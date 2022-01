Состав сборной России и остальных, ковидная эпопея и великолепный Овечкин: обзор хоккейной недели

Не КХЛ единой жив хоккей, но и здесь «ковидных» новостей хватает

Континентальная хоккейная лига по-прежнему стоит на паузе, и, судя по всему, никто так и не знает, как доигрывать остановленный сезон — выхода, устроившего бы всех, нет. Зато на фронте национальных сборных и в НХЛ жизнь кипит — команды оглашают свои составы для предстоящей Олимпиады, а за океаном вновь божит Алекс Овечкин. О том, как прошла неделя в хоккейном мире, — в традиционном обзоре спортивной редакции «Реального времени».

Сборная России объявила состав: у болельщиков есть вопросы



Странно, непонятно и туманно — три наречия, которыми можно охарактеризовать все, что происходило вокруг национальной сборной в течение последней недели. Окончательный список мы получили лишь накануне, ближе к полуночи. А до того с целой серией трудностей пришлось бороться нашей команде, прежде чем ФХР, наконец, огласит список хоккеистов, едущих в Пекин.

Эпопея началась с отказа ехать на сборы форварда «Ак Барса» Артема Галимова и последующим согласием игрока уже через пару часов. Позже оказалось, что Шакир Мухамадуллин все еще болеет и прибыть в расположение команды не сможет. По другой информации, туда не поехали «трактористы» — нападающий Владимир Ткачев и защитник Сергей Толчинский.

Странная ситуация все это время продолжалась и вокруг тренерского штаба. Алексей Жамнов остался дома из-за положительных ПЦР-тестов, руководя командой по видеосвязи и лишь в теории. На льду же его заменял Кудашов.

Эпопея началась с отказа ехать на сборы форварда «Ак Барса» Артема Галимова и последующим согласием игрока уже через пару часов. Фото ak-bars.ru

Ну а самой странной новостью стала информация хоккейного инсайдера Алексея Шевченко, что сборная занимается без десяти хоккеистов, которые продолжают сидеть в отеле в центре Москвы, — какая у них форма после двухнедельного простоя, неясно. Однако накануне тот же Шевченко в своем телеграм-канале сообщил, что из отеля наконец-то отправился в Новогорск для подготовки к Олимпиаде последний хоккеист.

«Все кандидаты прибыли в Новогорск. Правда, из Новогорска тревожные слухи. Говорят, что уже там кто-то заболел. Точнее, скажем так: у кого-то положительный тест, но это не значит, что он болен. Сегодня в 22.00 должны обнародовать заявку на турнир», — написал Шевченко в телеграм-канале.

Как позже выяснилось, этим «больным» оказался нападающий ЦСКА Сергей Плотников. По сообщениям телеграм-канала «Хоккей без зрителей», он покинул базу национальной команды в Новогорске все по той же причине — положительный ПЦР-тест.



Накануне поздно вечером в эфире программы «Время» после потока информации о Байдене, Украине, Зеленском и ОДКБ мир наконец-то увидел окончательный список игроков сборной России. И даже здесь не обошлось без казусных моментов. Сначала ведущая назвала «барса» Артема Галимова среди тех, кто поедет в Пекин. А уже после сюжета поправилась и сообщила, что вместо Артема туда едет уфимец Александр Кадейкин.

Вся эта ситуация показывает, что окончательное решение в штабе сборной принималось буквально во время прямого эфира Первого канала. В общем, все как в легендарной песне Show must go on.

Накануне поздно вечером в эфире программы «Время» мир наконец-то увидел окончательный список игроков сборной России. Фото vk.com/fhr

Вот каким в итоге получился ростер сборной Олимпийского комитета России для Игр в Пекине:

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА). Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»). Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Артем Анисимов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Артем Анисимов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»). Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»).

Сборные объявляют составы. Финны пока самые внушительные

Свои составы на предстоящую Олимпиаду опубликовали уже шесть сборных из двенадцати. Из топовых представили своих игроков для Пекина также команды Чехии, Швеции и Финляндии.

У чехов по-настоящему ярких звезд в команде не замечено. Разве что Томаш Гика и Лукаш Седлак из «Трактора» и Ян Коварж из «Магнитки» с натяжкой могут считаться карликовыми звездочками.

