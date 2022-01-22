Камни из космоса, дезодоранты времен СССР и колеса от телеги: что предлагают казанцы на сайте объявлений

Что предлагают казанцы на сайте объявлений?

В начале года раздел «Коллекционирование» одного из сайтов бесплатных объявлений стал напоминать одновременно лавку древностей, армейский магазин и филиал обсерватории. Почем нынче старинные монеты, одежда и аксессуары в стиле «милитари» и четыре колеса без телеги — в обзоре «Реального времени».

Перестроечное амбре



Особое отношение у продавцов к парфюму тех лет. Страшно представить, что с ним стало за десятилетия. Вот, например, духи «Пикантные», полфлакончика, стоят 500 рублей. Запах, видимо, такой же.

Есть объявление, предлагающее целый веер старых дезодорантов. Например, продают набор старых флакончиков. Подход к торговле явно знатока:

— Разные дезодоранты плюс духи «Эсмеральда». Все времен СССР. Цена в объявлении указана за товар с наибольшей стоимостью — дезодорант «Бриз» (он, к слову, стоит чуть больше двух тысяч рублей).

Все вместе можно приобрести за 5 200 рублей. Отдельно указано, что дезодоранты в хорошем состоянии и, судя по весу, почти полные, а духи на исходе, зато в родной коробочке.

«Все четыре колеса»

Есть древности и посерьезнее. Например, можно встретить даже запчасти от транспортного средства — в частности, четыре колеса от телеги. Одно стоит три тысячи рублей, то есть в совокупности «обуть» вашу новую телегу вы сможете всего за 12 тысяч.

Есть старинная мебель. Больше всего сундуков в различных вариациях. Есть и родовой сундучок конца XVIII века за три тысячи рублей. Выставляются лоты и подороже — за 17 тысяч.

Кому-то от бабушки досталась старая прялка — ее предлагают приобрести за четыре тысячи рублей.



Свитер ношеный, но с автографом

Спортивная тематика у коллекционеров по-прежнему в фаворе. В основном это автографы спортсменов на их же вещах или плакатах с фото команды. Так, можно найти автографы ХК «Ак Барс» — обладателей Кубка Гагарина 2018 года:

— Оригинал! Автографы тренерского штаба и игроков победной команды! Практически весь состав. Автографы получены на автограф-шоу перед матчами плей-офф 2018 года. Есть подтверждение подлинности! Размер плаката А2 — 420х594мм, — указывает продавец. Он добавляет: «Также есть набор таких же автографов в блокноте — за отдельную цену в 10 тысяч рублей».

Отдельного внимания заслуживает хоккейный свитер ХК СКА с подписями состава 2017 года, включая олимпийских чемпионов: Павла Дацюка, Ильи Ковальчук, Никиты Гусева, Вадима Шипачева и других. Его продают.

Готов к труду и обороне

От спортивной темы плавно переходим к военной. Большой выбор старых пехотных лопаток предлагает сайт объявлений. Есть например экземпляры 1916—1917 годов выпуска на заводе в Златоусте, которые использовала тогдашняя армия. Как указывает продавец, у полезного товара отличное состояние, он полностью оригинальный, в том числе и рукоять. Имеется наличие клейм на лотке и на многих рукоятях. Более того, все клепки на месте, люфта ручки нет, ничего не болтается. Владелец саперных лопаток сообщает, что каждая из них «хороша как в коллекцию, так и для прямого назначения»:

— Такие лопаты применялись как во время Первой [мировой войны], так и массово во время ВОВ (Великой Отечественной войны, — прим. ред.) в РККА, ведь качество старых лопат было превосходным. Удивительно, что сегодня лопате более ста лет, а при этом она солиднее и долговечнее любой современной армейской или туристической.

Есть и старая офицерская сумка: «Четкий штамп — 1950 год. Внутренние ремешки в отличном состоянии. Плечевой суховат, имеет надрыв. Имеется подпись владельца, фронтовика». Цена указана уже сниженная — с 650 до 500 рублей.

Есть и армейские штаны с сохранившейся биркой 1989 года, кобуры для пистолетов. В среднем цена таких аксессуаров стоит около тысячи рублей.

Космический «пришелец» и радость монаха

На сладкое — экзотика. Еще летом на сайте продавали камень с Луны. Видимо, уже продан, потому что теперь можно встретить только более размытое предложение - камень из космоса. Цена вопроса — всего 50 тысяч рублей. Владелец утверждает, что он найден в 2019 году при помощи металлоискателя после обмеления Камы:

— Имеет различные вкрапления разного цвета (кварцевые и другие). Присутствует легкое притягивание магнитом. Возможно, метеорит (очень похож на фото метеоритов из интернета). На камне присутствуют мелкие впадины, которые обычно появляются от закипания жидкости при высоких температурах, когда объект попадает в атмосферу Земли. Делали замеры дозиметром радиации, показатели в норме.

Еще один необычной, но вполне земной предмет — поющие чаши, которые используют тибетские монахи для медитации. Если налить в чашу воду и водить стиком, то будет наблюдаться эффект, схожий с закипанием воды.

А для желающих насолить соседям или друзьям, у которых есть ребенок, продается настоящий пионерский барабан. «Все целое», — утверждает продавец и предлагает его за 2 100 рублей.