнирной таблицы Евролиги соответственно. По идее, именно эта встреча могла бы дать ответ на вопрос, лучшая ли сейчас команда России собралась в Казани или это был лишь временный скачок? Но дело в том, что «вводные» у команд были разные, чтобы проверять равность сил.

Как показал вчерашний матч в казанском «Баскет-холле», УНИКС так и не оправился от сложнейшей недели с тремя матчами кряду, два из которых были в Европе. Отдохнувшие «армейцы» взяли свежестью и смогли подавить казанский финальный навал, на который просто не хватило силенек.

Вопросов вновь нет только к Лоренцо Брауну. Зато много вопросов к остальным и к судьям

ЦСКА в Казани не досчитались Шенгелии и Мариуса Григониса. А в составе УНИКСа не оказалось Айзейи Кэнаана. Однако уравнивал две потери против одной тот факт, что «армейцы» отдыхали больше. За последние 8 дней москвичи провели лишь два домашних поединка, в то время как УНИКС сыграл трижды, две игры из которых прошли на выезде. В общем, фон усталости у Казани давно оставляет желать лучшего.

Необъяснимые 0:7 на старте встречи случились для УНИКСа. Казанцы поначалу старались бросать только из-за дуги, но не шло. В это время гости разыгрывали до верного и клали мячи из под кольца.

Вроде бы переламывать ситуацию начали те, от кого этого и ждали. Лоренцо Браун из трехсекундной зоны на паузе положил 2, а потом еще и штрафной. А уже в следующей красивой быстрой атаке с быстрыми передачами по периметру Марио Хезонья даже без устойчивого положения отправлял первый трехочковый. В итоге только за стартовую десятиминутку Лоренцо наберет 9 очков (!) и создаст возможность набирать партнерам (девять ассистов по итогам встречи). Так усилиями американца УНИКС вырвался вперед 20:16. Причем он даже не пытался бросать дальние — все его очки были набраны из зоны.

Однако во второй четверти казанцы стали проседать по линии атаки. Лишь Узинский попал свободную «трешку» — и все. Так же, как и в Мадриде, тремя днями ранее у УНИКСа играл на своем уровне только Лоренцо Браун, а остальные вновь были сами не свои.

Фото: cskabasket.com

Например, Джон Браун за всю первую половину встречи набрал ровно 0 очков и в итоге присел на лавку всерьез и надолго. О Джей Мэйо и Списсу абсолютно не тянули скорости игры. Итальянец тоже быстро отправился отдыхать, а первый больше фолил в нападении, чем приносил пользу. Всего 12 очков наберут казанцы за вторую четверть, в то время как ЦСКА сделает рывок в 21 очко.

К сожалению, не помог и финальный навал УНИКСа, который команда Велимира Перасовича устроила в заключительной четверти — ЦСКА все-равно набрали больше (18:22). Не слишком жаловали решениями в пользу УНИКСа и сербские судьи матча. Например, каждый бросок Хезоньи из-за дуги они досконально пересматривали на предмет, чтобы выяснить, успевал ли тот до сирены. А когда с подозрением на заступ отправлял «треху» Клайберн, желание смотреть кино у рефери как-то отпадало.

Проблемы в защите остались. Перасовичу нужно заново собирать свою фирменную оборону

Большие проблемы у Казани продолжились и в обороне. Такое впечатление, что рассыпавшаяся оборона УНИКСа в столице Испании к игре с ЦСКА так и не собралась.

Алексей Швед, хандривший весь сезон, именно в матче с УНИКСом оформлял больше четырех трехочковых впервые в сезоне (шесть залетевших дальних броска). А еще до начала заключительной четверти у россиянина на счету было 21 очко. В итоге их у защитника ЦСКА будет 27 за игру.

Не удавалось сдержать под кольцом Николу Милутинова, отыгравшего больше 30 минут на площадке. Серб из раза в раз откуда-то возникал под щитом УНИКСа. У него в итоге будет 17 очков.

Велимиру Перасовичу нужно срочно заново пересобирать механизм своей фирменной защиты, которую он выстроил в первом круге Евролиги. Сейчас на фоне усталости и поражений былой строгости в обороне нет, а это был главный фактор побед УНИКСа.

Эрик Добролюбов