У чехов по-настоящему ярких звезд в команде не замечено. Фото facebook.com/narodnitym

У сборной Швеции та же картина. Большинство хоккеистов представляют местную Шведскую хоккейную лигу (SHL), из которой выдающиеся хоккеисты, как правило, уезжают — кто в НХЛ, кто в КХЛ, а кто в Швейцарию. Всего восемь шведских игроков представят Континентальную лигу, три из которых вратари: Ларс Юханссон (СКА), Магнус Хелльберг («Сочи») и Адам Рейдеборн из ЦСКА. Выделить кого-то из защитников и форвардов очень сложно. Разве что бывший кахээловец Антон Ландер и Линус Хультстрем из «Металлурга» представляют какой-то интерес и могут создать опасность.

А вот финны собрали самую внушительную банду из всех, кто уже озвучил состав, и, скорее всего, такими останутся и после оглашения окончательных списков у остальных. Здесь и Миро Аалтонен, и Йонас Кемпайнен, и Харри Песонен, и Лео Комаров. Ну а вишенка на торте — это финская тройка Хартикайнен — Гранлунд — Маннинен. А в защите Атте Охтамаа и Вилле Покка. Это неполный список тех, кто на будущей Олимпиаде точно пошумит, а возможно, и дойдет до финала.

Сборная Финляндии — традиционно неудобная команда для российских сборных вне зависимости от турнира. На сочинской Олимпиаде мы обидно вылетали от них в четвертьфинале, на чемпионате мира 2019 года (последнем нормальном турнире без ограничений) финны минимально выигрывали у нашей звездной сборной с энхээловцами и даже Овечкиным в составе — 0:1, а потом и выигрывали у канадцев в финале, забрав третий чемпионский титул. Даже на ничего не значащих этапах Еврохоккейтура именно команда Суоми постоянно пьет кровушку у наших сборных. Взять хотя бы последний «Кубок Первого канала», когда наши вели по ходу встречи, но отдали победу в овертайме и упустили победу на мини-турнире в Москве.

Сборная Финляндии — традиционно неудобная команда для российских сборных вне зависимости от турнира. Фото leijonat.fi

Овечкин в очередной раз делает результат для «Вашингтона». До рекорда Ягра — 7 шайб

Пока в Старом свете останавливают чемпионаты, решают, что делать с Олимпиадой, переносить ли хоккейный турнир на лето, а сборные объявляют сильно усеченные составы, в Северной Америке вовсю продолжается регулярный сезон и никому особо нет дела до пекинских Игр.

Показывая картинку полных трибун на аренах Канады и Соединенных Штатов, НХЛ как бы с усмешкой вопрошает: а в чем проблема-то? Играем мы на переполненных 20-тысячных стадионах, и никаких проблем.

Вот здесь-то как раз и сконцентрировались главные хоккейные баталии января. И было бы совсем странно, если бы центральной фигурой этого праздника хоккея вновь не предстал бы Александр Овечкин, рвущийся к своему очередному рекорду.

«Каждую ночь он представляет постоянную угрозу, — высказался наставника «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Он причина, по которой мы находимся в том положении, в котором мы находимся».

И в словах тренера «Вашингтона» нет ни капли преувеличения. Вот и накануне ночью Александр Великий снова вытащил свою команду из почти безнадежной ситуации, попутно пополнив собственную копилку шайб для нового рекорда.

Матч с «Оттавой» складывался для «столичных» крайне неудачно — к началу третьего периода «Вашингтон» проигрывал дома со счетом 0:2. Вот тут за дело взялся Овечкин. Сначала он отлично выбрал позицию на пятаке и сыграл на добивании.

Goal No. 28 of the season for @ovi8 pic.twitter.com/b1nkT13VpB — Washington Capitals (@Capitals) January 23, 2022

Второй гол Овечкин тоже оформил перед воротами — правда, сначала никто не понял, что шайба побывала в воротах: она молниеносно вылетела, игра продолжилась, и только в паузе арбитры на повторе увидели гол. Эта шайба стала 29-й в нынешнем сезоне для Ови.



Разумеется, именно Александр был признан первой звездой матча: 2 гола, «+3» полезности, 5 бросков и 4 хита.

На счету Александра теперь 1378 (759+619) очков в 1239 матчах. Самый важный пункт — это, конечно, 759 шайб. Это означает, что до рекорда Яромира Ягра (у него 766 шайб) Овечкину нужно забросить еще 7 шайб, что в нынешнем сезоне обязательно случится. Правда, это всего лишь третья позиция в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Впереди еще Горди Хоу (801 шайба) и пока никем не превзойденный Уэйн Гретцки — 894 шайбы.