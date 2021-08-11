«Я не продаю участки на луне. Я просто продаю камни с луны!»: обзор «Авито»
На сайте объявлений «Авито» жители Казани часто выставляют коллекционные предметы. Среди них — старинные монеты, книги, произведения искусства, билеты, элементы одежды и даже фрагменты метеорита. О самых необычных предложениях читайте в подборке «Реального времени».
Банкнотами из Казани за 1,5 миллиона интересуются москвичи
Больше всего объявлений в графе «Коллекционные предметы» на сайте объявлений посвящено денежным единицам: монетам и банкнотам.
Разумеется, первое, что приходит в голову, — старинные монеты. Так, представленная на виртуальной витрине копейка Петра I обойдется покупателю в 2 млн рублей. Продавец заверяет, что копейка 1705 года выпуска — оригинальна. На реверсе с номиналом написано «вседержитель», на аверсе изображен наездник с копьем.
Если на «копейку» у покупателя денег не хватает, то можно купить сразу «десятку», и подешевле. За 600 тысяч рублей продавец предлагает бракованную монету, побывавшую под «однокопеечным» прессом. Монета Московского монетного двора 2011 года производства может отправиться к покупателю в любую точку России.
Другой продавец из Казани предлагает 50-рублевую купюру 1997 года выпуска с «красивым номером», соответствующим номиналу, — 5050505. Продавец утверждает, что это «хороший экземпляр для истинных и состоятельных коллекционеров», поэтому и цена соответствующая — 2 млн «неколлекционных».
«Реальное время» связалось с продавцом банкноты. Она попала в его распоряжение уже давно. Оказалось, что он давно занимается коллекционированием и имеет монеты общим весом около десяти килограммов. Их он обещает отдать в придачу за ту же названную сумму. Отдает он банкноту вынужденно — необходимо решить квартирный вопрос. Но, несмотря на обстоятельства, цену он не сбивает. По его словам, предложением интересуются многие покупатели — в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Около пяти раз банкноту уже хотели взять за 1,5 млн рублей, около десяти раз предлагали миллион. Жители Казани тоже звонят, но «предлагают какие-то копейки». Впрочем, в объявлении так и написано: «Без торга, дешевле не отдам». Продавец уверен — банкнота уникальна.
Деньги на сайте объявлений предлагают не только российские. Один из казанских продавцов, например, предлагает обменять долларовую купюру на 500 тысяч рублей. Доллар 1988 года, серия А с повторяющимся номером F 7642 7642 V.
Наследственные Кораны за 300 тысяч и еще в десять раз дороже
Кроме денег, на сайте объявлений можно встретить старинные книги, в том числе Кораны. Цены у казанских продавцов начинаются от нескольких сотен рублей. Так, одно из объявлений гласит, что старинные книги передавались по наследству. Стоимость книг оценивается в 300 тысяч рублей.
Другому продавцу Кораны тоже достались по наследству, но за исторические книги «в неплохом состоянии» нужно заплатить значительно дороже — 2 млн рублей.
Самый дорогой Коран, который предлагают приобрести в Казани, стоит 3 млн рублей. Преимущества и отличия от конкурентов продавец описал подробно: единственный экземпляр, ручная работа, бухарская шелковая бумага. Выполнен в 1702 году. И даже есть документ, подтверждающий подлинность.
Картина с «интересной историей», «беспроблемный Иванов» и точная-неточная копия Сальвадора Дали
Ценители искусства могут найти интересные работы не только на выставках и в галереях. На «Авито» в Казани можно отыскать картины минувших времен или, во всяком случае, копии произведений искусства величайших художников.
Например, вниманию покупателей представлен портрет 49х39 см с «интересной историей» — работа из семьи художника Василия Кирилловича Тимофеева. Продавец сообщает, что картина была написана Тимофеевым в соавторстве с его учителем Николаем Ивановичем Фешиным (Казанская художественная школа). Впрочем, тут же поправляется: «Ничего не утверждаю, это надо искусствоведам разбираться». По его словам, картина была когда-то продублирована на новый холст, но сейчас старый холст «уже начал отстаиваться от нового». Картина не реставрировалась и в хорошем состоянии. Личность дамы на портрете продавцу неизвестна. Цена — 1,5 млн рублей.
Объект из другого объявления немного дешевле — 1,2 млн рублей. Во столько оценили работу 22х32 см русского живописца Сергея Васильевича Иванова — академика Императорской Академии художеств. Продавец уверяет: это «беспроблемный Иванов». Таков вердикт московского искусствоведа.
«Подпись по каталогу его, именно так он ставил подпись. Настоящая русская работа, имеет безусловный коллекционный потенциал. Дерзайте, господа! В этой работе все подкупает, и тема, и колорит, и композиция! После расчистки заиграет в полную силу», — сказано в объявлении.
Однако самой дорогой на интернет-площадке в Казани стала копия картины «Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой» (1945) Сальвадора Дали. Дороговизна, вероятно, объясняется идеальным выполнением копии (так утверждает автор объявления) и, разумеется, личностью гения. Копия выполнена на холсте.
Продавец в разговоре с «Реальным временем» не смог назвать автора копии и время, в которое она была написана. Экспертизу он не делал, но, по его мнению, «от оригинала нет отличий». Продавцу произведение искусства подарили. По объявлению звонили несколько потенциальных покупателей.
«Я не Дональд Трамп, я не продаю участки на луне»
Но есть и другие объявления казанских продавцов, не попавшие ни в одну из категорий, но определенно привлекающие внимание.
Например, новый хоккейный свитер 2013 года российской сборной по хоккею. Свитер — известного хоккеиста Ильи Ковальчука. На нем имеются подписи других известных хоккеистов — Павла Дацюка, Александра Овечкина, Евгения Медведева и других.
«Даже просто свитер Ковальчука вы нигде не найдете, не то что еще и с автографами других знаменитостей. Поэтому торопитесь, купят очень быстро! Первым сделаю скидку!» — написал продавец, указав, что до 5 августа отдаст свитер на целых 80 тысяч дешевле. Однако пока объявление остается открытым.
Другое объявление тоже из области спорта — это билет Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве с 19 июля по 3 августа. Билет датирован 31 июля. На нем — подписи игроков женской команды хоккея на траве. Купить билет предлагается за 1,5 млн рублей.
Еще за 2 млн рублей продается ваза, изготовленная в XVIII веке в Европе. Высота — 31,7 см, диаметр верха — 10,5 см. Сверху ранее был ободок из драгоценного металла с дарственной надписью на латыни. Ваза была куплена в 1994 году. «Эрмитажный уровень, не ниже», — пишет продавец.
Если предыдущие объявления были из области спорта или искусства, то это — просто космос: продавец предлагает купить лунный метеорит, найденный в пригороде Казани с помощью металлоискателя. По словам продавца, немагнитный металлоискатель «показывает драгоценный металл».
Продавец сообщил, что еще не делал экспертизу, но сделает с началом учебного года. По его словам, «лунность» камня можно проверить с помощью специальной аппаратуры. Обратиться по этому вопросу продавец планирует в Казанский федеральный университет. Один покупатель уже заинтересовался предложением.
На вопрос о высокой цене продавец возмутился: «Ничего себе — высокая! А там посмотрите [другие объявления, — прим. ред.] — девять миллионов, 25 миллионов! Я уж по-скромному поставил. Я не Дональд Трамп, я не продаю участки на луне. Я просто продаю камни с луны!» (смеется).
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