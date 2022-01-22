Опрос предпринимателей: в каких ситуациях стоит возвращать бывших сотрудников?

Бывших сотрудников стоит возвращать в некоторых ситуациях. Нужно смотреть на причину увольнения. Если компания ушла далеко вперед, а человек ленился, не успевал с задачами, не хотел их делать и в итоге ушел, то такого работника возвращать не стоило бы. Но бывает обратная ситуация, когда компания немного притормаживает в своем развитии, а сотрудник идет далеко вперед и в какой-то момент ему становится тесно, и он начинает искать другое место работы, где хочет расти дальше. И в этой ситуации есть вероятность, что и компания за какой-то срок подрастет, может, изменит курс, подтянется, наберет оборот. И тогда специалист, который ушел вперед, получил какие-то новые знания, компетенции, но остался верен своим ценностям, совпадающим с ценностями вашей компании, то потом, когда у вас появляется место, где ему будет уже интересно развиваться и идти дальше, вполне такого сотрудника можно взять к себе снова. Важно чтобы компания и новая должность соответствовала его амбициям и росту.

Бывают ситуации, когда сотрудник меняет свой город проживания, уезжает, возвращается. Если такой специалист на своем месте хотел развиваться, исполнял все точно и в срок, не обманывал, не крал, не подводил, ценности совпадали — его всегда можно взять обратно.

У нас был такой опыт. У нас был дизайнер, мы работали, но по семейным обстоятельствам ему пришлось переехать в другой город. На тот момент удаленная работа еще не рассматривалась. Около двух лет он работал в другом городе, но потом решил вернуться в Казань и написал нам. Мы запросили его портфолио за эти 2 года, чтобы посмотреть развивался ли он. Оно было хорошим, а его мотивация достаточная и, когда открылась вакансия, мы пригласили его на работу, и успешно отработали несколько лет.