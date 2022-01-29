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Видеоопрос: «Как вы относитесь к идее поднять стоимость проезда в Казани до 40 рублей?»

00:00, 29.01.2022
Видеоопрос: «Как вы относитесь к идее поднять стоимость проезда в Казани до 40 рублей?»
Фото: Ринат Назметдинов

Казанские перевозчики вновь просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей, чтобы избежать банкротств. Транспортники отмечают, что в Татарстане нет брутто-контрактов, как в других регионах, где перевозчикам платят из бюджета за выполненную работу. Единственный доход — средства, которые пассажиры платят за проезд. Поэтому выход из сложившейся ситуации они видят лишь в пересмотре тарифа.

— Что вы думаете о предложении повысить стоимость проезда в общественном транспорте Казани до 40 рублей? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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