КХЛ выбирает между двумя абсурдными вариантами продолжения сезона, но его нужно доигрывать в полном объеме

Почему любой из рассматриваемых вариантов разрушит репутацию и авторитет лиги

Континентальная лига снова чудит. Если верить инсайдерской информации, в КХЛ думают над двумя вариантами продолжения сезона — либо доиграть еще по три матча и определить лучших по каким-то неведомым коэффициентам, либо «отнять» у команд уже сыгранные матчи. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему оба варианта абсурдны и противоречат спортивному принципу, а также предлагает свой вариант развития событий. Подробности — в материале.

Вариант с доигровкой КХЛ в олимпийскую паузу? Забыли, проехали

Надолго пропала из информационного поля Континентальная хоккейная лига во время интриг и ковидной эпопеи вокруг состава сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Информационный шум, казалось, вытеснил историю с приостановкой чемпионата на второй план, но болельщики, следящие за отечественным хоккеем не только по крупным международным соревнованиям раз в четыре года, ни о чем не забыли.

Разговоры о доигровке перенесенных игр как-то технично в КХЛ замяли, и взяли долгую театральную паузу. Лишь силами «подпольной» работы хоккейных инсайдеров стало, наконец, известно, что ни о какой доигровке сезона в прежнем объеме во время олимпийской паузы речи нет.

Так по информации издания СЭ и его журналиста Алексея Шевченко, лига рассматривает два варианта продолжения чемпионата:

Первый: доигровка еще трех матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определение мест в таблице по проценту набранных очков.

В этом случае у команд будет разное количество сыгранных игр, что уже нарушает спортивный принцип. А определение итоговых восьмерок в конференциях через некий процент набранных очков не выглядит удачным решением. Хотя на другого варианта этот хотя бы не вызывает недоумения.

Второй: всем командам засчитываются только 45 игр, сыгранных в регулярке (по минимальному количеству игр, проведенных одной командой — «Автомобилистом»). Остальные матчи, сыгранные командами после отметки в 45 игр, и личная статистика хоккеистов аннулируются.

Остальные матчи, сыгранные командами после отметки в 45 игр, и личная статистика хоккеистов в таком случае аннулируются. Очевидно, что этот вариант звучит даже еще абсурднее, чем первый. В этом случае лига растопчет не только спортивный принцип, но и подставит команды и игроков, которые заключали свои контракты в расчете из 56 матчей в сезоне.

Уже в своем частном телеграм-канале источник инсайда, журналист Алексей Шевченко расписал ситуацию в более подробных деталях. Если верить Шевченко, на втором варианте настаивает президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Ура. Новости КХЛ. Все клубы лиги проголосовали за то, чтобы провести еще по три матча, а в плей-офф попадали по проценту набранных очков. Однако Есмантович утверждает, что согласовал с Мишустиным (!!!) схему, что чемпионат останавливается на 45 играх. То есть все должны сыграть не больше 45 игр», — написал в телеграм-канале Derzhi Алексей Шевченко.

Вариант с «откатом» до 45 игр чудовищно несправедливый ко всем

Действительно, если уж в КХЛ решили идти во все тяжкие и забыть о самом логичном варианте — доигровке в паузе, то вариант с доигровкой трех игр выглядит предпочтительнее.

Большинство команд уже сыграли по 3-5 матчей после этой «красной полосы» в 45 игр. Некоторые из них за эти 3-5 матчей успели обогнать конкурентов в таблице и занять более выгодную позицию в предстоящем плей-офф. Если эти последние игры отменят, то лига просто помножит на ноль все старания тренеров, хоккеистов, персонала команд.

Более того, некоторые из них за эти «обнуляемые» матчи успели получить повреждения. Многие хоккеисты забрасывали важные шайбы и отдавали результативные передачи, за которые им полагаются бонусы. Другие хоккеисты наоборот, еще недобрали свои бонусы, чтобы получить дополнительную сумму, прописанную в контракте в расчете, что в сезоне будет сыграно 56 матчей. Что делать со всеми этими отмененными событиями?

Второй важный вопрос: что делать с теми затратами, которые клубы уже понесли в 46, 47, 48 или 49 игровые дни? Клубы тратили средства на перелеты, логистику, бронирование отелей. А что делать с болельщиками, которые потратили время и денежные средства на поход на хоккей? Так много вопросов и пока абсолютно никаких ответов.

Что делать с болельщиками, которые потратили время и денежные средства на поход на хоккей? Фото ak-bars.ru

А может все-таки доиграем как было? Сдвинуть сроки чемпионата реально — НХЛ доказывала.

Что, собственно, мешает Континентальной лиге доиграть сезон так как было задумано, только в олимпийскую паузу? Во-первых, две иностранные команды.

Финский «Йокерит» в очередной раз встал в стойку и заявил, что играть во время Олимпиады или до нее не будет. У нас, мол, вся команда будет в Пекине — нам играть некем. Но составы объявлены, и как оказалось в Китай поедет только девять представителей «шутов». При желании доиграть можно и оставшимися хоккеистами. Тем более, именно финны ранее не позволяли играть целым группам хоккеистов то «Салавата Юлаева», то «Ак Барса» и тем приходилось проводить матч в Хельсинки в три звена. Вот и почувствуют, что называется, на своей шкуре, что это такое.

Китайский «Куньлунь» действительно делегировал на Олимпиаду почти всю свою команду. Но у этого клуба и так никаких шансов попасть в плей-офф не было.

Еще одним камнем преткновения, как утверждают источники, является президент ЦСКА, который уже через самых высоких лиц продавливает свои интересы. Из «армейского» клуба, видите ли, семеро хоккеистов будут в Пекине и играть команде нельзя.

Китайский «Куньлунь» делегировал на Олимпиаду почти всю свою команду. Фото vk.com/krs_central

Что ж, в таком случае есть вариант просто сдвинуть сроки регулярного чемпионата и начала розыгрыша Кубка Гагарина, и все вопросы отпадут сами собой. В конце концов, НХЛ уже показывала на своем примере, как можно доигрывать чемпионаты после длительной остановки сезона. Например, в сезоне 2019/2020 там закончили в августе вместо привычного июня, и никаких проблем. Другое дело, что в Северной Америке совершенно спокойно относятся к майскому чемпионату мира, и могут отправить туда тех, кто уже не играет в плей-офф Кубка Стенли.

Почему бы и нашим чиновникам от хоккея, наконец, не перестать плясать над чемпионатами мира и просто доиграть сезон в апреле-мае? На турнир можно отправлять тех хоккеистов, кто уже вылетел со своими командами из розыгрышей Кубка Гагарина и Кубка Стенли, как это делают в Северной Америке.

Единственной уважительной проблемой здесь могут стать разве что сроки контрактов некоторых игроков — у тех, чьи контракты заканчиваются в этом году, их срок подойдет к концу 30 апреля. Вот над решением этой проблемы командам и лиге действительно стоит задуматься. Как вариант — заключение краткосрочных дополнительных договоров еще на две-три недели.