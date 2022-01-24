Как высокие цены на нефть помогут экономике Татарстана?

Фото: Максим Платонов

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и увеличившийся спрос на продукцию нефтехимии на мировых рынках должны способствовать пополнению федерального и региональных бюджетов. Финансовые показатели ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана находятся на исторических максимумах во многом из-за наблюдающихся дисбалансов на мировых рынках. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания рассказывает, как высокие цены на нефть помогут экономике Татарстана.

Что получает бюджет России от продажи нефти



В целом бюджет России — это сумма налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов страны (межбюджетные трансферы и страховые взносы в расчет не берутся). Доходы бюджета страны от продажи нефти — сумма налогов, которые платят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании (в расчет не входят налоги и сборы от газовой отрасли, НДС от продажи топлива на АЗС и мелкого опта, дивиденды и доходы от приватизации нефтяных компаний с госучастием).

Какие же налоги платят наши нефтяные компании? Тут и стандартные НДС, налог на прибыль и имущество, НДФЛ и прочие. Есть и сугубо отраслевые налоги — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы на нефтепродукты (включая так называемый демпфер — механизм, который сдерживает цены на бензин на российском рынке: если за рубежом цены на бензин высокие, то бюджет компенсирует нефтяникам суммы, которые они теряют, не поднимая цены в стране, если цены на бензин в стране становятся выше экспортных, то нефтяные компании сами платят в бюджет; демпфер позволяет избежать опережающего роста розничных цен на АЗС из-за волатильности оптовых цен на топливо), доходы от соглашений о разделе продукции (СРП), налоги на дополнительный доход, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. В структуре бюджетных налогов и сборов преобладает НДПИ и экспортная пошлина на нефть.

Доля нефтяных доходов в бюджете варьируется от 22 до 35% в последние годы. Доходы бюджета от нефтяной отрасли гораздо больше, чем от обрабатывающей промышленности, банковской и финансовой сферы, транспорта и строительства. Это происходит в силу большой рыночной стоимости нефти и нефтепродуктов и дополнительного отраслевого налогообложения (влияет на налоговую нагрузку — доля налогов и сборов в выручке). Таким образом, налоговая нагрузка на нефтяную отрасль самая высокая в стране — 52%, при средней в экономике на уровне 11%.

Если цены на бензин в стране становятся выше экспортных, то нефтяные компании сами платят в бюджет. Фото: Ринат Назметдинов

А что же бюджет Татарстана?

Логично было бы предположить, что при повышении цены нефти на мировых рынках поступления в бюджет страны и регионов должны увеличиться. Но давайте посмотрим, получают ли богатые нефтью регионы, как Татарстан, выгоду от экспорта нефти и нефтепродуктов. Стоит напомнить, что доля нефтегазодобычи в структуре промышленного производства республики составляет 21%.

Основным налогом при формировании бюджета Татарстана является налог на прибыль. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД) зачисляются в федеральный бюджет.

Доля нефтегазового сектора в структуре налога на прибыль составляет порядка 50—55%. Надо отметить, что рост цен на нефть и увеличение добычи позитивно скажутся на финансово-экономической и социальной сферах.

Например, в начале 2020 года, когда цена на нефть падала, объем добычи сокращался в рамках соглашения ОПЕК+, платежи базовых предприятий топливно-энергетического комплекса в консолидированный бюджет упали более чем в два раза. Сумма потерь составила 8 млрд рублей за первый квартал года. Налоговые и неналоговые платежи ПАО «Татнефть» и малых нефтяных компаний в 2019 году составили 596 млрд рублей. Стоит напомнить, что весь объем платежей, мобилизованных в 2019 году с территории Татарстана во все уровни бюджетов и внебюджетных фондов, составил 1 трлн 89 млрд рублей.

По итогам 2021 года мы видим совсем другую картину — финансовые показатели компаний находятся на исторических максимумах. Уже к середине 2021 года базовые предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили объемы производства на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. «Татнефть» увеличила добычу на 8% во втором квартале 2021 года. Рост добычи в годовом исчислении составил 1,4%. НПЗ ТАНЕКО увеличил переработку сырья на 1,4%, выпуск дизельного топлива увеличился в 1,6 раза, бензинов — на 8%.

«Татнефть» увеличила добычу на 8% во втором квартале 2021 года. Фото unite.tatneft.ru

К концу года объем производства вырос на 3,5%, добыча нефти выросла на 5,5% (за счет ослабления сделки ОПЕК+), производство моющих средств — на 24%, каучуков — на 23%, нефтепродуктов — на 2,5%. Стоимость отгруженных товаров выросла в 1,6 раза и составила 1,45 трлн рублей, это исторический максимум. Фиксируется снижение объемов производства в нефтепереработке, производстве удобрений и пластиков. Базовые компании нефтегазохимического комплекса по итогам 9 месяцев 2021 года перечислили в бюджеты всех уровней 499 млрд рублей, это в два раза больше, чем годом ранее. Отчисления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 61%, до уровня 62 млрд рублей.

Проблемы

На финансовые результаты нефтяных компаний республики оказывают влияние нефтяные котировки, регулирование объема добычи в рамках сделки ОПЕК+ и налоговая политика российского правительства.

