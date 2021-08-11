«Я не продаю участки на луне. Я просто продаю камни с луны!»: обзор «Авито»

На сайте объявлений «Авито» жители Казани часто выставляют коллекционные предметы. Среди них — старинные монеты, книги, произведения искусства, билеты, элементы одежды и даже фрагменты метеорита. О самых необычных предложениях читайте в подборке «Реального времени».



Банкнотами из Казани за 1,5 миллиона интересуются москвичи

Больше всего объявлений в графе «Коллекционные предметы» на сайте объявлений посвящено денежным единицам: монетам и банкнотам.

Разумеется, первое, что приходит в голову, — старинные монеты. Так, представленная на виртуальной витрине копейка Петра I обойдется покупателю в 2 млн рублей. Продавец заверяет, что копейка 1705 года выпуска — оригинальна. На реверсе с номиналом написано «вседержитель», на аверсе изображен наездник с копьем.

Фото avito.ru

Если на «копейку» у покупателя денег не хватает, то можно купить сразу «десятку», и подешевле. За 600 тысяч рублей продавец предлагает бракованную монету, побывавшую под «однокопеечным» прессом. Монета Московского монетного двора 2011 года производства может отправиться к покупателю в любую точку России.

Другой продавец из Казани предлагает 50-рублевую купюру 1997 года выпуска с «красивым номером», соответствующим номиналу, — 5050505. Продавец утверждает, что это «хороший экземпляр для истинных и состоятельных коллекционеров», поэтому и цена соответствующая — 2 млн «неколлекционных».

«Реальное время» связалось с продавцом банкноты. Она попала в его распоряжение уже давно. Оказалось, что он давно занимается коллекционированием и имеет монеты общим весом около десяти килограммов. Их он обещает отдать в придачу за ту же названную сумму. Отдает он банкноту вынужденно — необходимо решить квартирный вопрос. Но, несмотря на обстоятельства, цену он не сбивает. По его словам, предложением интересуются многие покупатели — в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Около пяти раз банкноту уже хотели взять за 1,5 млн рублей, около десяти раз предлагали миллион. Жители Казани тоже звонят, но «предлагают какие-то копейки». Впрочем, в объявлении так и написано: «Без торга, дешевле не отдам». Продавец уверен — банкнота уникальна.

Фото avito.ru

Деньги на сайте объявлений предлагают не только российские. Один из казанских продавцов, например, предлагает обменять долларовую купюру на 500 тысяч рублей. Доллар 1988 года, серия А с повторяющимся номером F 7642 7642 V.

Наследственные Кораны за 300 тысяч и еще в десять раз дороже

Кроме денег, на сайте объявлений можно встретить старинные книги, в том числе Кораны. Цены у казанских продавцов начинаются от нескольких сотен рублей. Так, одно из объявлений гласит, что старинные книги передавались по наследству. Стоимость книг оценивается в 300 тысяч рублей.

Другому продавцу Кораны тоже достались по наследству, но за исторические книги «в неплохом состоянии» нужно заплатить значительно дороже — 2 млн рублей.

Фото avito.ru

Самый дорогой Коран, который предлагают приобрести в Казани, стоит 3 млн рублей. Преимущества и отличия от конкурентов продавец описал подробно: единственный экземпляр, ручная работа, бухарская шелковая бумага. Выполнен в 1702 году. И даже есть документ, подтверждающий подлинность.

Картина с «интересной историей», «беспроблемный Иванов» и точная-неточная копия Сальвадора Дали

Ценители искусства могут найти интересные работы не только на выставках и в галереях. На «Авито» в Казани можно отыскать картины минувших времен или, во всяком случае, копии произведений искусства величайших художников.

Например, вниманию покупателей представлен портрет 49х39 см с «интересной историей» — работа из семьи художника Василия Кирилловича Тимофеева. Продавец сообщает, что картина была написана Тимофеевым в соавторстве с его учителем Николаем Ивановичем Фешиным (Казанская художественная школа). Впрочем, тут же поправляется: «Ничего не утверждаю, это надо искусствоведам разбираться». По его словам, картина была когда-то продублирована на новый холст, но сейчас старый холст «уже начал отстаиваться от нового». Картина не реставрировалась и в хорошем состоянии. Личность дамы на портрете продавцу неизвестна. Цена — 1,5 млн рублей.

Объект из другого объявления немного дешевле — 1,2 млн рублей. Во столько оценили работу 22х32 см русского живописца Сергея Васильевича Иванова — академика Императорской Академии художеств. Продавец уверяет: это «беспроблемный Иванов». Таков вердикт московского искусствоведа.

Фото avito.ru

«Подпись по каталогу его, именно так он ставил подпись. Настоящая русская работа, имеет безусловный коллекционный потенциал. Дерзайте, господа! В этой работе все подкупает, и тема, и колорит, и композиция! После расчистки заиграет в полную силу», — сказано в объявлении.

Однако самой дорогой на интернет-площадке в Казани стала копия картины «Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой» (1945) Сальвадора Дали. Дороговизна, вероятно, объясняется идеальным выполнением копии (так утверждает автор объявления) и, разумеется, личностью гения. Копия выполнена на холсте.

Продавец в разговоре с «Реальным временем» не смог назвать автора копии и время, в которое она была написана. Экспертизу он не делал, но, по его мнению, «от оригинала нет отличий». Продавцу произведение искусства подарили. По объявлению звонили несколько потенциальных покупателей.

Фото avito.ru

«Я не Дональд Трамп, я не продаю участки на луне»

Но есть и другие объявления казанских продавцов, не попавшие ни в одну из категорий, но определенно привлекающие внимание.

Например, новый хоккейный свитер 2013 года российской сборной по хоккею. Свитер — известного хоккеиста Ильи Ковальчука. На нем имеются подписи других известных хоккеистов — Павла Дацюка, Александра Овечкина, Евгения Медведева и других.

«Даже просто свитер Ковальчука вы нигде не найдете, не то что еще и с автографами других знаменитостей. Поэтому торопитесь, купят очень быстро! Первым сделаю скидку!» — написал продавец, указав, что до 5 августа отдаст свитер на целых 80 тысяч дешевле. Однако пока объявление остается открытым.

Другое объявление тоже из области спорта — это билет Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве с 19 июля по 3 августа. Билет датирован 31 июля. На нем — подписи игроков женской команды хоккея на траве. Купить билет предлагается за 1,5 млн рублей.

Фото avito.ru

Еще за 2 млн рублей продается ваза, изготовленная в XVIII веке в Европе. Высота — 31,7 см, диаметр верха — 10,5 см. Сверху ранее был ободок из драгоценного металла с дарственной надписью на латыни. Ваза была куплена в 1994 году. «Эрмитажный уровень, не ниже», — пишет продавец.

Если предыдущие объявления были из области спорта или искусства, то это — просто космос: продавец предлагает купить лунный метеорит, найденный в пригороде Казани с помощью металлоискателя. По словам продавца, немагнитный металлоискатель «показывает драгоценный металл».

Продавец сообщил, что еще не делал экспертизу, но сделает с началом учебного года. По его словам, «лунность» камня можно проверить с помощью специальной аппаратуры. Обратиться по этому вопросу продавец планирует в Казанский федеральный университет. Один покупатель уже заинтересовался предложением.

На вопрос о высокой цене продавец возмутился: «Ничего себе — высокая! А там посмотрите [другие объявления, — прим. ред.] — девять миллионов, 25 миллионов! Я уж по-скромному поставил. Я не Дональд Трамп, я не продаю участки на луне. Я просто продаю камни с луны!» (смеется).

Маргарита Головатенко