Например, по итогам 2019 года прибыль «Татнефти» упала на 8,9%, составив 192,8 млрд рублей. В 2020 году мир столкнулся с пандемией и, как следствие, с падением спроса на нефть, что привело к заключению соглашения ОПЕК+, в рамках которого Россия должна была сократить объем добычи на 25%. В итоге выручка «Татнефти» за 9 месяцев 2020 года снизилась на 21%, до 484 млрд рублей, а прибыль упала до 52,4 млрд рублей (падение в три раза). Падение выручки могло быть и больше, так как цены на нефть тоже падали, сокращалась добыча в рамках ОПЕК+. Компания заранее переориентировалась на переработку сырья и продажу нефтепродуктов.

Аналогичная ситуация наблюдалась во всех крупных и средних нефтяных компаниях России, и бюджет страны стал резко терять в доходах. Правительство приняло решение по максимуму использовать все внутренние резервы. Фискальная нагрузка — это самое просто решение в таких ситуациях. Был запущен новый налоговый маневр, который отменил льготу по тяжелым и сильно выработанным месторождениям. Была пересмотрена реформа налога на дополнительный доход (НДД), отменены льготы по НДПИ для выработанных месторождений и сверхвязких нефтей (СВН). Также были отменены льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти. Это дало дополнительные 290 млрд рублей в федеральный бюджет.

Для понимания: в 2019 году «Татнефть» за счет льгот выиграла 39 млрд рублей, а это примерно 2/3 от общего объема отчислений компании в консолидированный бюджет Татарстана. В первом квартале 2020 года льготы помогли сохранить 8,8 млрд рублей. Льгота по НДПИ составила 20% от чистой прибыли за 2019 год. Серьезные цифры!

Министерство финансов России обещало до конца 2021 года разработать параметры НДД для свервязких нефтей. Фото minfin.gov.ru

По последним данным, бюджет Татарстана в 2021 году потерял 30 млрд рублей доходов из-за отмены льгот. Руководство республики сетует на то, что сверхвязкую нефть (которую сложнее и дороже добывать тепловым методом) приравняли к классической нефти, бюджет республики лишили налога на прибыль, а нефтяную компанию — инвестиционной составляющей. Тут сложно не согласиться, так как налоговая политика должна иметь постоянство, что обеспечивает длительный период планирования для компаний.

Министерство финансов России обещало до конца 2021 года разработать параметры НДД для свервязких нефтей, чтобы ввести их в действие с 2024 года, то есть льготы по добыче СВН вернутся. А нефтяные компании и региональные власти пытаются добиться более раннего введения льгот, чтобы увеличить добычу.

В заключение хотелось бы отметить, что рост цен на нефть и производные из нее продукты благоприятно отразится на отчислениях в консолидированный бюджет Татарстана. Главным источником пополнения регионального бюджета является налог на прибыль. В условиях дисбалансов на мировых рынках финансовые показатели татарстанских компаний из этого сектора находятся на исторических максимумах. Дисбалансы пока не находят своего окончания. Более того, ожидается новый виток глобальной инфляции, который поведет за собой всю цепочку производств, включая и татарстанскую нефтехимию. Экспортная конъюнктура в ближайшую пару лет будет оставаться положительной.

Что касается цены на нефть, то консенсусным прогнозом цены на нефть является уровень в 60—70 долларов за баррель. Такой уровень устраивает и производителей, и потребителей. Аналитики полагают, что мировой спрос в 2022 году будет более высоким, чем до пандемии, а мировые запасы оказались на 5% ниже среднего пятилетнего уровня (но эта цифра стремительно сокращается из-за активности по добыче всех участников рынка).

Консенсусным прогнозом цены на нефть является уровень в 60—70 долларов за баррель. Фото: realnoevremya.ru

Естественно, цены могут вырасти и могут упасть. Все зависит от комбинации факторов в тот или иной момент.

В пользу прогноза на рост говорит тот факт, что, несмотря на ожидаемый избыток нефти в первом квартале 2022 года (из-за открытия резервов в ряде стран), низкий уровень запасов у производителей нивелирует возможность для резкого падения цен. Помимо этого, высокая инфляция в мире окажет поддержку стоимости сырья. Дальнейшая распаковка нефтяных резервов будет зависеть от динамики цен и решений ОПЕК+. Решение не увеличивать добычу и рост цен свыше 80 долларов за баррель повлекут за собой дополнительные продажи из стратегических запасов.

В целом же риск всплеска цены может создать низкий уровень запасов нефти, восстановление объема авиаперевозок, невысокий уровень свободных добывающих мощностей. Риск снижения цены исходит от возможного появления новых штаммов коронавируса (и новых локдаунов, как следствие), использования стратегических запасов рядом стран, ослабления санкционного режима против Ирана (только одна эта страна может обрушить котировки, вернувшись на свой обычный уровень добычи). Будет интересно понаблюдать, на каком уровне рынок нефти найдет свой баланс. Присутствует очень много разновекторных факторов, и результаты могут быть диаметрально противоположными.

Артур Сафиулин